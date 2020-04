Mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, macht Spaß und Fahrradtouren sind im Sommer eine beliebte Freizeitgestaltung. Egal, ob Sie es dabei gemächlich angehen lassen oder sportlich mit dem Mountainbike Richtung Berge düsen: Einige Utensilien müssen unbedingt mit. Vor allem für sportliche Touren sind eine gewöhnliche Fahrradtasche oder gar ein Fahrradkorb vollkommen ungeeignet. Sie benötigen einen speziellen Fahrradrucksack, auch Velorucksack genannt. So einen MTB -Rucksack oder Tourenrucksack gibt es von verschiedenen Marken und Herstellern und in unterschiedlichen Ausführungen.

Der Fahrradrucksack-Vergleich zeigt, dass es viele Dinge gibt, auf die man bei der Anschaffung achten muss. Die wichtigsten Punkte haben wir in dieser Kaufberatung 2020 auf oe24.at für Sie zusammengefasst.

Wenn Sie aber häufiger mit dem Fahrrad unterwegs sind, hat ein spezieller Mountainbike-Rucksack oder Fahrradrucksack enorme Vorteile . Dieses Fahrradzubehör ist speziell auf die Bedürfnisse von Fahrradfahrern zugeschnitten. Er verrutscht bei der Fahrt nicht und sitzt die ganze Zeit fest . Außerdem ist er ergonomisch so konzipiert, dass der Rücken nicht unter der langen Fahrt mit dem Rucksack leidet.

Lesen Sie in der folgenden Übersicht, was die Unterschiede zwischen den Typen sind:

Man kann Fahrradrucksäcke grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen. Neben dem Trekkingrucksack fürs Fahrrad, an den Sie wahrscheinlich als erstes denken, wenn Sie von einem Fahrradrucksack hören, gibt es nämlich auch noch spezielle Rucksäcke für Kurierfahrer . Diese müssen anderen Anforderungen genügen.

Wichtig ist eine sinnvolle und durchdachte Aufteilung der Fächer. Zudem sollten Sie seitliche Taschen am besten auch während der Fahrt gut erreichen können. Achten Sie auch darauf, dass die Reißverschlüsse leichtgängig sind.

Ein weiteres, wichtiges Beurteilungskriterium ist die Handhabung des Rucksacks. Um diese in einem persönlichen Fahrradrucksack-Test im Ladengeschäft zu überprüfen, müssen Sie sich möglichst gut in die Situation auf der Tour hineinversetzen.

Ein schlecht sitzender, drückender Rucksack kann einem schnell den Spaß an einer Tagestour verderben. Das Tragegefühl ist daher ebenfalls ein wichtiger Punkt in den meisten gängigen Fahrradrucksack-Tests. Wichtig ist unter anderem, dass der Rucksack auch wenn er voll bepackt ist nirgendwo drückt oder einschneidet und dass die Anpassung möglichst einfach funktioniert.

Sehen Sie sich die Verbindungen der verschiedenen Gurte und Riemen genau an und überprüfen Sie vor allem die Nähte von Verbindungsstellen. Hier sollten auf jeden Fall doppelte Nähte zu sehen sein. Auch die übrigen Nähte sollten fest und sicher sein. Außentaschen sollten mit einer Quer-Naht gesichert sein, damit Sie nicht seitlich ausreißen können.

Die Qualität der Verarbeitung können Sie bei einem kleinen eigenen Fahrradrucksack-Test an einigen bestimmten Merkmalen erkennen. Eine gute Verarbeitung ist wichtig, damit der Rucksack den hohen Belastungen lange standhält.

Einer der wichtigsten Punkte in den meisten Velorucksack-Tests ist die Ausstattung . Es gibt einige Punkte, die ein guter Fahrradrucksack auf jeden Fall bereithalten sollte:

Fahrrad-Rucksäcke bestehen üblicherweise aus Kunstfasern. Leder oder Baumwolle sind bei den modernen Modellen kaum zu finden. Die Hersteller verwenden dabei üblicherweise Polyamide (auch bekannt unter dem Markennamen Nylon) oder Polyester. Die synthetischen Fasern wurden beide in den 1930er-Jahren von dem amerikanischen Chemiker Wallace Hume Carothers entwickelt und kamen erstmals bei Zahnbürsten und Strümpfen zum Einsatz.

Wenn Sie auf einen Erwachsenen-Fahrradrucksack mit 5 Liter Volumen treffen, handelt es sich dabei wahrscheinlich nur um einen sogenannten Trinkrucksack , in dem ein Trinksystem für die Flüssigkeitsaufnahme unterwegs untergebracht ist.

Wie viel Inhalt Fahrradrucksäcke aufnehmen können, hängt vom Volumen ab, dass die Hersteller in Litern angeben. Da die Rucksäcke für sportliche Zwecke gedacht sind, sind sie eher kompakt. Üblicherweise bewegen sich die Volumina der verschiedenen Modelle zwischen 15 und 30 Litern .

4. Fragen und Antworten zum Thema Fahrradrucksack

4.1. Hat die Stiftung Warentest einen Fahrradrucksack-Test durchgeführt?

Eine Untersuchung der Stiftung Warentest würde Ihnen sicher helfen, Ihren persönlichen Fahrradrucksack-Testsieger zu finden. Leider hat die Verbraucherorganisation aber bisher keinen Fahrradrucksack-Test durchgeführt. Auch Ökotest hat sich noch nicht ausgiebig mit dem Thema beschäftigt.

Als Anhaltspunkt kann Ihnen aber möglicherweise ein Test von Wanderrucksäcken für Tagestouren dienen, die bei der Stiftung Warentest zumindest teilweise die gleichen Anforderungen erfüllen müssen. Im Test spielten unter anderem die Passform, der Tragekomfort und die Gebrauchsanweisung eine Rolle.

4.2. Wo kann man einen Fahrradrucksack kaufen?

Sie finden Fahrradrucksäcke in Sportfachgeschäften und Outdoor-Geschäften, wo es auch beispielsweise einen Wanderrucksack gibt. Der Vorteil dort ist, dass das Fachpersonal Sie sehr gut beraten kann. Ob nun ein Vaude-Fahrradrucksack oder ein Model von Deuter, Camelbak oder Evoc der beste Fahrradrucksack für Sie ist, können Sie in so einem Geschäft auch mit einem eigenen kleinen Bike-Rucksack-Test herausfinden – zumindest im Hinblick auf den Tragekomfort und die Ausstattung.

Wenn Sie bereits genau wissen, wonach Sie suchen, können Sie den Rucksack auch im Internet kaufen. Dort haben Sie optimale Vergleichsmöglichkeiten und finden auch möglicherweise eher einen günstigen Fahrradrucksack. Nutzen Sie als Inspirationsquelle auch unsere Vergleichstabelle auf oe24.at über die Sie Ihren Favoriten bequem bestellen können.

4.3. Wie packe ich meinen Fahrradrucksack am besten?

Achten Sie beim Packen darauf, dass der Schwerpunkt des Rucksacks möglichst niedrig liegen sollte. Dafür sollten Sie schwere Gegenstände wie etwa Konserven oder Getränkekartons möglichst weit nach unten und nahm am Körper packen. Leichteres Gepäck, wie etwa Kleidungsstücke können Sie obendrauf packen.

Die Regenschutzhülle packen Sie am besten möglichst weit nach oben oder in eine seitliche Außentasche, damit sie immer gut erreichbar ist. Wenn der Hüftgurt seitliche Taschen hat, sollten Sie auf keinen Fall harte Gegenstände wie ein Multitool einpacken. Im Falle eines Sturzes wäre das sehr schmerzhaft.

4.4. Was gehört in einen Fahrradrucksack?

Auf einer längeren Tour mit dem Mountainbike müssen Sie auf alles gefasst sein: Reifenpannen, Wetterwechsel, Unfälle oder auch einfach nur einsetzenden Hunger.

Unbedingt mitnehmen sollten Sie deshalb wetterfeste Fahrradbekleidung, Energieriegel oder andere Snacks, die für schnelle Energie sorgen, Wasser, einen Ersatzschlauch, Werkzeug, eine Luftpumpe und unbedingt auch eine Fahrradkarte der Umgebung. Für den Fall eines Unfalls oder eines medizinischen Notfalls sollten Sie auch Verbandszeug, Ihren Ausweis, die Versichertenkarte und das Handy dabei haben.

4.5. Kann man den Fahrradrucksack waschen?

Ein Fahrradrucksack ist in der Regel nicht für die Maschinenwäsche geeignet. Das würde das Material zu sehr belasten und der Rucksack würde dann schneller verschleißen. Sie können Ihren Radrucksack aber mit einer Bürste und einem feuchten Tuch reinigen und anschließend etwas Imprägnierspray auftragen.