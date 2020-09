Sie möchten am Börsengeschehen partizipieren, um Ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen, fürchten sich aber vor einem zu hohen Risiko bei direkten Aktien- und anderen Wertpapierkäufen? Dann sollten Sie sich eingehend mit der Einrichtung eines ETF-Sparplans auseinandersetzen.

In unserem ETF-Sparplan-Vergleich 2020 auf oe24.at helfen wir Ihnen dabei, den besten ETF-Sparplan für sich zusammenzustellen. Wir informieren Sie über anfallende Kosten, die wichtigsten Auswahlkriterien und die Anbieter von Depots mit ETF-Sparplan-Option, sodass Sie rundum informiert in Ihre Anlage starten können.

1. Was ist ein ETF-Sparplan? Was versteht man unter einem ETF-Sparplan-Simulator? Ein ETF-Sparplan-Simulator (auch: ETF-Sparplan-Rechner) ist ein Instrument, mit dem Sie innerhalb weniger Minuten bestimmen können, bei welcher regelmäßigen Einzahlung und welcher Wertentwicklungsprognose Sie mit welcher Auszahlungssumme rechnen können. Diese ETF-Sparplan-Rechner werden sowohl von unabhängigen Finanzplattformen als auch von vielen der ETF-verwaltenden Finanzdienstleister-Marken angeboten. » Mehr Informationen

Das Kürzel ETF steht für Exchange Traded Fund und meint einen an der Börse gehandelten Fonds. In diesem werden viele verschiedene Wertpapiere automatisch, also ohne das aktive Management eines Fondsmanagers, gebündelt, die in ihrer Gesamtheit einen bestimmten Index, also beispielsweise den DAX, so genau wie möglich nachzubilden versuchen.

Mit einem ETF-Sparplan investieren Sie also nicht in Einzel-Aktien, was ein deutlich höheres Risiko bedeuten würde, sondern in viele verschiedene und bereits breit gestreute Wertpapiere. Im Vergleich zu einem Fondssparplan wird beim ETF-Sparplan nicht versucht, den Markt zu schlagen, sondern sich mit ihm zu bewegen.

Auf diese Weise sind die Renditechancen zwar gegebenenfalls etwas niedriger, insofern der Fonds tatsächlich optimal gemanagt wird, doch die Anlage ist auch einem geringeren Risiko ausgesetzt, weshalb ETF-Sparpläne gerne als Altersvorsorge genutzt werden.

Welche Vor- und Nachteile ein ETF-Sparplan gegenüber einem Fondssparplan mit sich bringt, haben wir für Sie im Folgenden auf oe24.at zusammengetragen:

geringere Gesamtkosten

höhere Sicherheit durch hohes Maß an Diversifikation

kein Verlassen auf Können der Fondsmanager nötig ETF-Sparplan im Vergleich zu wirklich optimal performenden Fondssparplänen gegebenenfalls etwas geringere Renditen

auf ersten Blick weniger individuell gestaltbar

Generell ist ein ETF-Sparplan besonders für Börsen-Anfänger und Sparplan-Einsteiger geeignet, was auch daran liegt, dass Sie bereits mit geringen monatlichen Einzahlungen über eine Laufzeit von mehreren Jahren (üblicherweise zwischen 10 und 30 Jahre) durchaus passable Renditen durch Ihren ETF-Sparplan erzielen können – auch mit wenig Know-how, gegen niedrige Kosten und oft sogar bei gebührenfreier Depotführung.

Ein Beispiel: Investieren Sie jeden Monat 75 Euro in den S&P 500, der, ausgehend von seiner Wertentwicklung über die vergangenen 20 Jahre, um jährlich etwa 4,07 Prozent ansteigt, können Sie nach einer Laufzeit von 25 Jahren bereits eine Gesamtersparnis von 39.377 Euro verzeichnen – bei einer Rendite von 16.877 Euro.

Üblicherweise legen Sie Ihre Einzahlungen, ähnlich einem Dauerauftrag, einmal an. Diese werden dann automatisch in einem regelmäßigen Intervall von Ihrem Konto ab- und in den ETF-Sparplan Ihres Depot eingebucht.

Dennoch sind ETF-Sparpläne äußerst flexibel. Die Höhe der Einzahlungen kann stetig angepasst oder der Auftrag ausgesetzt und der gesamte Sparplan gekündigt werden. Auch Einmalzahlungen sind üblicherweise kein Problem.

Als Arbeitnehmer besteht für Sie zudem die Möglichkeit, Ihren ETF-Sparplan durch vermögenswirksame Leistungen Ihres Arbeitgebers zu ergänzen oder ihn gänzlich darauf aufzubauen. So vermehren Sie die Förderung Ihres Arbeitgebers ganz nebenbei weiter und sparen sich ein nettes Polster für später an.