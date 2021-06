Sobald die kalte Jahreszeit beginnt, überlegen viele Autofahrer, ab wann es sich lohnt, Winterreifen aufzuziehen. Um eine gute Alternative zum lästigen Reifenwechsel handelt es sich bei Ganzjahresreifen. Sie sind sowohl als Kompletträder (Ganzjahresreifen mit Felgen) oder als Reifen zum Aufziehen erhältlich. Im Gegensatz zu den typischen Winterrädern können Sie die Allwetterreifen zu jeder Jahreszeit fahren. Ganzjahresreifen auf Alufelgen sehen genauso schick aus, wie Sommerreifen oder Winterreifen auf eleganten Felgen, optisch gibt es hier kaum einen Unterschied.

In unserem Ganzjahresreifen-Vergleich 2021 auf oe24.at haben wir uns für Sie die verschiedenen Reifen näher angesehen und möchten Ihnen damit wichtige Tipps für die Kaufentscheidung auf den Weg geben.

3. Verschiedene Hersteller von Ganzjahresreifen

Die Stiftung Warentest bezieht sich bei ihrem Ganzjahresreifen-Vergleich auf den Test für Winterreifen und Ganzjahresreifen vom ADAC. Der Automobilclub prüfte dabei die Eigenschaften eines Ganzjahresreifen 205/55 R 16 V für Mittelklassefahrzeuge.

Zu den Ganzjahresreifen Testsiegern gehören stets Produkte aus dem Hause Michelin, Continental Reifen, Vredestein oder Goodyear. Ganzjahresreifen führen außerdem die Marken Hankook, Dunlop, Nexen, Firestone, Bridgestone, Excelsior und Pirelli. Stellen Sie besondere Anforderungen an Ihre Reifen, sollten Sie die Kaufberatung des Fachhandels nutzen.

Grundsätzlich können Sie Reifen nur über Zwischenhändler wie beispielsweise Reifendirekt erwerben. Werksverkäufe bei den Herstellern zählen eher zu den Ausnahmen.

Im Folgenden haben wir auf oe24.at eine Liste von Herstellern, von denen Sie bedenkenlos Ganzjahresreifen kaufen können zusammengestellt.

3.1. Firmenportrait: Michelin Ganzjahresreifen

Die Geschichte des französischen Reifenherstellers Manufacture Française des Pneumatiques Michelin begann bereits im Jahr 1889. Ursprünglich produzierten die Brüder André und Édouard Michelin Industriedichtungen, Bremsklötze für Kutschen und Kindergummibälle. Als Édouard Michelin 1891 einen auswechselbaren Luftreifen erfand, legte er den Grundstein für die Entwicklung des heutigen Unternehmens. In den Michelin-Reifen stecken mehr als 120 Jahre Erfahrung, sodass sich die Produkte aus dem Hause Michelin bei einem Ganzjahresreifen-Test stets bei den Besten befinden.

3.2. Firmenportrait: Goodyear

Der börsennotierte US-amerikanische Reifenhersteller Goodyear Tire & Rubber Company blickt ebenfalls auf eine lange Geschichte zurück. 1898 entschieden sich die Brüder Charles und Frank Seiberling zur Produktion von Kautschuk. 1901 begann die Produktion von Autoreifen, unter anderem mit der Bereifung des Rennwagens von Henry Ford. Heute finden sich Reifen von Goodyear in allen Segmenten und Preisklassen. Goodyear gehört mit zu den führenden Herstellern von Ganzjahresreifen. Einer der beliebtesten Allwetterreifen ist der Goodyear Vector 4Seasons.

3.3. Firmenportrait: Dunlop

Das Klassifizierungslabel Seit dem Jahr 2012 müssen alle Neureifen ab Werk mit einem Klassifizierungslabel versehen sein, das gilt auch für die Ganzjahresreifen Kennzeichnung. Es gibt an, um wie viele Meter sich der Bremsweg auf nasser Fahrbahn bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h verlängert (Nasshaftung). Der Wert wird durch die Buchstaben A bis G gekennzeichnet, wobei die Buchstaben D und G nicht erscheinen. Autoreifen der Kategorie A haben den besten, Reifen der Kategorie G den schlechtesten Wert.

Bis das Weltunternehmen Dunlop 1999 sich auf ein globales Joint Venture mit Goodyear Tire & Rubber Company und Sumitomo Rubber Industrie einließ, war die Marke in Deutschland führend. Nach der Auflösung des Joint Ventures 2015 teilten die Unternehmen den Markt auf. Unter anderem ging die Marke Dunlop in Europa, Neuseeland und Australien an Goodyear. Sumitomo bekam die Rechte für die japanischen Fabrikate, den gesamten asiatisch Raum, Motorradreifen allgemein sowie neben anderen die Rechten für die Reifenmarke Dunlop in Asien und Afrika.

In Deutschland blieb Dunlop als Goodyear Dunlop Tires Germany erhalten und produziert an verschiedenen Standorten mehr als 30.000 Reifen pro Tag. Reifen von Dunlop brauchen auch nach der Übernahme durch Goodyear keinen Vergleich mit anderen Herstellern zu scheuen.

3.4. Firmenportrait: Nokian

In der Bundesrepublik weniger bekannt und dennoch einer der weltweit führenden Reifenproduzenten ist das finnische Unternehmen Nokian Renkaat Oyj. Finnische Produkte gelten generell als besonders gut verarbeitet und langlebig. Der Name Nokian taucht bei den Testsiegern selten auf, das liegt jedoch nicht am Produkt, sondern daran, dass die Marke mehr im osteuropäischen Raum vertreten ist.

3.5. Firmenportrait: Vredestein

Ein beliebter Allwetterreifen aus dem Hause Vredestein ist der Quatrac 5. Er gehört bei den Ganzjahresreifen-Tests mit zu den führenden Produkten. Das niederländische Unternehmen Vredestein Banden B.V. mit Hauptsitz in Enschede stellt seit 1912 Autoreifen her. Wie viele andere Reifenhersteller produzierte die Firma ursprünglich Fahrradreifen. Nach der Übernahme durch den indischen Reifenhersteller Apollo-Tyres 2009 firmiert Vredestein zu Apollo Vredestein B.V. um, die Zentrale wurde nach Amsterdam und London verlegt.

3.6. Firmenportrait: Continental

Das deutsche börsennotierte Unternehmen Continental hat seinen Sitz in Hannover. Es entstand 1869 aus der kleinen Firma Neue-Hannoverische Gummi Warenfabrik. Besonderen Wert legte die Firmenführung auf technische und wissenschaftliche Grundlagen. 1876 erwarb der technische Direktor eine Fertigungslizenz für Vollgummireifen und legte damit den Grundstein für die heutigen Erfolge des Automobilzulieferers im Bereich Reifenherstellung.