Menschen mit definierten Muskeln und schlanken Körpern verfolgen uns heutzutage überallhin. Egal ob in Filmen, Zeitschriften oder der Werbung – längst hat sich der Schönheitswahn von Size Zero zu einem definierten und muskulösen Körper gewandelt und ist immer präsent.

Daher ist es weniger verwunderlich, dass in Super- und Drogeriemärkten, im Internet und Einzelhandel der Absatzmarkt für Fitnessernährung gestiegen ist. Aber: Auch unter Herstellern gibt es schwarze Schafe, die aus einem Gesundheits-Trend Profit schlagen wollen.

Damit Sie auf falsche Deklarationen und billige Produkte nicht hereinfallen, stehen wir Ihnen mit folgender Kaufberatung zu unserem Eiweißpulver-Vergleich 2019 mit Rat und Tat zur Seite. Egal ob Sie Eiweißpulver zum Muskelaufbau oder zur Gewichtsabnahme verwenden möchten, wir geben Ihnen wichtige Informationen an die Hand und helfen Ihnen, Ihr Ziel zu erreichen.

positiver Effekt : wichtige Vitamine können vom Körper nur in Verbindung mit Fettsäuren aufgenommen werden, daher sind Nahrungsmittel mit einem hohen Anteil an einfach oder mehrfach gesättigten Fettsäuren besonders wichtig.

Eiweiß-Pancakes sind ein sättigendes Frühstück für einen kraftvollen Tag in den Start: Die Rezepte der Men’s Health kommen dabei ganz ohne Zucker und ohne Mehl aus. Stattdessen finden Sie alles, was satt macht: Haferflocken, Quark, Banane und Eiweißpulver mit einem Klecks Erdnussbutter.

Nicht immer haben Sportler und Fitness-Freunde unterwegs Zeit für ihren Shake. Eine Alternative sind daher Proteinriegel, die Sie vor oder nach dem Training essen können. Das STRONG-Magazine verrät Ihnen daher 10 Rezepte für selbstgemachte Protein-Riegel , damit Sie entscheiden können, was in den Riegel soll und ob Sie aspartamfrei und laktosefrei essen.

Sollten Sie sich wundern, warum andere bekannte Marken wie foodspring oder myprotein nicht vertreten sind, können wir Ihnen das Fehlen folgendermaßen erklären: Der Eiweißpulver-Test der Stiftung Warentest ist aus dem Jahr 2008 . Der Markt für Fitnessprodukte hat sich in den letzten Jahren jedoch gewandelt und erweitert. Verlassen Sie sich in diesem Fall auf Erfahrungsberichte von Kollegen, Freunden oder Trainern und küren Sie Ihren eigenen Eiweißpulver-Testsieger.

5. Fragen und Antworten zur Verwendung von Eiweißpulver

Erste Hilfe bei Heißhunger: Machen wir uns nichts vor – Abnehmen ist schwer. Wer über den Tag verteilt mit Heißhungerattacken zu kämpfen hat, kann sich kaum auf seine Arbeit konzentrieren. Probieren Sie es mit Ingwer-Tee und frischem Obst, wenn Sie die Lust auf Süßigkeiten packt. Greifen Sie zu Sonnenblumen, Kürbiskernen oder unbehandelten Nüssen, wenn Sie es lieber herzhaft mögen.

5.1. Wie viel Eiweißpulver? Richtig Dosierung?

Achten Sie bei der richtigen Dosierung von Whey-Protein auf die empfohlene Herstellerangabe: Die meisten Hersteller rechnen mit 30 g Eiweißpulver pro Portion, jedoch variiert die angegebene Menge der Flüssigkeit. Einige Firmen empfehlen die Zugabe von 200 ml bis 300 ml Wasser oder Milch.

Sollten Sie anstelle von normaler Kuhmilch einen Milchersatz wie laktosefreie Milch, Kokosnussmilch, Sojamilch, Hafer- oder Dinkelmilch, Reisdrink oder Mandelmilch nutzen wollen, sollten Sie dies in Ihrem Ernährungsplan berücksichtigen. Durch die Zugabe können Konsistenz und Geschmack des Eiweißshakes zusätzlich variieren.

5.2. Wie lange ist Eiweißpulver haltbar?

Die Haltbarkeit von Lebensmitteln hängt stark von der Aufbewahrung ab. Außerdem: Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist selten ein Ultimatum, sondern beschreibt nur den Tag, ab dem Qualität, Farbe und Geschmack abnehmen kann.

Ist das Produkt noch unverpackt und das Datum abgelaufen, lohnt es sich die Verpackung zu öffnen und das Eiweißpulver zu probieren. Trockene Lebensmittel sind unverschlossen meist länger haltbar und fangen nicht an zu schimmeln, jedoch kann sich der Geschmack verändern und das Proteinpulver weniger löslich sein als vorher.

Damit das Eiweißpulver so lange wie möglich haltbar ist, sollten Sie die Verpackung verschlossenen an einem dunklen und trockenen Ort lagern.

5.3. Wie wird Eiweißpulver hergestellt?

Bei der Verarbeitung von Milch wird die Molke vom Casein getrennt und weiterverarbeitet. Da die reine Molke einen verhältnismäßig hohen Anteil an Kohlenhydraten hat, wird in einem nächsten Schritt die Molke gefiltert. Danach wird der noch flüssigen Molke die Flüssigkeit entzogen, bis am Ende das Molkeeiweiß in Pulverform übrig bleibt. Da dieses Pulver ohne Süßstoff jedoch weniger gut schmeckt, wird ihm durch die Zugabe von Aromen wie Vanille, Erdbeere oder Schoko Geschmack verliehen.

Die Geschmacksrichtung entscheidet über den Proteingehalt: Eiweißpulver mit Vanille-Geschmack hat ein höheren Proteinanteil als die schokoladige Alternative, da weniger Aroma oder Süßungsmittel hinzugegeben werden müssen.

Bei der Verarbeitung von pflanzlichen Rohstoffen wie Soja zu Sojaproteinpulver ist der Prozess leicht anders: Die Sojabohnen werden gemahlen und die Kohlenhydrate durch den Zusatz von Wasser herausgefiltert, welches wiederum am Ende der Herstellung entzogen wird. Zurück bleibt ein Proteinpulver, das natürliches Eiweiß enthält und vegan ist. Wer Wert auf „Bio“ legt, kann auch das zertifizierte Eiweißpulver kaufen.

5.4. Wie viele Punkte hat Eiweißpulver?

Nicht immer wird Eiweißpulver nur zum Muskelaufbau eingenommen, sondern auch zur Gewichtsabnahme in eine Diät integriert. Shakes aus Eiweißpulver enthalten einen höheren Anteil an Protein und weniger Kohlenhydrate. Lassen Sie sich bei der Wahl des besten Eiweißpulver nicht täuschen: Achten Sie auf die Aufdrucke und Nährwertangabe. Proteinpulver, die als „low carb“ betitelt werden, müssen nicht immer einen höheren Anteil an Eiweißquellen haben. Auch bei einer Deklaration wie „Pro 80“ sollten Sie sich nicht täuschen lassen und die Nährwertangaben eigenständig untersuchen.

Wer bei einem Abnehm-Programm wie Weight Watchers mitmacht, rechnet nicht mit Kalorien, sondern Punkten. Jedes Lebensmittel und jedes Getränk erhält eine bestimmt Anzahl an Punkten. Wie viele Punkte Sie pro Tag essen dürfen, differenziert je nach Geschlecht, Größe, Gewicht und der körperlichen Belastung.

Meist variiert die tägliche Höchstzahl zwischen 20 und 30 Punkten. Passen Sie bei der Einnahme von Eiweiß-Shakes auf: 250 ml fettarme Milch entsprechen 4 Punkten, 250 ml Vollmilch entsprechen sogar 7 Punkten – und das Proteinpulver ist noch gar nicht mit eingerechnet. Erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem Betreuer, ob Sie Shakes aus Eiweißpulver und Wasser in Ihre Diät integrieren sollten.