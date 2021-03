Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie überhaupt einen FM-Transmitter kaufen sollten . Könnten Sie nicht auch einfach ein neues Autoradio einbauen? Natürlich ist auch das eine Option. Doch nicht jeder hat die technischen Fähigkeiten, um den Einbau selbst vorzunehmen. Und echte Oldtimer-Enthusiasten verzichten bei Reparaturen und Umbauten oft auf alles, was nicht originalgetreu ist.

Es gibt durchaus Gründe, einen günstigen FM-Transmitter einem neuen Autoradio vorzuziehen. Neben dem deutlich geringeren Aufwand ist auch der Preis eines FM-Modulators nicht mit dem eines hochwertigen Autoradios zu vergleichen. Dafür ist aber auch die Bedienung eines USB- und Bluetooth-fähigen Autoradios deutlich komfortabler als bei der Kombination aus FM-Transmitter und Smartphone.

2. Kaufberatung: Darauf sollten Sie achten Auch wenn sich die meisten FM-Transmitter einen ähnlichen Funktionsumfang haben, gibt es einiges zu beachten: Reicht Ihnen ein FM-Transmitter mit Aux-Anschluss oder muss Ihr FM-Transmitter USB haben? Oder soll es ein kabelloser Bluetooth-FM-Transmitter sein? Wir haben Ihnen die wichtigsten Typen von FM-Transmittern zusammengestellt und erklären Ihnen, auf welche Kriterien Sie sich bei der Kaufentscheidung konzentrieren sollten. » Mehr Informationen

2.1. Einstellbare Frequenz ist essenziell

In Deutschland sind die Frequenzen von 87,5 MHz bis 108 MHz für das allgemeine Rundfunknetz reserviert – und damit auch für Radio-Transmitter. Viele Frequenzen in diesem Frequenzbereich werden von Radiosendern belegt. Welche Frequenzen genau belegt sind, ist aber von Region zu Region unterschiedlich.

Daher ist es wichtig, einen FM-Transmitter zu kaufen, bei dem die Frequenz frei eingestellt werden kann. Bei einer fest definierten Frequenz, wie sie einige sehr günstige FM-Transmitter aufweisen, besteht immer die Gefahr, dass genau auf dieser Frequenz ein Radiosender funkt und Sie Ihren FM-Transmitter im Auto nicht nutzen können.

Selbst bei einer einstellbaren Frequenz kann es vorkommen, dass Sie diese im Laufe einer langen Autofahrt quer durch Deutschland mehrfach nachjustieren müssen.

Tipp: Wenn Sie eine freie Frequenz suchen, probieren Sie es am äußersten Rand des Frequenzbandes, also bei 87,5 MHz oder bei 108 MHz. Oft sind diese Frequenzen noch frei.

2.2. Anschlüsse: AUX ist Standard

Über einen AUX-Eingang (der eigentlich 3,5-mm-Klinkeneingang heißt) verfügen alle Modelle in unserem FM-Transmitter-Vergleich 2021. Einige Hersteller statten ihre FM-Transmitter aber noch mit weiteren Anschlussmöglichkeiten aus.

Weitere Anschlussmöglichkeiten Erklärung USB-Anschluss Über USB können Sie ein Smartphone, einen USB-Stick oder gar eine ganze externe Festplatte anschließen . Das Gerät wird dann zum MP3-Transmitter und -Player. Auf diese Weise können Sie sogar sehr große Musiksammlungen ständig dabei haben.

. Das Gerät wird dann zum MP3-Transmitter und -Player. Auf diese Weise können Sie sogar sehr große Musiksammlungen ständig dabei haben. Bei der Klangqualität müssen Sie allerdings im Vergleich mit einem hochwertigeren MP3-Player ein paar Abstriche machen. SD-Karten-Slot Auch mit einer SD-Karte können Sie Ihre Musiksammlung anschließen . Die kompakten Speichermedien gibt es in zwei verschiedenen Formaten: SD (normal groß) und MicroSD (deutlich kleiner).

. Die kompakten Speichermedien gibt es in zwei verschiedenen Formaten: SD (normal groß) und MicroSD (deutlich kleiner). Karten beider Kategorien gibt es mittlerweile mit sehr viel Speicherplatz 64 oder gar 128 GB sind da keine Seltenheit mehr. Damit müssen Sie garantiert auf keinen Lieblingssong verzichten. Bluetooth Wenn Sie kein Fan von Kabeln sind, dann können Sie nach einem Bluetooth-FM-Transmitter Ausschau halten. Bluetooth ist ein Wireless-Funk-Standard und wird von jedem modernen Smartphone, Tablet oder Laptop unterstützt .

. Achtung: Es werden auch Bluetooth-Radio-Transmitter angeboten (zum Beispiel von der bekannten Marke Belkin), die selbst über ein 3,5-mm-Klinkenkabel mit dem Autoradio verbunden werden müssen. Ein solches Modell würde Ihnen wahrscheinlich wenig nützen.

2.3. USB-Ladegerät: Damit dem Smartphone nicht der Saft ausgeht

Einer der Nachteile bei der Nutzung eines FM-Transmitters ist, dass Sie damit dauerhaft den 12-Volt-KFZ-Stromanschluss belegen. Ein Navigationsgerät, eine elektrische Kühlbox oder auch ein Smartphone können Sie dann nicht mehr zum Laden anschließen.

Daher gibt es bei manchen FM-Transmittern gleich zwei USB-Buchsen. An der einen werden Datenträger angeschlossen und die andere dient als Ladegerät für USB-fähige Geräte. So können Sie Ihr Smartphone weiterhin laden – und Ihnen wird niemals die Musik ausgehen.

2.4. Freisprechanlage: Sicher am Steuer telefonieren

Bei einem FM-Transmitter ist eine Freisprecheinrichtung ein großer Pluspunkt. Denn wer kann oder will schon auf langen Autofahrten darauf verzichten, zu telefonieren? Doch das Telefon ans Ohr zu halten, erhöht die Unfallgefahr enorm und ist daher in Deutschland und vielen anderen Ländern strikt verboten. Nutzen Sie also eine Freisprechanlage, um sich und andere nicht unnötig zu gefährden.

Achtung: Wenn Sie ohne Freisprechanlage am Steuer telefonieren, kann das richtig Geld kosten. Werden Sie erwischt, müssen Sie ein Bußgeld von 100 € zahlen und erhalten einen Punkt in Flensburg. Sollten Sie dabei auch noch einen Unfall bauen, drohen zwei Punkte in Flensburg, 200 € Strafe sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

2.5. Fernbedienung: Nicht notwendig, aber praktisch

Einige Hersteller liefern bei Ihren Radio-Transmittern noch eine Fernbedienung mit. Das mag zuerst irritieren, da der FM-Transmitter ja in Reichweite des Fahrers an die 12-V-Buchse angeschlossen wird, doch hat eine zusätzliche Fernbedienung durchaus einige Vorteile. Das merken Sie spätestens, wenn Sie einen FM-Transmitter-Test in der Praxis durchführen.

Denn nicht immer wollen Sie als Fahrer sich selbst um die Musik kümmern. Vom Beifahrersitz – oder gar der Rückbank – ist es aber fast unmöglich, den Mini-FM-Transmitter zu bedienen, ohne dem Fahrer in die Quere zu kommen. Außerdem ist die Fernbedienung nötig, um zwischen den verschiedenen Equalizer-Einstellungen zu wechseln, falls Ihr FM-Transmitter diese Funktion hat.