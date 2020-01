Wir haben verschiedene E-Piano-Tests ausgewertet und die Ergebnisse für Sie zusammengefasst. In unserem E-Piano-Vergleich 2020 haben wir die Ausstattungsmerkmale von E-Pianos detailliert betrachtet, damit Sie ein elektrisches Klavier von einem Polyphonie-Keyboard und einem Digitalpiano unterscheiden können. Finden Sie mit unserer Kaufberatung das beste E-Piano für sich.

Klavierspieler empfinden das Spielgefühl an einem elektronischen Klavier als wesentlich authentischer im Vergleich zu einem Keyboard-Piano. Anfänger dürfen sich den Unterschied so vorstellen, dass es sich durchaus anders anfühlt, auf einer Schreibmaschine zu schreiben oder auf einer Computertastatur.

Der Zusatz des Wortes „elektrisch“ beim Klavier weist bereits auf die Technologie hin, mit der der Klang erzeugt wird. Bei einem akustischen Piano werden die Töne durch den manuellen Anschlag des Hammers an der Saite erzeugt. Durch den Anschlag der Tasten und den Einsatz des Fußpedals bestimmt der Pianist, welche Saiten in welcher Variation vom einzelnen Hammer angeschlagen werden.

Was in E-Piano-Tests ebenfalls ganz klar herausgestellt wurde, sind die Vorteile der Flexibilität und Leichtigkeit. E-Pianos sind praktischerweise transportabel und schnell woanders aufgestellt.

Einer der größten Vorzüge der Geräte in Elektro-Pianos-Tests liegt in der Tatsache, dass Sie das Gerät dank Kopfhöreranschlüsse zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzen können.

3. Nicht nur leicht und flexibel, sondern musikalisch wie ein ganzes Orchester sind die besten E-Pianos

Lassen Sie sich von Profis beraten Selbst für Einsteiger sollten Sie nicht einfach irgendein günstiges E-Piano kaufen. Auch ein E-Klavier für Anfänger sollte als gebrauchtes E-Piano die wichtigsten Grundfunktionen haben. Oft wird einfach ein E-Piano bei Ebay oder ein gebrauchtes E-Klavier bei einem anderen Marktplatz im Internet gekauft, das sich später beim Unterricht in der Musikschule als ungeeignet herausstellt. Fragen Sie deshalb Ihren Klavierlehrer schon im Vorfeld gezielt nach notwendigen Eigenschaften und profitieren Sie von seinen Erfahrungen.

Durch die sowieso vorhandene Elektronik im Casio E-Piano oder Cantabile Piano verfügen die Modelle allesamt über entsprechende Lautsprecher. Diese können den fulminanten Sound nicht nur über den E-Piano-Kopfhörer, sondern wie ein mechanisches Klavier auch direkt in den Raum abgeben.

Wenn Alleinunterhalter zum Beispiel ein E-Piano mieten, wählen sie am liebsten ein Gerät, bei dem bereits diverse Sound-Teppiche, akustische Begleitmelodien und leistungsstarke Polyphonien samt Effekten die Illusion einer ganzen Band erzeugen. So kann auch schon eine einzelne Person mit einem E-Piano eine ganze Band imitieren.

Wer sich für diesen Typ E-Piano interessiert, sollte die unterschiedlichen Eigenschaften von Stage-Pianos und Home-Pianos kennenlernen. Stage ist der englische Begriff für „Bühne“, während Home „zu Hause“ bedeutet. Es liegt also auf der Hand, das Stage-Pianos einfacher transportiert werden können, während sie meist über zahlreiche Zusatzfunktionen und Effekte verfügen.

Allerdings sind Sie dafür auch oft kostspieliger als Home-Pianos, die wiederum sehr häufig in der Optik eines echten Klaviers dekorativ den Wohnraum bereichern. Für welche Variante Sie sich auch immer entscheiden, informieren Sie sich vor dem Kauf eingehend über alle Vorzüge und Nachteile. In unserem E-Piano-Vergleich zeigen wir Ihnen die genauen Unterschiede noch einmal auf:

Eigenschaft Stage-Piano Home-Piano Polyphonie max. 48 Stimmen max. 192 Stimmen Sound Presets durchschn. 10 meist 24 + Schlagzeug Gewicht max. 15 kg max. 51 kg

Wir wollen auf wichtige Details der Ausstattung näher eingehen, da sich die zusätzlichen Funktionen sowohl bei Home-Pianos als auch bei transportablen E-Pianos teilweise ähneln.

3.1. Die Tastatur sollte immer aus 88 Tasten bestehen und ein gutes Gefühl vermitteln

Die Anzahl und die Verteilung der schwarzen und weißen Tasten auf einem E-Piano von Kawai oder einem E-Piano von Thomann werden sich kaum unterscheiden. Die Tastaturen sind bei allen E-Pianos der Norm des akustischen Klaviers nachempfunden. Zum Kauf von Alternativen mit nur 76 Tasten, die teilweise in E-Piano-Tests auftauchten, können wir Ihnen daher nicht raten.

Im Idealfall probieren Sie vor dem Kauf eines Pianos aus, wie sich das Bedienen der Tasten tatsächlich anfühlt. Auch wenn Sie den Unterschied zwischen dem Anschlag beim Keyboard und einem Konzertflügel gerade als Anfänger noch nicht kennen, wählen Sie nur die Art Tastatur, die als „dynamisch“ gekennzeichnet ist.

Bei einem Flügel oder Klavier kann der Pianist durch den dynamischen Anschlag variieren, wie der Ton vom Musikinstrument wiedergegeben wird. Dies ist bei einem Keyboard zum Beispiel von Casio nicht möglich, denn der Ton klingt hier immer gleich, egal wie sanft oder stark Sie auf die Tasten drücken. Wählen Sie deshalb lieber sofort eine dynamische Tastatur mit gewichteten Tasten.

3.2. Die Qualität des Klangs – immer mit und ohne Kopfhörer testen

Auch die Klangqualität sollten Sie schon im Geschäft in allen Varianten testen. Achten Sie beim freien Spiel und in Kombination mit Kopfhörern darauf, dass Sie keine verzerrten Geräusche wahrnehmen. Auch ein dezentes Knacken oder Rauschen ist in jedem Fall inakzeptabel. Beim Kauf eines elektronischen Pianos in einem Online-Shop sollten Sie den Bewertungen vorheriger Käufer große Bedeutung beimessen, da sie ihre Kauferfahrung mitteilen und einiges über den Klang bei sich vor Ort aussagen.

3.3. Das Design spielt für die Musik keine Rolle

In E-Piano-Tests wurden Home-Pianos grundsätzlich als schicker, wertiger und dekorativer im Wohnraum empfunden. Wenn Sie bei sich daheim ein weißes E-Piano oder ein Modell im klassischen Schwarz aufstellen, stehen Ihnen viele Stile zur Auswahl, die einem „richtigen“ Klavier schon sehr ähnlich sehen.

Auch für Gastronomiebetriebe oder eine Hotel-Lobby kann ein Home-Piano durchaus eine attraktive Wahl sein, während Musiker für ihre Auftritte meist die leichten Stage-Pianos bevorzugen. Eine Auswirkung auf die Qualität hat das Design nicht.

Wenn Sie bereits wissen, dass Sie Ihr E-Piano von Chord oder Ihr E-Piano von Roland häufiger transportieren, dann achten Sie auch auf die Stabilität und Standfestigkeit der Geräte. Und auch die Unterbauten der Pianos sollten sich einfach aufbauen und wieder zusammenklappen lassen.

3.4. Polyphonie, Sound-Effekte, Aufnahmefunktion und Anschlüsse

Je mehr Anschlüsse ein E-Piano besitzt, desto breiter ist die Nutzungsmöglichkeit. Neben einer Klinke, mit der teilweise Mikrofone, aber auch E-Piano-Kopfhörer angeschlossen werden können, sollten Sie sich einen USB-Anschluss sowie einen Anschluss für sogenannte Sustain-Pedals gönnen. Mit AUX-In, Line-Out und MIDI In/Out runden Profis die Ausstattung ihrer E-Pianos ab.

Hinter der Polyphonie verbirgt sich die maximale Anzahl der Stimmen, die gleichzeitig auf dem Instrument abgespielt werden können. Wer „nur“ ein Klavierstück spielt, kommt mit einer Stimme zurecht. Wer allerdings die zahlreichen Funktionen von Hall und Chorus nutzen will, darf sich gerne mehr Ausstattung in diesem Bereich gönnen. Bis zu 192 Stimmen können manche Modelle gleichzeitig wiedergeben, wobei auch ein Yamaha p35b mit 32 Stimmen schon einen schönen Klangteppich erzeugt.