FFP2-Masken haben eine höhere medizinische Schutzwirkung als andere Masken. Während beim Tragen einer sogenannten Community-Maske nur die Ansteckungsgefahr für Mitmenschen sinkt, sind FFP2-Masken darauf ausgelegt, sowohl das Umfeld als auch den Träger selbst vor einer Ansteckung zu schützen.

Achten Sie beim Kaufen von FFP2-Masken auf die CE-Zertifizierung, die garantiert, dass das Produkt die gesetzlichen Anforderungen in den europäischen Mitgliedsländern erfüllt. FFP2-Masken ohne Zertifizierung sind als Atemschutz unbrauchbar.

Ein großer Nachteil besteht darin, dass FFP2-Masken nicht waschbar sind. Die Verwendbarkeit des Einwegproduktes kann aber verlängert werden, indem man die Maske mehrere Tage bei Raumluft oder im Ofen trocknet.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist ein Leben ohne Mund-Nasen-Schutz nicht mehr denkbar. Waren anfangs sogenannte Behelfs- bzw. Alltagsmasken die erste Wahl, um sich zu schützen, kommt man inzwischen um FFP2-Masken nicht mehr herum, die u.a. verpflichtend im Einzelhandel sowie im öffentlichen Nahverkehr getragen werden müssen.

Leichtfertig auswählen oder gar zur günstigsten FFP2-Maske greifen sollten Sie nicht, denn aus diversen FFP2-Mundschutz-Tests im Internet geht hervor, dass es zwischen den einzelnen Produkten gravierende Unterschiede gibt. Unsere FFP2-Masken-Kaufberatung 2021 auf oe24.at verschafft einen Überblick über die wichtigsten Kaufkriterien und hilft Ihnen dabei, die beste FFP2-Maske für Ihren Bedarf zu finden.

1. Wovor schützt eine FFP2-Maske und wie trägt man sie richtig? Bevor wir Ihnen auf oe24.at detailliert wichtige Aspekte aus FFP2-Schutzmasken-Tests, wie die Anzahl der Filterlagen oder die Zertifizierung, vorstellen, gehen wir zunächst auf ihre Funktion ein. » Mehr Informationen 1.1. Welche Arten von FFP-Masken gibt es? Hinter dem Kürzel „FFP“ verbirgt sich der Begriff „Filtering Face Piece“. Im Deutschen spricht man auch von partikelfiltrierenden Halbmasken. FFP-Masken sind in drei Schutzstufen (FFP1, FFP2 und FFP3) erhältlich und schützen vor partikelförmigen Schadstoffen wie Staub, Rauch und Aerosol. Aus der folgenden Übersicht geht hervor, worin sich die drei Typen voneinander unterscheiden: Schutzklasse Wirksamkeit FFP1 schützt gegen ungiftige Partikel auf Wasser- und Ölbasis, aber nicht vor krebserzeugenden und radioaktiven Stoffen

filtert aus der Luft mindestens 80% der Schadstoffe FFP2 schützt gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis, aber nicht vor krebserzeugenden Stoffen und radioaktiven Partikeln

filtert aus der Luft mindestens 94% der Schadstoffe FFP3 schützt sowohl gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Partikel auf Wasser- und Ölbasis als auch vor radioaktiven Partikeln

filtert aus der Luft mindestens 99% der Schadstoffe Fazit: Je höher die Zahl hinter dem FFP-Kürzel, desto größer die Schutzwirkung. Aus einer Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI) geht hervor, dass zur Behandlung und Pflege von mit dem Coronavirus infizierten Personen sowohl FFP2-Masken als auch FFP3-Masken verwendet werden sollten. FFP1-Masken sind zu diesem Zweck nicht geeignet. 1.2. Wie setzt man eine FFP2-Maske richtig auf? So erkennen Sie, ob die Maske optimal sitzt Grundsätzlich erkennen Sie, dass die Maske ideal sitzt, daran, dass sie „mitatmet“: Wenn sie sich beim Einatmen zusammenzieht und beim Ausatmen aufbläht, dann ist die Dichtigkeit an den Rändern sichergestellt. Für Brillenträger gilt: Wenn die Maske nicht richtig sitzt, äußert sich dies durch das Beschlagen der Brille. Bevor Sie die Maske (gilt für Op- und FFP2-Masken gleichermaßen) aus der Verpackung entnehmen und sie an Ihr Gesicht anpassen, ist eine gründliche Reinigung und Desinfektion der Hände notwendig. Packen Sie die Maske danach aus und öffnen Sie sie. Dabei ist darauf zu achten, dass Sie die Innenseite der Maske nicht berühren. Im besten Fall berühren Sie die FFP2-Maske nur an den Ohrschlaufen. Mit beiden Händen halten Sie die Maske an den Ohrschlaufen, setzen sie am Kinn an und ziehen sie über Mund und Nase. Die Schlaufen ziehen Sie über die Ohren und bringen sie in eine angenehme Position. Überprüfen Sie, ob die Bänder flach anliegen und nicht verdreht sind. Im Anschluss daran können Sie den Sitz der Maske entsprechend anpassen, indem Sie den oberen und unteren Teil so ausrichten, dass das Produkt dicht an der Haut aufliegt und zugleich angenehm und rutschfest sitzt. Mit zwei Fingern können Sie den Nasenclip auf den Nasenrücken drücken und so biegen, dass er sich Ihrer Nasenform anpasst. Oberhalb des Nasenrückens darf keine Lücke entstehen.

2. Kaufberatung: Wie findet man die beste FFP2-Maske gegen das Sars-Cov-2 Virus? Auf der Suche nach Ihrem persönlichen Testsieger unter den FFP2-Masken made in Germany gilt es, verschiedene Kriterien vor dem Kauf einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Welche Kategorien in FFP2-Masken-Tests für Kinder und Erwachsene im Internet häufig miteinander verglichen werden, lesen Sie hier auf oe24.at: » Mehr Informationen Zertifizierung

Anzahl der Filterlagen

Passform

Befestigungsart

Preis pro Maske / Stück Natürlich möchten wir die Liste nicht einfach so im Raum stehen lassen, sondern Ihnen in unserer Kaufberatung vier dieser Faktoren, die uns im Zusammenhang mit dem Thema FFP2-Maske als besonders wichtig erscheinen, genauer erläutern. 2.1. Worauf gilt es bei der Zertifizierung von FFP2-Masken zu achten? Egal, ob Sie eine FFP2-Maske aus Deutschland, Österreich oder China kaufen möchten, oft stellt sich die Frage, ob das Modell der Wahl wirklich den geltenden Anforderungen entspricht. Hierzu ist auf eine entsprechende Zertifizierung der FFP2-Maske nach den Prüfvorgaben der Europäischen Norm zu achten. FFP2-Masken, die mit der EU-Norm EN 149 ausgewiesen sind, können Sie ohne Bedenken erwerben und verwenden. Auch das CE-Zeichen mit der vierstelligen Kenn-Nummer der Zertifizierungsstelle gibt Aufschluss darüber, ob das Produkt die Anforderungen an die Tauglichkeit von Schutzausrüstungen erfüllt. Achtung: Wir möchten Ihnen entschieden davon abraten, FFP2-Masken unbekannter Hersteller aus dem Internet zu kaufen. Dort wimmelt es von Fälschungen und Atemschutzmasken ohne entsprechende Zertifizierung. Auch die Beschreibungen dieser Artikel sind nicht immer eindeutig und geben wenig Aufschluss über die Vertrauenswürdigkeit der Produkte. 2.2. Umso höher die Anzahl der Filterlagen, desto besser die Schutzwirkung Je nach Hersteller und Leistungsklasse kann die Anzahl der Filterlagen der Masken stark variieren. Wir empfehlen Ihnen, zu FFP2-Masken mit mindestens drei bis fünf Lagen zu greifen. Bei Masken mit weniger Filterlagen ist nicht gewährleistet, dass diese kleinste Partikel und Aerosole aus der Luft ausreichend filtern. In unserer Vergleichstabelle auf oe24.at finden Sie ausschließlich 3- bis 5-lagige FFP2-Masken. 2.3. Die Schutzwirkung ist nur so gut, wie die Maske sitzt Ob die Passform einstellbar ist, spielt bei FFP2-Masken eine wichtige Rolle. Liegt eine 5-lagige FFP2-Maske nicht dicht genug am Gesicht bzw. abschließend auf der Haut an, ist der Schutz nicht mehr zu 100 % gegeben, egal wie gut die Filterwirkung der Maske ist. Achten Sie unbedingt darauf, dass das Produkt Ihrer Wahl über einen Nasenbügel verfügt, der angepasst werden kann, sodass die Maske den Mund- und Nasenbereich komplett abschließt. Auf diese Art können Sie die Maske an Ihre eigene Gesichtsform anpassen und sorgen damit gleichzeitig für optimalen Halt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass die Dichtigkeit der FFP2-Maske durch einen Bart vermindert wird. Um eine Rasur kommen Vollbart-Träger leider nicht herum, wenn sie auf einen optimalen Schutz wert legen. Mit einem Kinn- oder Schnurrbart haben Sie dieses Problem nicht, sofern der Bart gänzlich unter die FFP2-Maske passt. 2.4. Die Befestigung erfolgt am Kopf oder über Ohrschlaufen FFP2-Masken werden für gewöhnlich mit Schlaufen an den Ohren oder mit einem Band um Nacken und Hinterkopf befestigt. Besonders, wenn man die FFP2-Maske in der Schule oder den ganzen Arbeitstag über tragen muss, ist es wichtig, dass sie sich so wenig störend wie möglich auf die Alltagsbeschäftigungen auswirkt. Die Realität sieht leider anders aus: Schmerzen am Ohr durch dauerhaftes Tragen des Atemschutzes sind keine Seltenheit. Zudem kommt es häufig vor, dass die Ohrschlaufen entweder zu lang oder zu kurz sind, was sich negativ auf Schutzwirkung und Tragekomfort auswirkt. Abhilfe schaffen hier unter anderem Maskenhalter, die man individuell auf die Kopfgröße einstellen kann. Mit der Halterung wird die Belastung weg von den empfindlichen Ohren hin auf den Hinterkopf verlagert. Dank der Vielzahl an Haken lässt sich der Sitz Ihrer Maske perfekt an den Kopfumfang anpassen. Die Vor- und Nachteile eines solchen Maskenhalters sehen wir folgendermaßen: optimal für längere Tragedauer

entlastet die Ohren

kann individuell an verschiedene Größen angepasst werden

wiederverwendbar muss einzeln erworben werden

wenn die Bänder zu locker eingestellt werden, keine ausreichende Schutzwirkung der Maske mehr

3. Wie kann man FFP2-Masken reinigen? Wie lange Sie FFP2-Masken tragen können, wird in den Medien kontrovers diskutiert. Offiziell handelt es sich bei den Masken der Klasse FFP2 um Einwegprodukte, die nicht zur mehrmaligen Benutzung gedacht sind. Mit einigen Tricks können Sie die Verwendbarkeit der Maske allerdings steigern. Beachten Sie beim Reinigen von FFP2-Masken zunächst, dass sie nicht waschbar sind: Eine Reinigung in der Waschmaschine oder im Kochtopf kommt nicht infrage, da dabei das Material der FFP2-Masken beschädigt wird. Auch Hilfsmittel wie Mikrowelle und UV-Lampe sind zur Reinigung von FFP2-Masken nicht geeignet. Eine effektive, aber langwierige Methode, die die Wiederverwendbarkeit der Maske unterstützt, ist das 7-tägige Trocknen der FFP2-Maske an der Luft. Bei dieser schonenden Variante verändert sich das Material der Maske kaum und die Virenlast wird stark reduziert. Wenn es mal schneller gehen muss, können Sie die FFP2-Maske auch im Ofen bei 80 Grad Hitze trocknen, wenn sie zuvor einen Tag lang durchtrocknen konnte. Nach etwa einer Stunde ist die Viruslast auf der Maskenoberfläche abgebaut und Sie können die Maske wieder im Alltag verwenden. » Mehr Informationen Achtung: Mehr als fünf Trocknungszyklen sollten Sie der FFP2-Maske nicht zumuten, raten FFP2-Masken-Tests im Netz. Spätestens nach dem fünften Mal sollte sie entsorgt werden.

4. Marken und Hersteller: Welche FFP2-Masken sind bei Nutzern beliebt? Sie können FFP2-Masken in Apotheken und Baumärkten, aber auch in Drogerien wie Rossmann oder dm sowie bei Online-Händlern wie Amazon käuflich erwerben. Dabei werden Sie auf verschiedene Hersteller stoßen, die FFP2-Masken aus Deutschland und anderen Ländern anbieten. Diversen FFP2-Masken-Tests zufolge, gehören zu den bei Nutzern beliebtesten Anbietern unter anderem: » Mehr Informationen HHW Pro

Sentias

macopharma

Medisana

MeaVita

Simplecase

5. Noch Fragen zum FFP2-Masken-Vergleich? Falls für Sie nach dieser Kaufberatung noch etwas offengeblieben ist, kann die folgende Sammlung von häufig zum Thema FFP2-Masken gestellten Fragen Ihnen vielleicht die gewünschten Antworten liefern. » Mehr Informationen 5.1. Sind FFP2-Masken aus China empfehlenswert? Grundsätzlich spricht nichts dagegen, eine FFP2-Maske zu verwenden, die aus China stammt. Achten Sie aber darauf, dass das Produkt lediglich mit dem Zeichen KN95 gekennzeichnet ist. Da Masken aus China keiner europäischen Normierung unterliegen, dürfen sie nicht mit einem CE-Kennzeichen oder anderen irreführenden Kennzeichnungen (z. B. FFP oder ein Verweis auf die DIN EN 149) versehen sein. Ohne ein solches Prüf-Kennzeichen ist es für den Verbraucher aber schwierig nachzuvollziehen, ob die Maske wirklich zulässig ist. Dies können Sie prüfen, indem Sie vor dem Kauf nach der schriftlichen Bestätigung der Überwachungsbehörde fragen, die der abgebenden Apotheke vorliegen sollte. Verfügt der Händler über keine derartige Bestätigung, sehen Sie besser vom Kauf ab. 5.2. Woran erkennt man spezielle FFP2-Masken für Kinder? Die meisten Masken, die Sie im Handel finden, sind auf Erwachsene zugeschnitten und für Kinder viel zu groß. Einige Anbieter haben aber speziell auf Kinder zugeschnittene FFP2-Masken in kleineren Größen im Sortiment. Abgesehen von der Größe unterscheiden sich FFP2-Masken für Kinder nicht von denen für Erwachsene. 5.3. In welchen Farben sind FFP2-Masken erhältlich? Längst gibt es sie nicht mehr nur in Weiß: FFP2-Masken in Schwarz sowie farbige FFP2-Masken in Rot, Blau oder Grün können Sie bei Herstellern wie MeaVita oder HealthMask käuflich erwerben. Achten Sie beim Kauf einer FFP2-Maske in Schwarz oder einer anderen Farbe aber darauf, dass sie über die entsprechende Zertifizierung verfügt, denn die eigene Gesundheit sollte über dem Wunsch nach einem modischen Erscheinungsbild stehen. 5.4. Wie beurteilt Stiftung Warentest FFP2-Masken? Die Stiftung Warentest hatte Anfang 2021 zehn verschiedene FFP2-Masken im Test. Obwohl die Filterwirkung bei allen untersuchten Produkten sehr hoch war, kam das Testinstitut zu dem Ergebnis, dass viele FFP2-Masken bei der Anwendung nicht dicht genug am Gesicht anliegen und dadurch keinen ausreichenden Schutz vor Aerosolen bieten. Auch in Bezug auf den Atemkomfort konnten nicht alle Modelle überzeugen. Einzig die FFP2-Maske von 3M wurde von Stiftung Warentest mit dem Gütesiegel „rundum empfehlens­wert“ ausgezeichnet. 5.5. Gibt es FFP2-Masken auf Rezept? Grundsätzlich hat nicht jeder Anrecht auf FFP2-Masken „auf Rezept“, allerdings haben ältere Menschen über 65 Jahren in Österreich einmalig Anspruch auf zehn kostenlose FFP2-Masken. Die berechtigten Personen erhalten die Masken per Post, von einer Einbindung von Apotheken in die Verteilung wurde abgesehen, um Anstürme und Warteschlangen zu vermeiden. 