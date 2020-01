Luftkühlung

Bei der Luftkühlung geben die Komponenten des Computers, die Wärme zunächst an die Kühlelemente ab. Diese nimmt die Wärme auf und wandelt sie in warme Luft um. Über Lüfter, die am Kühlkörper und am Rand des Gaming-PC-Gehäuses sitzen, wird die warme Luft an nach außen weitergeleitet. Gleichzeitig lassen die Lüfter kalte Luft in das Gehäuse, wodurch eine stetige Luftzirkulation stattfindet. Die Vor- und Nachteile der Luftkühlung auf einen Blick: günstiger in der Anschaffung

neuere Kühlsysteme fast so leise wie Wasserkühlung

geringerer Zeitaufwand für Kühlsystemausrichtung Kühlleistung geringer als Wasserkühlung

optisch weniger ansprechend als Wasserkühlung

Kühlvorgang etwas lauter