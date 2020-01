Elektro-Scooter sind komfortable Fortbewegungsmittel, die mit einem Elektromotor betrieben werden. Mit den Fahrzeugen lassen sich bequem und ökologisch bis zu 40 Kilometer mit einer Akkuladung zurücklegen. Doch die im Handel erhältlichen E-Scooter weisen große Unterschiede auf.

Die im Handel erhältlichen Scooter unterscheiden sich unter anderem bezüglich ihrer Höchstgeschwindigkeit, Reichweite und Leistung. Worauf es beim Erwerb eines Elektro-Scooters zu achten gilt, haben wir für Sie in unserer Kaufberatung zusammengefasst.

In der folgenden Übersicht haben wir die Vor- und Nachteile eines Elektro-Scooters für Sie zusammengefasst. Diese sollten Sie bei Ihrem persönlichen Elektro-Scooter-Test berücksichtigen.

Je nach Leistung und Bauart sind unterschiedliche Geschwindigkeiten und Reichweiten möglich . Auf die Qualitätskriterien eines E-Scooters werden wir in den nächsten Kapiteln noch genauer eingehen.

Abhängig von der Höchstgeschwindigkeit herrschen unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen , die Sie bei Ihrem persönlichen Elektro-Scooter-Test berücksichtigen müssen. Diese haben wir in einem gesonderten Kapitel für Sie zusammengefasst.

Dabei stellt der Elektro-Scooter einen Mittelweg zwischen dem Elektroroller und dem E-Bike dar. E-Scooter zeichnen sich durch kompakte Maße bei dennoch hohen Geschwindigkeiten aus. Sie eignen sich besonders für kürzere Strecken in der Stadt .

1. Was ist ein Elektro-Scooter?

2. Kaufberatung: Auf diese Qualitätsmerkmale müssen Sie achten

Bei der Anschaffung eines Elektro-Scooters gibt es diverse Kriterien, die Sie beachten müssen. Diese haben wir für Ihren persönlichen Elektro-Scooter-Test in den folgenden Kapiteln zusammengefasst:

2.1. Der beste Elektro-Scooter hat eine Leistung von mindestens 500 Watt

Die Leistung eines E-Scooters entscheidet über die Höchstgeschwindigkeit Ihres Gefährts. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage sind E-Scooter mit 45 km/h derzeit die schnellsten Elektro-Scooter-Roller, die auch für den Straßenverkehr zugelassen sind.

Aus diesem Grund entscheidet die Watt-Zahl Ihres E-Scooter-Motors vor allem über die Beschleunigung. Während auch 500 Watt starke E-Scooter-Motoren höhere Geschwindigkeiten schaffen und diesbezüglich auch 1000-Watt-Elektro-Scooter ausstechen können, sorgt eine hohe Leistung allen voran für eine schnelle Beschleunigung. Die Höchstgeschwindigkeit wird besonders zügig erreicht.

Übrigens: Ein Elektro-Scooter verfügt über deutlich bessere Beschleunigungswerte als ein Roller mit Benzinmotor. So kommt Ihr Elektro-Scooter deutlich schneller auf Touren als ein vergleichbarer Roller mit Benzinmotor.

2.2. Ein Elektro-Scooter-Testsieger verfügt über einen ausdauernden Akku

Die im Handel erhältlichen E-Scooter sind in der Regel akkubetrieben. Dabei handelt es sich entweder um Bleiakkumulatoren oder Lithium-Ionen-Akkus. Letztere bieten eine deutlich höhere Leistung und überzeugen durch ein geringes Gewicht.

So ist mit Li-Ionen-Akkus oftmals eine höhere Reichweite möglich. Bedenken Sie bei Ihrem persönlichen Elektro-Scooter-Test jedoch, dass sich auch Faktoren wie Ihr Gewicht oder die Fahrbahnbeschaffenheit auf die Akkulaufzeit auswirken.

Je mehr Gewicht auf Ihrem E-Scooter lastet, desto schneller leert sich der Akku. Positiv ist uns aufgefallen, dass weder Li-Ionen-Akkus noch Bleigel-Akkumulatoren in der Anwendung durch den sogenannten Memoryeffekt eingeschränkt werden.

Der Akku Ihres E-Scooters kann also auch wieder aufgeladen werden, wenn dieser noch nicht vollständig entladen ist. Dies ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz Ihres Elektro-Scooters.

Übrigens: Um die Lebensdauer des Akkus der E-Scooter-Modelle zu erhöhen, ist die Leistung der meisten Elektro-Scooter geringer als die von vergleichbaren Rollern mit Verbrennungsmotor. Dies fällt im direkten Vergleich vor allem bei Steigungen ins Gewicht.

Tipp: Lassen Sie Ihren Elektro-Scooter mit Li-Ionen-Batterien über einen längeren Zeitraum in der Garage stehen, können sich die Akkus entladen. Wir empfehlen diese nach etwa 3 Monaten mit dem Ladegerät aufzuladen.

2.3. Reichweite: Der beste Elektro-Scooter schafft eine Strecke von mindestens 30 Kilometern

Die maximale Strecke, die Sie mit Ihrem E-Scooter zurücklegen können, wird von der Leistung des Akkus und des Elektromotors bestimmt. Bei unserem Elektro-Scooter-Vergleich konnten wir feststellen, dass Sie mit manchen Modellen eine Strecke von bis zu 40 Kilometern zurücklegen können, ehe eine Aufladung des Akkus notwendig ist.

Überlegen Sie sich bei Ihrem persönlichen E-Scooter-Test also genau, für welche Zwecke Sie Ihr Gefährt nutzen möchten. Soll dieses lediglich für Kurzstrecken zum Supermarkt genutzt werden, genügt ein günstiger Elektro-Scooter mit 250 Watt.

Für größere Distanzen ist die Anschaffung eines E-Scooters mit hoher Reichweite ratsam. Hier sollten Sie bereits über einen 2000-Watt-Elektro-Scooter beziehungsweise -Elektroroller nachdenken. Allerdings sind Roller dieser Art (wie etwa ein Eflux-Scooter) in einem höheren Preissegment zu verorten.

Übrigens: Die meisten Hersteller und Marken geben die maximale Reichweite ihrer Modelle in Kilometern an. Seltener wird eine maximale Laufzeit in Stunden beziehungsweise Minuten aufgelistet.

2.4. Das Gewicht und die maximale Tragkraft Ihres Elektro-Scooters sind ebenfalls zu beachten

Das Eigengewicht Ihres Elektro-Scooters hat Einfluss auf die maximale Leistung des Akkus. Je mehr Gewicht der Motor befördern muss, desto zügiger geht der Akku zur Neige. Aus diesem Grund sollten Sie zu einem Produkt greifen, das weniger als 45 Kilogramm wiegt.

Auch die maximale Tragkraft wirkt sich auf die Flexibilität Ihres Elektro-Scooters aus. Mit bis zu 130 Kilogramm können die E-Scooter in unserem Vergleich belastet werden. Bei Ihrem persönlichen E-Scooter-Test sollten Sie zu einem Produkt mit einem Wert von mindestens 100 Kilogramm greifen.

Geht man von einem Fahrergewicht von 80 Kilogramm aus, ist noch Platz für Gepäck von 20 Kilogramm. Allerdings sollten Sie Ihren E-Scooter nicht zu stark beladen. Eine hohe Gewichtsbelastung dezimiert die Akkulaufzeit und somit die Reichweite spürbar.

Sicherheit: Obwohl erst ab einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h eine Helmpflicht besteht, empfehlen wir Ihnen auch bei langsameren Elektro-Scootern einen Kopfschutz zu tragen. So sind Sie im Falle eines Unfalls auf der sicheren Seite.

2.5. Die Bremsen des besten Elektro-Scooters reagieren unmittelbar

Die Bremsen Ihres E-Scooters sind in der Regel eine Kombination aus Scheiben- und Trommelbremsen. Häufig sind Elektro-Scooter jedoch auch sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad mit einer Scheibenbremse ausgestattet.

Wichtig ist, dass die Bremsen fest greifen und Ihren Elektro-Scooter zügig zum Stehen bringen. So können Sie auch in Gefahrensituationen – etwa wenn ein Auto vor Ihnen abrupt stoppt – einen Auffahrunfall vermeiden.

Besonders bequem sind Bremsen mit Hydraulik. Mit diesen ist das Abbremsen weniger ruckartig als mit Standard-Bremsen. Bei einer Vollbremsung wirken mit Bremsen dieser Art weniger Kräfte auf Ihren Körper ein.

Rekuperation: Verfügt Ihr E-Scooter über eine Rekuperationsfunktion, wird der Akku beim Bremsen aufgeladen. Dazu wird die Energie, die zum Auslösen der Bremsen aufgewendet wird, an den Akku zurückgegeben. Dies hat eine Erhöhung der Reichweite Ihres Elektro-Scooters zufolge.

2.6. Ein Elektro-Scooter-Testsieger bietet Komfort

Damit Sie sich auf Ihrem E-Scooter wohlfühlen, muss dieser gewisse Komfortmerkmale aufweisen. So kann ein höhenverstellbarer Lenker individuell an Ihre Körpergröße angepasst werden.

Ein ergonomisch geformter Gasgriff und komfortabel zu betätigende Bremsen beugen Handschmerzen und Verspannungen vor. Besonders komfortabel sind E-Scooter mit Sitz. So müssen Sie während der Fahrt nicht stehen, wodurch Ihr Rücken geschont wird.

Ist Ihr Elektro-Scooter klappbar, kann dieser platzsparend in der Garage verstaut werden. Außerdem lässt sich Ihr E-Scooter mühelos in einem PKW mitführen – etwa für einen Ausflug oder eine Urlaubsreise.