Für Morgenmuffel sowie hektische Berufstätige gilt: Egal ob Sie morgens kaum ansprechbar oder immer zu spät dran sind – die Mundhygiene sollte nicht darunter leiden.

Eine Statista-Studie zur täglichen Zahnhygiene belegt, dass vier von zehn Befragten täglich bis zu zehn Minuten für die Zahnhygiene einkalkulieren. Die verbliebenen sechs Personen widmen sich weniger als fünf Minuten am Tag der Zahnreinigung.

Am Tag sollte man zwei Mal drei Minuten Zähneputzen und regelmäßig Zahnseide nutzen.

Sie wollen Morgens zeitsparend, aber trotzdem gründlich putzen? Ein schnelleres Zähneputzen, bei dem mehr Druck auf Zahn und Zahnfleisch ausgeübt wird, kann hierbei nicht die Lösung sein.

Der Kauf einer elektrischen Zahnbürste lohnt sich, Sie erwartet eine gründlichere Reinigung ohne hohen Aufwand, denn die Putzleistung erledigt fortan Ihre Zahnbürste.

Worauf Sie bei der Wahl der besten elektrischen Zahnbürste für Ihre tägliche Zahnreinigung achten sollten, möchten wir Ihnen in unserer Kaufberatung zum Elektrische-Zahnbürsten-Vergleich 2020 näher bringen. Trauen Sie sich mithilfe von Ihrem persönlichen Testsieger der elektrischen Bürsten wieder Zähne zu zeigen und Ihre Mitmenschen mit Ihrem gesunden Lächeln anzustecken.

Dieser Typ von elektrischen Zahnbürsten ist bisher am wenigsten verbreitet – und dementsprechend teuer.

Eine weitere besondere Art der Zahnbürste sind Ultraschallzahnbürsten , diese arbeiten in einem deutlich höheren Frequenzbereich als elektrische und Schallzahnbürsten und erzeugen per Ultraschall bis zu einer Million Schwingungen pro Minute.

Wenn Sie sich für den Kauf einer elektrischen Zahnbürste entscheiden, müssen Sie eine weitere Wahl treffen: Bevorzugen Sie eine Schallzahnbürste oder eine elektrische Zahnbürste ? Was empfinden Sie als angenehmer: Soll der Bürstenkopf schwingen oder rotieren ?

Egal ob Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren: Die körperliche Gesundheit ist in jedem Alter wichtig.

1. Rundum gesunde Zähne: Was kann die elektrische Zahnbürste?

Ansonsten gilt: Spülen Sie am Urlaubsort den Bürstenkopf unter heißem Wasser ab oder stellen Sie den Bürstenkopf in kochend heißes Wasser , um Bakterien, die unterwegs auf den Bürstenkopf gelangt sein könnten, abzutöten.

Um auch unterwegs auf eine ausreichende Zahnhygiene zu achten, können Sie Zahnbürste mitsamt dem zugehörigen Zahnbürsten-Halter und Ladestation in Ihrem Handgepäck aufgeben. Hersteller wie Philips und Oral B liefern beim Kauf der Philips Sonicare Diamond Clean oder Oral B Smart Series 6400 ein passendes Reiseetui mit.

Zahnverfärbungen und Bakterien werden Sie am besten mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta los.

4. Gut, besser, sauber: Elektrische Zahnbürsten im Test bei Verbrauchermagazinen 4.1. Elektrische Zahnbürsten im Test: Zum Teil sehr gute Ergebnisse In der Kategorie Zahnhygiene hat die Stiftung Warentest bisher ausgiebig nicht nur Zahnpasta, Mundspülungen und Co. getestet, sondern auch elektrische Zahnbürsten für Kinder oder Erwachsene genau unter die Lupe genommen. » Mehr Informationen

Bei beiden Tests schnitten elektrische Zahnbürsten von Braun Oral B besonders gut ab: Die Braun Oral B Pro 3000 wurde zum Vergleichssieger von elektrischen Zahnbürsten gekürt. Auch in unserem elektrische Zahnbürsten-Vergleich belegt sie einen der vorderen Plätze.

4.2. Bekannte Marken und Hersteller von elektrischen Zahnbürsten

Egal ob die Oral B Vitality Sensitiv Clean für Einsteiger, ein Produkt aus der Vitality- oder Genius-Serie von Oral B oder das Luxusmodell Oral B Smart Series 6400, mit einer elektrischen Zahnbürste von Braun Oral B sind Sie in allen Fällen gut beraten, wie unsere Vergleichstabelle bereits zeigt.

Doch auch andere Hersteller lassen nicht locker: Mit besonders vielfältigen Zusatzfunktionen und viel Power bzw. Umdrehungen sind sie eine ernst zu nehmende Konkurrenz.

Gerade bei Zahnbürsten für Kinder lassen sich Hersteller wie Philips, Panasonic und Co. etwas ganz besonderes einfallen: Via Bluetooth können Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit der elektrischen Zahnbürste verbinden. Solange der Timer läuft werden Ihrem Kind Videos oder Spiele gezeigt, um das Kind spielerisch an die Thematik heranzuführen.