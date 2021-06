Felgen runden das Gesamterlebnis Auto erst so richtig ab. Dabei gilt: ob Chrom, Alu oder Stahl – Im Rahmen einer guten Autopflege, Autolackpflege oder Lackreinigung müssen auch alle Felgen-Typen früher oder später gereinigt werden. Und das sieht beim ersten Anblick der meist recht hartnäckig zugesetzten Felgen nach einer echten Herausforderung aus. Durch die geschachtelte Konstruktion kann es wirklich schwierig sein, alle Schmutzspuren zu beseitigen. Eine Felgenbürste kann hier aber wahre Wunder wirken.

Bisher gibt es keinen konkreten Felgenbürsten-Test von der Stiftung Warentest. Verschiedene Felgenbürsten-Vergleiche existieren für diese Kategorie im Internet aber durchaus. In unserer Kaufberatung für Felgenbürsten 2021 auf oe24.at möchten wir Ihnen die Ergebnisse solcher Vergleiche und Tests zusammenfassen.

Wir verraten Ihnen, welche Arten von Felgenbürsten und Felgen existieren, welche Felgenreinigungsbürste sich für welche Felge eignet, wo Sie diese kaufen können und worauf Sie dabei achten müssen. So finden Sie ganz bestimmt Ihren ganz persönlichen Felgenbürsten-Testsieger.

Für Felgen aus Chrom und Aluminium können Sie auch eine Felgenbürste für Akkuschrauber oder eine Felgenbürste für eine Bohrmaschine verwenden. Dadurch sind schnellere Umdrehungen möglich, mit denen auch hartnäckiger Schmutz entfernt werden kann. Gleichzeitig werden die Felgen poliert und so auf Hochglanz gebracht.

Auf dem Automarkt tummeln sich derzeit drei Felgenarten: Felgen aus Chrom, aus Aluminium und aus Stahl. Optisch machen Felgen aus Chrom und Aluminium natürlich mehr her und erfreuen sich daher großer Beliebtheit. Je nach Anwendungsgebiet können aber auch Stahlfelgen die bessere Option sein.

Derzeit gibt es zwei Arten von Felgenbürsten: Mit einem Bürstenkopf aus Kunststoffborsten und einem Bürstenkopf aus Schwamm. Alternativ kann ein Aufsatz aus Kunststoffborsten und Schwamm in Kombination verwendet werden. In dieser Übersicht auf oe24.at finden Sie weitere Informationen zu den Arten von Felgenbürsten:

Wer seine Felgen also einer Waschanlage anvertrauen möchte, findet hier eine gute Alternative, da der Auftrag durchaus einige Zeit in Anspruch nimmt. Im Folgenden haben wir auf oe24.at die Vor- und Nachteile des selbständigen Auftragens von einer Felgenversiegelung zusammengefasst.

Eine Felgenversiegelung kann selbst aufgetragen werden – der Besuch einer Werkstatt ist nicht notwendig. Alternativ bieten auch einige Waschanlagen die Versiegelung gegen ein paar Euro Aufpreis gleich mit an.

Welche Felgenreinigungsbürste sich für welche Felge eignet, hängt von der Art der Felge ab. Grundsätzlich muss eine Felgenbürste weich sein. Bei Felgenbürsten mit härteren Borsten kann es schließlich zu unschönen Kratzern in der Felge kommen. Besonders weiche Felgenbürsten haben allerdings einen entscheidenden Nachteil: Sie besitzen eine geringere Putzleistung. Nur härtere Borsten sind in der Lage, hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Mit einem guten Putzmittel und einer regelmäßigen Pflege wird aber auch die weiche Bürste genügen.

Felgenbürsten gibt es in jedem guten Fachhandel für Autozubehör zu kaufen. Im Online-Handel sind Felgenbürsten ebenfalls problemlos in verschiedensten Ausführungen erhältlich. Auch Baumärkte und selbst Discounter wie LIDL führen einige Bürsten zur Reinigung von Felgen.

Felgenbürsten-Tests haben gezeigt, dass besonders tiefe Rillen oder Löcher nur mit einer schmalen Ausführung gereinigt werden können. Auch die Länge des Stiels spielt dabei eine entscheidende Rolle: Je länger der Stiel der Felgenbürste ist, desto schwerer ist es, in verwinkelte Ecken zu gelangen. Dasselbe gilt auch für die Breite des Bürstenkopfes: Je breiter der Kopf ist, desto schwerere gelangen Sie hinter die Radscheibe. Achten Sie beim Kauf der Felgenbürste daher darauf, dass Sie die Felgenbürste entsprechend Ihrer Felgenoptik auswählen.

Grundsätzlich sollten Sie Felgen – egal, aus welchem Material – nicht mit einer Stahlbürste reinigen. Die extrem harten Borsten hinterlassen unschöne Kratzer in den Felgen, die sich nicht mehr beseitigen lassen. Die beste Felgenbürste muss also unbedingt weichen Borsten haben, die keinerlei Drahtbestandteile o.ä. aufweisen..

Die Zahl der Hersteller von Felgenbürsten ist groß. Daher haben wir für Sie nachfolgende nur jene aufgelistet, deren Produkte in einem Felgenbürsten-Test gut abgeschnitten haben bzw. einen solchen nicht scheuen müssten.

Auch bei der Breite des Bürstenkopfes sollten Sie darauf achten, dass Sie mit diesem alle Ecken der Felge erreichen. Je schmaler der Bürstenkopf ist, desto besser gelangen Sie auch in verwinkelte Zwischenräume. Allerdings dauert die gründliche Reinigung mit einem schmalen Bürstenkopf auch etwas länger.

Wie lang eine Felgenbürste für Alufelgen oder Stahlfelgen sein muss, hängt von der Form Ihrer Radfelgen ab. Je verschachtelter diese sind, desto kürzer sollte der Stiel der Felgenbürste sein. Nur so erreichen Sie auch verwinkelte Stellen der Felge. Bei einfach strukturierten Felgen erleichtert Ihnen ein langer Griff hingegen die Arbeit.

10. Fragen und Antworten rund um Felgenbürste und Felgenreinigung

10.1. Ist ein besonderes Autopflegemittel oder Felgenreinigungsmittel für die Reinigung der Felgen notwendig?

Ein spezielles Felgenreinigungsmittel ist nicht notwendig, aber bei hartnäckigen Verschmutzungen und dem Einsatz einer sehr weichen Felgenbürste empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass der Felgenreiniger für den Typ Ihrer Felge geeignet ist

Achtung: Säurehaltige Reiniger sind nicht empfehlenswert, um Chrom- und Alufelgen zu reinigen, da diese das Material angreifen können. Eine Autopolitur oder der Motorreiniger dürfen ebenfalls nicht für die Säuberung verwendet werden.

10.2. Gibt es Alternativen zu Felgenbürsten?

Der Markt ist voll mit Alternativen zur Felgenwaschbürste. So kann zur Felgenpflege auch ein Felgenhandschuh verwendet werden. Ein solcher ähnelt einem Topfhandschuh mit einer sanften Kunststoff-Haar-Beschichtung. Die Anwendung ist denkbar unkompliziert: Sie schlüpfen einfach mit der Hand in den Handschuh und säubern durch Reiben die Felgen. Allerdings besitzt dieser Handschuh einen entscheidenden Nachteil: Wer große Hände hat, passt unter Umständen nicht hinein.

Eine Alternative ist eine Felgenbürste mit Wasseranschluss. Während Sie die Felge reinigen, wird permanent Wasser aufgetragen und so gleich der gelockerte Schmutz entfernt.

10.3. Wie reinige ich Felgen richtig?

Dampfen Sie die Felgen mit Hochdruck ab und sprühen Sie den Felgenreiniger auf. Warten Sie einen kurzen Moment, ehe Sie mit der Reinigung beginnen. Das Reinigungsmittel lockert bereits grobe Verschmutzungen während einer kurzen Einwirkzeit.

Säubern Sie die Felgenfront und die Reifen. Verwenden Sie dafür noch nicht die Felgenbürste – Für Reifen und Felgenfront sollten Sie einen speziellen Lappen oder Reinigungshandschuh hinzuziehen, die ausschließlich für diese Art der Autoreinigung vorgesehen sind.

Mit der Felgenbürste reinigen Sie nun das Felgeninnenbett. Verwenden Sie bei Bedarf Flugrost- oder Teerentferner. Nach der Reinigung dampfen Sie noch einmal die Felgen ab und lassen die Felgen trocknen.

10.4. Darf die Felgenbürste auch zur Autoreinigung oder zur Reifenpflege verwendet werden?

Eine Felgenbürste eignet sich nicht für die Reinigung von Reifen, da die Borsten zu weich sind. Sie würden den Schmutz aus den Rillen des Reifens nicht vollständig entfernen. Sinnvoller ist eine Bürste mit härteren Borsten, z. B. eine Autobürste. Auch ein einfacher Lappen genügt häufig für diese Reinigung.

Ist die Verschmutzung nicht übermäßig stark, können Sie es natürlich auch mit der Felgenbürste versuchen – beschädigt wird dadurch nichts.

10.5. Kann die Felgenreinigung auch in der Waschanlage durchgeführt werden?

Grundsätzlich können Sie auch in einer Waschanlage professionell die Felge reinigen lassen. Doch denken Sie daran: Die großen Bürsten der Waschanlage reichen nur in den seltensten Fällen in alle Ecken der Felge. Das gilt vor allem für sehr verspielte Felgen mit verwinkelten Ecken.

