„Wenn ich einen Gaming-Laptop hätte, könnte ich jetzt einfach zocken!“ – Während langen Flügen oder Zugfahrten ist dieser Gedanke wohl jedem Gamer schon einmal durch den Kopf gegangen. Doch die vermeintlich hohen Preise schrecken viele Gamer ab und verhindern, dass viele Videospielenthusiasten sich Ihren lebenslangen Traum vom ungebundenen Spielen Ihrer Lieblingsvideospiele erfüllen. Doch was viele Gamer nicht wissen: ein ordentlicher Gaming-Laptop muss nicht zwangsläufig mehrere tausend Euro kosten. Sie selbst entscheiden, worauf Sie wert legen, und was Sie vernachlässigen können.

Wir haben den großen Gaming-Laptop Vergleich 2019 gemacht und verraten Ihnen, auf welche Features und Komponenten Sie besonderen Wert legen sollten und an welchen Ecken Sie getrost Geld einsparen können, um Ihre Börse zu schonen.

1. Was ist ein Gaming-Laptop? Ein Gaming-Laptop ist im Grunde genommen nichts anderes als ein normaler PC. Der zentrale Unterschied ist, dass ein Gaming-Laptop über einen Akku verfügt und Sie ihn deshalb überall hin mitnehmen können, wo auch immer Sie gehen und stehen. Ein Gaming-Laptop ermöglicht es Ihnen, selbst die neusten und rechenintensiven Spiele kilometerweit über dem Pazifik in einem Flugzeug spielen zu können. » Mehr Informationen

Gaming-Laptops sind darauf ausgelegt, selbst die neusten Programme mobil unterwegs wiedergeben zu können. Für einfache Büroarbeiten wie die Verwendung von Microsoft Office wäre die Anschaffung eines Gaming-Laptops nichts als reine Geldverschwendung. Selbst ältere Videospiele und viele nicht so rechenintensive Indiegames können noch von einem ordentlichen Office-Laptop für unter 700 Euro wiedergegeben werden. Wenn es allerdings um neue AAA-Software wie The Witcher 3 oder den neusten Call of Duty-Ableger geht, werden Sie um den Kauf eines Gaming-Laptops nicht herumkommen.

Doch woraus besteht ein Gaming-Laptop? Was sind die wichtigsten Komponenten, auf die Sie als Spieler achten müssen? Ein Gaming-Laptop besteht aus denselben Komponenten wie auch ein normaler PC, mit dem einzigen Unterschied, dass die Komponenten so kompakt wie möglich in ein Laptopgehäuse verbaut wurden, um Ihnen die größtmögliche Mobilität zu gewähren. Die wichtigsten Komponenten sind:

Prozessor

Arbeitsspeicher

Grafikkarte

Bildschirm

Festplatte

Kühlung

Tastaturbeleuchtung Viele Gaminglaptops verfügen über beleuchtete Tasten auf der Tastatur. Auch wenn es nebensächlich erscheint, ist dieses Feature doch sehr hilfreich, da Sie das Gerät größtenteils in abgedunkelten Räumen verwenden werden. So können Sie ohne Probleme selbst nachts in einem stockdunklen Raum ohne Probleme eine Runde zocken.

Das Herzstück eines jeden Gaming-Notebooks ist der Prozessor, auch CPU (Central Processing Unit) genannt. Der Prozessor ist das Herzstück des Rechners, weil hier alle Rechenoperationen ausgeführt werden. Je besser und schneller der Prozessor, umso besser. Der für Gaming beliebteste Prozessor ist zurzeit der Intel i7.

Die Qualität eines Prozessors können Sie an der Anzahl seiner Rechenkerne und deren Taktgeschwindigkeit (in GHz) erkennen. Wir empfehlen für ein ordentliches Gaming-Notebook einen Prozessor mit mindestens 4 Kernen und einer Taktgeschwindigkeit von mindestens 2,5 GHz. Die bekanntesten Hersteller für Prozessoren sind Intel und AMD.

Auch der Arbeitsspeicher ist von essenzieller Bedeutung für ein Gaming-Notebook. Dort werden alle aktuell ausgeführten Funktionen und Programme gespeichert. Wir empfehlen Ihnen, einen Arbeitsspeicher von mindestens 8 GB Größe, im Idealfall sogar 12 GB. Alle Werte über 12 GB erhöhen den Preis des Laptops nur extravagant und haben keine große Leistungssteigerung mehr zur Folge. Stattdessen verschlechtert sich nur das Preis-Leistungs-Verhältnis Ihres Laptops.

Die Grafikkarte ist für den Gamer essenziell. Dort werden alle Rechenoperationen ausgeführt, die nötig sind, um Ihre Videospiele in entsprechender Auflösung flüssig darstellen zu können. Die bekanntesten Hersteller für Grafikkarten sind NVIDIA und AMD. Die zentrale Kennzahl einer Grafikkarte ist die Größe Ihres Grafikspeichers. Der beste Gaming-Laptop-Testsieger sollte einen Grafikspeicher von wenigstens 4 GB aufweisen. Von einem höheren Speicher können wir allerdings im Moment nur abraten, weil dies den Gesamtpreis nur unnötig in die Höhe treiben würden.

Der Bildschirm ist für jeden Gamer entscheidend, weil dort natürlich das ganze Geschehen abgebildet wird. Von der viel beworbenen 4K-Auflösung raten wir bei einem Gaming-Notebook allerdings ab, weil dies nur unnötig den Preis und den Stromverbrauch des Gerätes in die Höhe treibt. In den meisten Fällen reicht eine Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixeln) völlig aus. Auch die Größe des Bildschirms spielt für Sie eine wichtige Rolle.

Tipp: Die meisten Spiele, die neu erscheinen benötigen mindestens Windows 7 als Betriebssystem, im Idealfall sogar eine neuere Version. Apples Betriebssysteme werden hingegen von den wenigsten Programmen unterstützt. Wenn Sie also über einen Einstieg im Gaming nachdenken, werden Sie um Windows als Betriebssystem kaum herumkommen.

Zum einen sollte der Bildschirm groß genug sein, dass das Geschehen einwandfrei abgebildet werden kann, ohne das Spielerlebnis zu beeinträchtigen. Auf der anderen Seite darf er aber auch nicht so groß sein, dass die Handlichkeit und Mobilität des Gerätes unter der Größe und dem erhöhen Gewicht leidet. Gaming-Laptop-Tests haben in der Vergangenheit gezeigt, dass eine Bildschirmgröße von 17 Zoll sich ideal für das Zocken von Videospielen eignet.

Die Festplattengröße ist ebenfalls ein Punkt, bei dem Sie viel Geld sparen können. Obwohl eine SSD-Festplatte zwar nützlich ist und die Ladezeiten von Spielen deutlich verkürzt, so ist sie doch keinesfalls ein Pflichtelement in einem Gaming-Notebook. Eine herkömmliche HDD-Festplatte reicht in den meisten Fällen auch aus. Die Größe sollte dabei mindestens 1 TB betragen, damit Sie genügend Speicherplatz zur Verfügung haben.

Wenn Sie also Wert auf kurze Ladezeiten und ein schnelles Ansprechen des Rechners auf Ihre Befehle legen, sind Sie mit einer SSD-Festplatte gut beraten. Ansonsten können Sie sich die deutlich teurere SSD-Festplatte sparen.

Tipp: Einige Hersteller bieten Hybridvarianten von Festplatten an, die SSD- und HDD-Elemente verbinden. Ein SSD-Teil kann beispielsweise für das Betriebssystem verwendet werden, während Spiele und andere nicht so häufig verwendete Programme auf dem HDD-Teil der Festplatte gespeichert werden können.

Ein oft vernachlässigter Aspekt bei der Kaufberatung für Gaming-Laptops ist die Kühlung. Durch die hochwertigen Komponenten entsteht eine Menge Hitze, die ein Gerät ohne vernünftige Kühlung innerhalb von Minuten unbrauchbar machen würde. Deswegen ist es hier wichtig, auf eine gute Kühlleistung zu achten.

Während bei Office Laptops in den meisten Fällen nur ein CPU Lüfter installiert ist, benötigt ein Gaming-Laptop zwangsläufig über ein zweites Lüftungssystem, das meistens in der Grafikkarte zum zusätzlichen Schutz verbaut ist. Dadurch erhöht sich natürlich das Gewicht des Gamin-Laptops marginal, doch das ist ein Preis, den es für die erhöhte Leistung zu zahlen gilt. Gaming-Laptop-Tests weisen vor allem darauf hin, dass es wichtig ist, beim Betrieb des Gerätes die Kühlschlitze freizuhalten, um eine optimale Kühlung aller Komponenten zu gewährleisten.