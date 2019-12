Nach jedem Reifenwechsel müssen die Reifen für die andere Jahreshälfte gelagert werden. Da das Lagern der Reifen auf dem Boden wackelig und nicht ideal für die Reifen ist, ist ein Felgenbaum eine ideale Lösung.

An den Felgenbaum können je nach Modell unterschiedlich viele Reifen gehangen werden. Abhängig davon, wie viel Platz Sie zur Lagerung der Reifen zur Verfügung haben können Sie verschiedene Modelle wählen. Manche verfügen sogar über Rollen, was für besondere Mobilität sorgt. Lesen Sie jetzt in unserer Test- bzw. Vergleichstabelle nach, welcher Felgenbaum der beste für Sie ist.