Computer gehören heute fast zur Grundausstattung eines Haushalts. Während die einen ihren PC nutzen, um im Internet zu surfen und ihre E-Mail-Korrespondenz zu erledigen, ist er für andere die wichtige Basis ihrer Arbeit. Wieder andere nutzen den Computer vorwiegend zum Zocken – so heißt das Spielen heute.

Für den absoluten Gaming-Genuss ist nicht nur ein angemessener PC mit ordentlichem Soundsystem und besonders guter Grafikkarte erforderlich. Auch eine Gaming-Maus ist nahezu unabdingbar. Wer schnell reagieren muss, der ist auf eine zuverlässige Maus angewiesen. Zudem profitieren Gamer von den vielen Tasten einer Gamer-Maus, die mit spezifischen Befehlen an das Spiel angepasst werden können, das es zu bestreiten geht.

Wir haben eine Reihe von Gamer-Maus-Tests studiert und die wichtigsten Informationen für Sie zusammengetragen. Unser Gaming-Maus-Vergleich 2020 mit Kaufberatung hilft Ihnen dabei, die richtige Maus für Ihr Spiel-Vergnügen zu finden.

1. Gaming-Mäuse liegen gut in der Hand und sind besonders präzise

Eine herkömmliche PC-Maus ist wohl jedem ein Begriff. Die kleinen Eingabegeräte hatten anfangs zwei Tasten auf der Oberseite, mit der Dateien sowie Befehle ausgewählt und ausgeführt werden konnten. Mittels einer Kugel im Inneren der Maus wurde die Position und Bewegung der Maus wahrgenommen, die für die Bewegung des Mauszeigers notwendig sind.

Moderne Computer-Mäuse haben optische oder Laser-Sensoren für eine präzise Steuerung. Mäuse für Gamer unterscheiden sich aber noch weiter deutlich von den einfachen Computer-Mäusen: Sie haben zum Beispiel mehr Tasten, die spezifisch programmiert werden können.

Tipp: Für ein optimales Gaming-Erlebnis kombinieren Sie Ihre Gaming-Maus mit einer Gaming-Tastatur und einem Gaming-Mauspad.

Gaming-Mäuse zeichnen sich durch einige Besonderheiten aus. So liegen sie etwa sehr gut in der Hand und haben eine besonders hohe Auflösung. Bei vielen Mäusen können Sie sogar die dpi individuell einstellen. Darüber hinaus hat eine Gaming-Maus eine Reihe von Tasten, die Sie mit Befehlen belegen können, um so die Maus optimal an Ihr Spiel anzupassen.

Verschiedene Arten von Gamer-Mäusen

Es gibt verschiedene Arten von Gaming-Mäusen. Diese unterscheiden sich in den verwendeten Technologien. Wo einst eine Kugel mechanisch arbeitete, gehören moderne Computer-Mäuse zur Kategorie optischer Gaming-Mäuse.

Diese Gamer-Mäuse gehen mit Laser oder LED ans Werk. Beide Verfahren basieren auf einem optischen Prinzip, unterscheiden sich aber voneinander. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der beiden Technologien.

Maus-Typ Beschreibung Gamer-Maus mit LED-Technik Untergrund wird mittels LED beleuchtet

Reflexion wird vom Lichtsensor aufgenommen

Prozessor erfasst Bildfolgen und errechnet Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit Gamer-Maus mit Laser-Technik Laser dient als Lichtquelle

Licht deutlich stärker gebündelt als bei LED

Sensor nimmt Reflexionen wahr

aus den erfassten Bildsequenzen werden Richtung und Geschwindigkeit errechnet

Beide Verfahren, LED-Technik und Laser-Technik, sind optische Verfahren. Die Kennzeichnung der Hersteller von Gaming-Mäusen, die häufig von Laser-Sensoren und optischen LED-Sensoren sprechen, ist also irreführend.

Gaming-Mäuse mit LED-Technologie haben folgende Vor- und Nachteile:

sehr präzise und direkt

gleichmäßige Umsetzung der Bewegungen

verschmutzt nicht nicht geeignet für transparente und glatte Flächen

hohe Lift-off-Distanz

Signalprozessor kann Angle-Snapping hervorrufen

Gaming-Mäuse mit Laser-Technologie haben ebenfalls Vor- und Nachteile: