Für den Fahrradtransport mit dem Auto oder Wohnmobil gibt es Fahrradträger wie den Fahrradheckträger. Im Haus, in der Wohnung oder Garage parken Sie Fahrräder mit einem Deckenhalter, Wandhalter oder frei stehendem Halter sicher. Fürs MTB bieten die Hersteller mit einer MTB-Wandhalterung spezielle Halterungen an.

Ist Ihr Fahrrad im Freien geparkt, ist es der Witterung ausgesetzt und Diebe haben leichtes Spiel. Viele wünschen sich daher die Fahrradhalterung für Innenräume, denn in der Wohnung oder Garage soll das Bike möglichst wenig Platz in Anspruch nehmen.

2. Fahrradhalter-Typen in der Übersicht

Möchten Sie Ihr Fahrrad sicher parken oder für den Winter platzsparend verstauen? Für die verschiedenen Ansprüche gibt es die geeigneten Fahrradhalterungen. Zur Auswahl stehen

Fahrradständer,

Wandhalterungen und

Deckenhalter.

Die Systeme unterscheiden sich im Bedienkomfort, der Kompatibilität zu verschiedenen Fahrrad-Typen und der Belastbarkeit. Außerdem gibt es Fahrradhalterungen für den Transport mit dem Auto, hier kommen

Dachträger

Heckträger und

Kupplungsträger

infrage. Die folgende Tabelle stellt die verschiedenen Fahrradhalter-Arten in unterschiedlichen Kategorien übersichtlich dar.

Fahrradhalterungen-Typ Abbildung Beschreibung Fahrradständer ideal für die schnelle Befestigung und den täglichen Gebrauch

praktisch für Reparaturarbeiten

nimmt relativ viel Platz in Anspruch Fahrrad-Wandhalterung optisch ansprechende Lösung zur Fahrrad-Verwahrung

ideal für Wohnräume und auch die Garage

platzsparend, das Fahrrad kann zum Beispiel über dem Sofa an der Wand hängen

je nach Standort weniger für den täglichen Gebrauch geeignet Fahrrad-Deckenhalter perfekt für die Einlagerung im Winter

nimmt in der Wohnung oder Garage keinen zusätzlichen Platz in Anspruch

weniger für den täglichen Gebrauch geeignet Dachträger fürs Auto für bis zu 4 Fahrräder geeignet

ideal für leichte Fahrräder

auf das Dach Liften der Räder ist unter Umständen sehr anstrengend Heckträger fürs Auto bequeme Befestigung der Fahrräder

maximales Gewicht ist begrenzt

eingeschränkte Sicht nach hinten Kupplungsträger fürs Auto besonders leichte Befestigung der Fahrräder

erhältlich mit Rampen zur noch leichteren Befestigung

ideal für schwere Fahrräder

eingeschränkte Sicht nach hinten

2.1. Der Fahrradständer

Der Fahrradhalter für den Boden ist die richtige Wahl, wenn Sie Ihr Fahrrad jeden Tag brauchen und ausreichend Platz zur Verfügung haben. Bei diesem Fahrradständer-Typ haken Sie das Fahrrad an der Querverbindung zwischen Lenker und Sattelstütze ein.

Unter anderem eignet sich der Fahrradhalter zur Reparatur und als Fahrradhalter für die Garage oder Fahrradhalter für die Werkstatt. Die folgende Liste fasst die Vor- und Nachteile der Fahrradständer zusammen.

Das Auf- und Abhängen geht sehr schnell. Daher ist der Fahrradständer ideal für alle, die ihr Fahrrad täglich oder zumindest regelmäßig nutzen.

Die Ständer sind in der Regel höhenverstellbar und lassen sich an verschiedene Fahrradgrößen und -typen anpassen.

Meist ist eine Belastung bis 30 kg möglich. Der Fahrradständer nimmt im Vergleich zu anderen Fahrradhalterungen-Typen mehr Platz in Anspruch. Dieser Nachteil gilt nicht bei Fahrradständern für mehrere Fahrräder, diese ermöglichen das platzsparende Stapeln der Räder.

2.2. Der Fahrrad-Wandhalter

Der Wandhalterung fürs Fahrrad dient der platzsparenden Aufbewahrung und Sie können Ihr Fahrrad zur Innendekoration nutzen. Gleichzeitig ist das Rad in der Fahrrad Wandhalterung sicher aufbewahrt.

Bei diesem Fahrradhalter-Typ wird das Bike im Fahrradhalter zum Beispiel am Pedal aufgehängt, alternativ gibt es Halterungen mit Reifenauflagen oder Rahmenhalterungen. Speziell bei den Modellen mit Rahmenhalterung müssen Sie auf die Eignung für Ihr Fahrrad achten. Die maximale Traglast liegt bei den meisten Modellen bei 20 kg, teilweise gibt es Angebote für Fahrradhalter mit 30 kg Traglast.

An dem Fahrrad-Wandhalter aufgehängte Räder stellen in Ihrer Wohnung einen Hingucker dar. Daher bieten die Hersteller Wandhalterungen mit ansprechendem Design an, zum Beispiel Fahrradhalter aus Holz. Unter anderem gibt es von den Marken Cycloc und Trelixx optisch ansprechende Wandhalterungen.

Tipp: Mit der Wandhalterung über dem Sofa oder Schreibtisch nimmt die Aufbewahrung keinen zusätzlichen Platz in Anspruch und das Fahrrad wird zum Hingucker. Dann dient das Rad der Dekoration und nicht dem täglichen Gebrauch.

Die Vor- und Nachteile der Wandhalterungen zusammengefasst:

Die Wandhalterung fürs Fahrrad ist sehr platzsparend

Zur optischen Aufwertung von Wänden geeignet, beliebt ist die Fahrradhalterung für die Wand aus Holz Befestigung und Entnahme je nach Montageort aufwendiger

Nicht jedes Wandhalterungs-System passt zu jedem Fahrrad

2.3. Der Deckenhalter

Bei den Deckenhaltern handelt es sich um Fahrradhaken. Das Ein- und Aushaken geht schnell, jedoch dauert das Hochziehen über das Seilzugsystem etwas länger. Die Halterungen bieten je nach Modell zusätzlich Platz für Helm und Fahrradschloss.

Aus den Augen aus dem Sinn – frei nach diesem Motto ist diese Lösung unter anderem für die Wintereinlagerung ideal, da das Fahrrad vollständig unter der Decke verschwindet. Die folgende Liste fasst die Vor- und Nachteile der Deckenhalter zusammen.