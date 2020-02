Von der Stiftung Warentest gibt es aktuell zwar Prüfergebnisse zu verschiedenen Kinderspielsachen, einen gesonderten Elektro-Kinderauto-Test sucht man bisher allerdings vergeblich – ebenso bei Ökotest.

Um Ihnen die Wahl zwischen den vielen auf dem Markt angebotenen Elektrofahrzeugen zu erleichtern, haben wir verschiedene Elektro-Kinderautos einem Vergleich unterzogen, dessen Ergebnisse wir Ihnen im Folgenden auf oe24.at präsentieren.

Rennwagen finden (fast) alle Zweijährigen super – Vorteil der Rennwagen liegt in der hohen Sicherheit durch den Sicherheitsgurt

Geschwindigkeit ist dabei nicht hoch, sodass keine Gefahr von dem Kinderauto in Form eines Pferdes ausgeht

Elektro-Fahrzeuge werden in Abhängigkeit vom Modell für Kinder ab drei Jahre hergestellt

eignet sich in Abhängigkeit vom Modell für die Kleinen ab circa drei Jahren

Achten Sie auf die Bereifung, wenn Sie ein Elektroauto für Kinder kaufen. Kompletträder aus Plastik sind zwar am günstigsten, bieten jedoch auf verschiedenen Bodenbelägen kaum Halt. Auf Asphalt oder Pflaster drehen die Räder oftmals durch und die Autos kommen ins Rutschen. Mit Plastikrädern, deren Lauffläche mit Gummi bezogen ist, fährt ein Elektroauto für Kinder deutlich sicherer auf glatten Flächen. Luftreifen wie beim Fahrrad stellen die optimale Ausstattung bei einem Elektrofahrzeug für Kinder dar . Egal, ob mit Schlauch oder schlauchlos, sie weisen die beste Bodenhaftung auf.

Die Wahl eines Elektroautos für Kinder mit Fernbedienung macht auf jeden Fall Sinn . So können Sie verhindern, dass der Nachwuchs auf Abwege gerät, ohne dass Sie ständig hinter dem Elektroauto herlaufen müssen. Fernbedienungen gibt es in zwei Varianten, mit Not-Aus-Knopf für einen sofortigen Stopp oder als normale Fernbedingung, bei der Sie die Möglichkeit haben, in die Lenkung einzugreifen und zu bremsen. Für welche Version Sie sich entscheiden, hängt sowohl vom Alter als auch den Fähigkeiten Ihres Kindes ab. Bei einem Auto für Kleinkinder ist eine normale Fernsteuerung sicherlich die bessere Wahl. Die Youngsters können ihre Umwelt noch nicht richtig einschätzen und begeben sich mit ihrem Elektroflitzer schneller in Gefahr als ältere Kinder.

4. Verschiedenen Hersteller aus Kinder-Elektroauto-Tests

4.1. Kinder Elektroauto Audi

Acitionsbikes baut in Lizenz unter anderem den Audi RS5 nach. Die Fahrzeuge werden hier meist mit einem 2×35 Watt-Motor betrieben und eignen sich für die Altersgruppe von zwei bis sechs Jahren. Die Audis besitzen zumeist sowohl zwei Vorwärtsgänge als auch einen Rückwärtsgang. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 1,5 Stunden und einer Maximalzuladung von 30 Kilogramm sind diese Kinderautos elektrisch mit 5 km/h unterwegs. Eine LED-Beleuchtung sorgt dafür, dass die Fahrzeuge selbst in der Dämmerung nicht so leicht aus der Sicht der Eltern verschwindet. Mit der Fernbedienung können Sie Ihren Nachwuchs jederzeit stoppen. Der Audi RS5 gehört dank der guten Verarbeitung zu den Elektroauto Kind-Testsiegern.

4.2. Kinder Elektroauto BMW

Ein renommierter Hersteller von BMW Elektroautos für Kinder ist Crooza. Die elektrischen Fahrzeuge werden hier für die Altersgruppe drei bis fünf Jahre konzipiert und verfügen in der Regel über eine 2x 7Ah Motorisierung. Als Sonderfeature gehören zur Ausstattung verschiedene Sounds sowie ein Mp3-Anschluss für die eigene Musik. Einen Elektroauto Kind-Test oder einen Vergleich wie diesen auf oe24.at brauchen die Modelle nicht zu scheuen.

4.3. Kinder Elektroauto Mercedes

Schicke Geländewagen für Kinder (beispielsweise den ML) brachte Mercedes Benz selbst auf den Markt. Der Hersteller gibt als Altersempfehlung „ab drei Jahre“ an. Ausgerüstet sind die Fahrzeuge ebenfalls mit einem 2x6V 7A Akku und den Sonderfunktionen 4×4 Allradantrieb, Blinker, verschiedene Sounds, Mp3-Anschluss für die eigene Musik sowie einer Fernbedienung für die Eltern. Die Kinderautos garantieren Fahrspaß in leichtem Gelände, durch die 7 Ah zudem eine große Reichweite (laut Hersteller, allerdings ohne genaue Angaben). Trotz der guten Ausstattungen handelt es sich bei den Modellen tatsächlich um verhältnismäßig günstige Elektroautos für Kinder.

4.4. Kinder Elektroauto von Nitro Motors

Nitro Motors baut in Lizenz ebenfalls Mercedes-Benz-Modelle, wobei hier eher die sportlicheren AMG-Versionen im Fokus liegen. Die Einsitzer fahren dank der beiden 35 Watt Motoren einige Kilometer in der Stunde. Sie eignen sich je nach Typ für Kinder zwischen drei und acht Jahren. Zur Ausstattung gehört eine Fernbedienung für die Eltern, der Nachwuchs kann seine eigene Musik mittels des Mp3-Anschlusses hören. Zehn Stunden Ladezeit sorgen dafür, dass die Fahrzeuge schnell wieder für kleine Ausflüge bereitstehen.

4.5. Kinder Elektroauto Simron – Audi Q5 und Co.

Simrons Panikfunktion Simron hat bei der Fernbedienung für seine Fahrzeuge eine sogenannte Panikfunktion integriert. Beim Aktivieren wird der Strom unterbrochen, sodass das Fahrzeug umgehend stehen bleibt.

Simron baut ebenfalls Elektroautos für Kinder in Lizenz für bekannte Auto-Marken wie Audi, Mercedes-Benz und BMW. Der von Simron produzierte Audi Q5 lässt Kinderherzen ab drei Jahren und 30 kg Gewicht höher schlagen. Mit seinem kräftigen 2×35 Watt-Motor bietet er dem Nachwuchs viel Fahrspaß. Beim Anlassen ertönt ein realistisches Motorstartgeräusch, in Verbindung mit den LED-Lichtern für vorne und hinten, dem Tagfahrlicht sowie einem beleuchteten Armaturenbrett fühlt sich der/die Kleine wie der Fahrer eines echten Autos. Der Mp3-Anschluss erlaubt eine Reglung der Lautstärke, was die Illusion noch verstärkt.

4.6. Kinder Elektroauto HENES BROON

Zu den besten Elektroautos für Kinder zählen die Produkte des deutschen Herstellers HENES BROON. Die Modelle müssen keinen Test scheuen, sie sind unbestrittener Marktführer der Luxusklasse und bieten absolute Sicherheit inklusive einer feudalen Ausstattung. Zu den Highlights gehört serienmäßig eine Lederausstattung(!) sowie ein Tablet zur Funktionssteuerung. Das macht sich allerdings auch am Preis bemerkbar. Die Modelle von HENES BROON sind ab 1.000 Euro aufwärts erhältlich. Sie eignen sich für Kinder ab drei Jahren und enthalten eine Vielzahl technischer Raffinessen. So sind beispielsweise drei Fahrmodi einstellbar: normal, comfort und dynamic. Es gibt fünf regelbare Geschwindigkeitsstufen bis zur Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h. Für eine präzise Lenkung sorgt ein elektrisches Lenksystem, im Fernbedienungsmodus reagiert es nicht auf eine Handsteuerung.