1. Was ist ein Dreirad für Kinder?

Ein Dreirad für Kinder ist ein Kindergefährt, das mit drei Rädern ausgestattet ist und im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Kinderdreiräder werden durch das Treten der beiden Pedale vom Kind selbst oder per Schiebestange durch die Eltern bewegt.

Sie unterscheiden sich vor allem in Größe, Bauart, Breite und Ausstattung und kommen in zwei Varianten vor. Für kleinere Kinder, die noch nicht in die Pedale treten können, sind Dreiräder mit Stange, z. B. ein Smoby Dreirad oder ein Kettler-Dreirad, geeignet, während größere Kinder bereits mit einem Dreirad mit Pedale fahren können. Die besten Dreiräder besitzen einen feststellbaren Lenker und Luftreifen.