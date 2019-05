Mit einer Eismaschine, auch Glacemaschine genannt, können Sie Ihre eigenen Eis-Kreationen herstellen und dabei Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Prinzip ist einfach und Eis selbst zu machen gelingt mit der Maschine im Handumdrehen – egal, ob es sich um eine Eismaschine mit externem Kühlteil handelt oder um eine Eismaschine mit Kompressor, sprich, mit integrierter Kühlung.

Im Eismaschinen-Vergleich zeigt sich immer wieder: Auch preiswerte Modelle sind oftmals einen Kauf Wert. Worauf es bei einer Eismaschine zu achten gilt, was Eismaschinen-Tests ergaben und welche Unterschiede es bei den verschiedenen Modellen gibt, erfahren Sie in unserem großen Eismaschinen-Vergleich 2019.

Eine Eismaschine mit Kompressor benötigt keine Kühlzeit und nimmt zudem keinen Platz im Gefrierfach weg. Die Maschine erledigt sämtliche Arbeitsschritte selbstständig: Nach Einfüllen der Zutaten beginnt sie vom Rand aus mit dem Kühlprozess. Der Rührarm „schaufelt“ die gekühlte Masse in die Mitte und sorgt so für eine gleichmäßige Kühlung und eine cremige Konsistenz.

Ob mit Kompressor oder ohne: Eine Eismaschine kühlt die Zutaten und rührt sie durch. Dabei werden die Eiskristalle zerkleinert und verteilen sich gleichmäßig in der Masse. Diese wird so nicht nur gekühlt, sondern erhält auch ihre cremige Konsistenz.

Die Maschinen bestehen aus einem Speiseeisbehälter, in dessen Innenwand sich ein Kühlmittel befindet, sowie einem elektrischen Rührarm. Der Behälter wird über mehrere Stunden, idealerweise über Nacht, ins Eisfach gestellt. Anschließend geben Sie die Zutaten hinein und lassen den Rührarm seine Arbeit verrichten. Krups-Eismaschinen zählen zum Beispiel zu dieser Art von Speiseeisbereitern.

Eines vorweg: Leckeres Speiseeis herstellen können alle drei Varianten. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Handhabung , zum Teil auch in der Kühlleistung. Doch wie funktioniert eine Eismaschine eigentlich?

Eis selber zuzubereiten bringt willkommene Abwechslung in den Dessert-Speiseplan und ist vor allem im Sommer und mit Kindern ein Vergnügen. Doch davor steht die Frage: Welche Eismaschine ist die beste? Hier gibt es keine einheitliche Antwort. Im Prinzip unterscheidet man zwischen diesen Varianten:

Kompressor-Eismaschinen benötigen bei entsprechender Leistung gerade einmal 25 bis 30 Minuten , um aus den Zutaten eine cremige Eismasse herzustellen. Modelle ohne Kompressor sind in der Regel etwas langsamer. Hier müssen Sie mit etwa 30 bis 45 Minuten Herstellungszeit rechnen. Diese ist auch von der gewünschten Konsistenz abhängig. Wer es cremiger mag, muss nicht so lange auf das Eis warten.

4. Wichtige Hersteller von Eismaschinen

In Eismaschinen-Tests setzen sich einige Namen immer wieder auf die vordersten Plätze. Darunter sind Hersteller von kleinen Eismaschinen für zu Hause sowie Marken mit Kompressor-Eismaschinen für die Gastro, die auch in großen Haushalten eingesetzt werden können. Diese wichtigen Hersteller sollten Sie in Erwägung ziehen, wenn Sie eine Eismaschine kaufen möchten: