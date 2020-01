Ihnen ist die Fassade Ihres Hauses zu langweilig? Mit Fassadenfarbe, Pinsel und Farbroller verleihen Sie Ihrer Hauswand einen neuen Anstrich. So erstrahlt Ihr Haus in neuem Glanz und ist gleichzeitig gegen Feuchtigkeit und Witterung gewappnt. Doch Fassadenfarbe ist nicht gleich Fassadenfarbe!

Was viele Verbraucher nicht vermuten: Die Ergiebigkeit der Farben variiert stark. Greifen Sie zu einem Produkt, mit dem Sie eine Fläche von mindestens 4 Quadratmeter pro Liter abdecken können. Andernfalls könnte der Wandanstrich sehr kostenintensiv werden. In puncto Feuchtigkeitsschutz hat Silikonharzfarbe die Nase vorn. Finden Sie in unserer Test- oder Vergleichstabelle die beste Fassadenfarbe für Ihr Eigenheim.