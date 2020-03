Zentrifugenentsafter sind effizienter als alle anderen Entsafter-Typen. Sie sind außerdem leicht zu bedienen und zu reinigen. Nachdem das Obst und Gemüse mit Hilfe von Messern im Inneren der Maschine zerkleinert wurde, wird das Fruchtfleisch zentrifugiert. So wird besonders viel Saft herausgepresst. Die einzigen Nachteile dieser Entsafter sind die relativ laute Betriebslautstärke und der Schaum, der durch das Zentrifugieren entsteht.

Die verschiedenen Zentrifugenentsafter entscheiden sich vor allem durch ihre Watt-Zahl. Ja höher die Leistung in Watt, desto schneller dreht sich die Zentrifuge. In den meisten Fällen führt das zu einer größeren Saftausbeute. Auch ein großer Einfüllschacht, ein langes Kabel und Gummifüßchen, die einen festen Stand garantieren, gehören zu einem Zentrifugenentsafter-Testsieger.

Ein Entsafter muss nicht unbedingt fünf verschiedene Geschwindingkeitsstufen haben, wenn Sie nicht regelmäßig besonders harte oder besonders weiche Lebensmittel entsaften. Ein Saftbehältnis, das den Saft ohne Spritzen und Kleckern auffängt und ein Schaumtrenner, den man auf das Saftbehältnis aufsetzt, sind jedoch nützliche Extras. Auch ein „Tropfstopp“ am Saftauslauf sorgt für eine saubere Küche.

Selbstgepresster Saft liegt im Trend. Kein Wunder, denn durch den frischen Saft ist es leicht, den täglichen Bedarf an Obst und Gemüse zu decken. Mit vielen Entsaftern lassen sich nicht nur Früchte auspressen, sondern auch Karotten, Ingwer und Spinat. Vermischt mit Orangen- oder Apfelsaft schmeckt das Gemüse besonders lecker.

Das Angebot an Saftpressen ist jedoch groß. Es gibt nicht nur Modelle verschiedener Marken, sondern auch unterschiedliche Saftpressen-Arten. In unserem Entsafter-Vergleich 2020 haben wir die beliebten Zentrifugenentsafter (echte Profi-Entsafter!) für Sie verglichen. In unserer Kaufberatung erfahren Sie, welche Entsafter-Kategorien es noch gibt und wie Sie Ihren Entsafter am besten reinigen.

1. Vorteile eines Entsafters: Warum man Saft lieber selbst machen sollte Saft selbst zu pressen ist natürlich aufwendiger als ihn im Supermarkt zu kaufen. Die Saftpackung oder Saftflasche muss nur gekauft, aus dem Kühlschrank geholt und geöffnet werden. Ist sie leer, kann man sie leicht entsorgen. Trotzdem spricht einiges für den frisch gepressten Saft: Der Saft besteht wirklich nur aus Obst und Gemüse und nicht aus Konzentrat, das mit Wasser getreckt wurde.

2. Kaufkriterien für Zentrifugenentsafter: Darauf sollten Sie achten Zentrifugenentsafter Zentrifugenentsafter zerkleinern zunächst das Fruchtfleisch. Dann zentrifugieren die das zerkleinerte Fruchtfleisch, um den Saft vom sogenannten Trester, dem trockenen Fruchtfleisch, zu trennen. Durch das Zentrifugieren wird besonders viel Saft aus dem Fruchtfleisch gepresst. Auch wenn es viele verschiedene Entsafter-Typen gibt, haben wir uns entschieden, ausschließlich Zentrifugenentsafter zu vergleichen. Sie sind nicht nur besonders effizient, sondern auch zu relativ niedrigen Preisen verfügbar. Auch im Entsafter-Test der Stiftung Warentest hat ein Zentrifugenentsafter gewonnen. Die einzigen wirklichen Nachteile sind die sehr hohe Betriebslautstärke und die verstärkte Schaumbildung durch das Zentrifugieren. Worauf Sie achten sollten, wenn Sie so einen Entsafter kaufen, erfahren Sie in diesem Kapitel unserer Kaufberatung. Mit unseren Tipps finden Sie garantiert den besten Entsafter. 2.1. Der beste Zentrifugenentsafter sollte möglichst viel Saft aus Obst und Gemüse holen Ein Entsafter sollte vor allem effizient sein. Das aufwändige Entsaften lohnt sich nicht, wenn man am Ende nur ein halbes Glas Saft bekommt. Außerdem wäre es auch etwas verschwenderisch, Obst- und Gemüsereste, die noch Saft enthalten, einfach wegzuwerfen. Im Entsafter-Vergleich schneiden daher elektrische Saftpressen besser ab als Saftpressen, die mechanisch funktionieren. Auch bei Dampfentsaftern ist die Ausbeute geringer. Unter den elektrischen Modellen sind die mit Zentrifuge ausgestatteten eindeutiger Entsafter-Testsieger. Denn durch das Zentrifugieren wird die Flüssigkeit, ähnlich wie bei einem Wäschetrockner, aus dem Fruchtfleisch geschleudert. Tipp: Die Saftausbeute der verschiedenen Saftpressen bei einem Entsafter-Test hängt vor allem von Ihrer Leistung ab. Mit einer Leistung über 1.000 Watt ist Ihnen ein volles Saftglas sicher. 2.2. Unkomplizierte Handhabung und einfache Reinigung sind weitere wichtige Kriterien Wenn Sie einen Entsafter kaufen möchten. schreckt es Sie vielleicht ab, dass das Gerät möglicherweise kompliziert zu benutzen oder schwer zu reinigen ist. Dies ist aber bei den wenigsten Entsaftern in unserem Entsafter-Vergleich der Fall. Alle können in der Spülmaschine gewaschen werden und mit Ausnahme der Modelle von Philips sind alle sehr leicht zu montieren. Es gibt jedoch auch noch einige andere Punkte, die Sie beachten sollten, wenn Sie nach einem besonders leicht zu handhabenden Entsafter suchen: Die meisten Entsafter haben 2 Geschwindigkeitsstufen, eine zum Zerkleinern von weichem Obst und eine zum Zerkleinern von härteren Früchten und Gemüse. Einige Entsafter (z. B. der „Gastroback 40128 „) verfügen jedoch auch über eine größere Anzahl an Geschwindigkeitsstufen oder eine Pulsfunktion. So ein Entsafter lohnt sich, wenn Sie Säfte aus Lebensmitteln mit sehr verschiedenen Konsistenzen machen möchten. Der Entsafter sollte möglichst standfest sein, damit er durch das Rütteln beim Zentrifugieren nicht umfällt. Gummierte Standfüße sorgen dafür, dass die Saftpresse auch bei voller Leistung an Ort und Stelle bleibt. Auch die Kabellänge spielt beim Bedienungskomfort eine große Rolle. Ein Entsafter braucht viel Platz und kann daher nicht immer in der Nähe einer Steckdose untergebracht werden. Wenn Sie sich nerviges Herumhantieren mit Verlängerungskabeln ersparen wollen, sollten Sie sich für ein Gerät mir einer Kabellänge von mind. 100 cm entscheiden. Der Einfüllschacht sollte einen hohen Durchmesser haben. So müssen Sie das Obst nicht aufwendig zerkleinern, bevor Sie es in den Entsafter geben. Ein Einfüllschacht mit einem Durchmesser von 80 mm oder mehr, erlaubt es Ihnen in den Entsafter ganze Äpfel zu geben. Bitte beachten: Ein breiter Einfüllschacht ist zwar praktisch, aber bei der Nutzung des Gerätes sollten zwei wichtige Hinweise beachtet werden. Sie sollten niemals die Hand in den Einfüllschacht stecken, um Obst nachzufüllen. Kinder sollten nicht mit dem Entsafter allein gelassen werden. Die Obst-Zerkleinerer im Inneren des Gerätes sind sehr scharf und es besteht Verletzungsgefahr. Falls Sie genügend Zeit haben, sollten Sie Obst und Gemüse dennoch zerkleinern. Je kleiner das Fruchtfleisch geschnitten ist, desto mehr Saft kann ausgepresst werden.

, um Obst nachzufüllen. Kinder sollten nicht mit dem Entsafter allein gelassen werden. Die Obst-Zerkleinerer im Inneren des Gerätes sind sehr scharf und es besteht Verletzungsgefahr. Falls Sie genügend Zeit haben, sollten Sie Obst und Gemüse dennoch zerkleinern. Je kleiner das Fruchtfleisch geschnitten ist, desto mehr Saft kann ausgepresst werden. 2.3. Das richtige Saftbehältnis und ein Schaumtrenner erleichtern das Entsaften zusätzlich Sie können den frisch gepressten Saft natürlich ganz einfach mit einem Glas auffangen. Je nach Größe und Form des Glases kann dies jedoch zu einer recht spritzigen Angelegenheit werden. Um jeden Tropfen Saft aufzufangen und keine lästigen Spritzer wegwischen zu müssen, sollten Sie sich für einen Entsafter mit Saftbehältnis (z. B. den „Braun J700 Multiquick 7“) entscheiden. Besonders bei einem Zentrifugenentsafter kann auch ein zusätzlicher Schaumtrenner nützlich sein. Beim Zentrifugieren von Obst und Gemüse entsteht besonders viel Schaum. Damit Sie Ihren Saft schaumfrei genießen können, sollten Sie den Schaumtrenner auf das Saftbehältnis aufsetzen. Damit Sie nach dem Entsaften kein Gefäß unter den Saftauslauf stellen müssen, sollten Sie zusätzlich darauf achten, dass Ihr neues Gerät über einen „Tropfstopp“ verfügt. Im Gerät verbliebene Saftreste werden hierdurch daran gehindert, auf den Tisch zu tropfen. Diese Extras sind nicht unbedingt notwendig, aber oft auch bei günstigen Entsaftern vorhanden. Sie müssen also für einen guten Entsafter mit allen Extras nicht unbedingt über 100 Euro ausgeben. So findet in unserer Tabelle jeder das beste Modell in der passenden Preisklasse.

3. So reinigen Sie Ihren Entsafter Die Reinigung eines Entsafters ist immer ein wenig aufwendig. Mit unseren Tipps und dem richtigen Entsafter-Modell haben Sie es jedoch wesentlich leichter. In unserem Entsafter-Vergleich haben wir festgestellt, dass die Modelle von Philips besonders gut zu reinigen sind. Sie haben eine QuickClean-Funktion und Reibeklingen mit Löchern, in denen sich Fasern kaum verfangen. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle aber Tipps geben, mit denen Sie jeden Entsafter leicht und gründlich reinigen können: Zuerst sollten Sie mit der Hand gröbere Trester-Reste entfernen. Achten Sie dabei darauf, sich nicht zu schneiden.

Aus den Reibeklingen können Sie feinere Trester-Reste mit einer normalen Spülbürste entfernen.

Nun können Sie alle Teile, bis auf den Motor, in der Spülmaschine waschen.

Den Motor sollten Sie bei gezogenem Stecker vorsichtig mit einem Mikrofasertuch abwischen. Er darf auf keinen Fall mit Wasser in Berührung kommen.

4. Welche anderen Entsafter-Typen gibt es? Es gibt nicht nur Zentrifugenentsafter, sondern auch andere Entsafter-Typen. Slow-Juicer, Dampfentsafter und Saftpressen sind zwar nicht ganz so effizient wie Entsafter mit Zentrifugen, haben dafür aber andere Vorteile. Es gibt auch viele Küchenmaschinen, die entweder über einen Entsafter oder über eine Saftpresse verfügen, zum Beispiel von Moulinex. Diese Entsafter sind aber meist kleiner, als vollwertige Geräte. Wir haben die wichtigsten Informationen über die verschiedenen Entsafter in dieser Tabelle für Sie zusammengefasst: » Mehr Informationen Entsafter-Art Vorteile Nachteile Hersteller Slow-Juicer/Kaltentsafter besonders schonendes Entsaften

Saft ist besonders homogen

eignet sich auch für Gräser

geringe Betriebslautstärke teurer als andere Entsafter

geringe Saftausbeute

Obst und Gemüse muss vorher zerkleinert werden

sehr langsame Methode Klarsetin

Philips Dampfentsafter Saft ist länger haltbar

es können große Mengen hergestellt werden Vitamine gehen durch hohe Temperaturen verloren

sehr langsame Methode WMF Saftpresse besonders schonendes Entsaften

fast keine Schaumbildung geringe Saftausbeute

sehr langsame Methode Klarstein

Bosch

Severin

Philips Was hat der Entsafter-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Aicok AMR526 ab. Es ist ab 45,99 Euro erhältlich und wurde mit gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Gastroback 40152, bewertet mit gut, erhältlich ab 179,99 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Braun J700 Multiquick 7 , erhältlich ab 119,18 Euro, bewertet mit gut. Bosch MES25A0 VitaJuice , erhältlich ab 79,99 Euro, bewertet mit gut. Bosch MES3500 VitaJuice , erhältlich ab 94,76 Euro, bewertet mit gut. Severin ES 3571 , erhältlich ab 104,99 Euro, bewertet mit gut. Russell Hobbs Desire 20366-56 , erhältlich ab 72,00 Euro, bewertet mit gut. Russell Hobbs Horizon 24741-56 , erhältlich ab 66,99 Euro, bewertet mit gut. Philips HR1855/00 , erhältlich ab 84,99 Euro, bewertet mit gut. Philips HR1949/20 , erhältlich ab 309,00 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Von wie vielen unterschiedlichen Herstellern hat die Redaktion im Entsafter-Vergleich Produkte ausgewählt? Wir haben für Sie insgesamt 8 Hersteller ausgewählt, darunter Aicok, Gastroback, Braun, Bosch, Severin, Russel Hobbs, Russell Hobbs und Philips. Neben etablierten Marken möchten wir Sie auch auf Neueinsteiger aufmerksam machen. Mehr Informationen » Wie teuer sind die vorgestellten Entsafter durchschnittlich? Gute Qualität muss nicht immer besonders teuer sein - dies beweist insbesondere unser Preis-Leistungs-Sieger . Somit können Sie bereits ab Euro einen Entsafter kaufen, welcher von der Redaktion ausgezeichnet wurde. Ansonsten beträgt der durchschnittliche Preis für Entsafter 115,79 Euro. Mehr Informationen » Zu welchem der Entsafter-Modelle gaben die Kunden die meisten Rezensionen ab? Unter den 10 Produkten aus dem Entsafter-Vergleich kann sich der Philips HR1855/00 aufgrund der besonders hohen Anzahl von 1591 Kundenrezensionen von der Konkurrenz abheben. Die Bewertung anderer Kunden ermöglicht es Ihnen, wertvolle Tipps im Umgang mit dem Produkt zu sammeln. Mehr Informationen » Welches ist die bestmögliche Note, die Produkte im Entsafter-Vergleich erhalten können? Die bestmögliche Note, die eines der 10 Produkte erhalten kann, ist die Note "SEHR GUT". Im Entsafter-Vergleich ist zwar kein Produkt der 8 Hersteller mit der Note "SEHR GUT" enthalten, trotzdem kürte die Redaktion einen Vergleichssieger (Aicok AMR526) und einen Preis-Leistungs-Sieger (). Mehr Informationen » Aus welchen unterschiedlichen Modellen kann der Leser im Entsafter-Vergleich wählen? Als Leser des Entsafter-Vergleichs haben Sie die Möglichkeit, sich aus folgenden 10 Produkten das für Sie passende auszusuchen: Aicok AMR526, Gastroback 40152, Braun J700 Multiquick 7, Bosch MES25A0 VitaJuice, Bosch MES3500 VitaJuice, Severin ES 3571, Russell Hobbs Desire 20366-56, Russell Hobbs Horizon 24741-56, Philips HR1855/00 und Philips HR1949/20. Mehr Informationen » An welchen weiteren Produkten haben Kunden, die einen Entsafter gekauft haben, noch Interesse gezeigt? Kunden, die zuvor Entsafter gesucht haben, geben häufig auch Schlagwörter wie Philips-Entsafter, Gastroback Entsafter oder ein. Damit Sie das beste Produkt finden, haben wir für Sie in unserem Entsafter-Vergleich sowie anderen thematisch passenden Vergleichen eine Anzahl an sehr guten Produkten zusammengestellt. Mehr Informationen »