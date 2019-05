Es gibt einige Dinge, die den Sommer zu einer besonderen Zeit machen: Eis essen, Schwimmen gehen oder der Geruch von frisch gemähtem Gras. Zu den beliebtesten Tätigkeiten gehört auf alle Fälle das Grillen mit Freunden und der Familie an lauen Sommerabenden. Über 70 % aller Österreicher gaben im Jahr 2014 an, dass für sie das Grillen auf alle Fälle zum Sommer gehört (Quelle: IMAS International).

Über die Frage, welcher Grill dafür am besten geeignet ist, scheiden sich die Geister. Viele ziehen den Holzkohlegrill wegen des Aromas vor. Für die Perfektionisten unter den Grillmeistern gibt es allerdings nur einen Grill-Typ: den Gasgrill. Dieser heizt nicht nur sehr viel schneller vor als ein Holzkohlegrill. Sehr viel wichtiger ist der Fakt, dass Sie hier die Hitze perfekt regulieren und dadurch immer das beste Ergebnis erzielen.

In unserem Gasgrill-Vergleich 2019 erklären wir Ihnen, wann Sie zu einem Gasgrill mit mehr als drei Brennern greifen sollten, wo der Unterschied zwischen dem direktem und indirektem Grillen liegt und zeigen Ihnen die wichtigste Ausstattung auf die Sie nicht verzichten wollen, wenn Sie sich einen Gasgrill kaufen.

1. Kaufberatung: Die Anzahl der Gasgrill-Brenner machen Sie vom Einsatzgebiet abhängig

Ganz unabhängig von welcher Marke oder welchem Hersteller Sie Ihren Gasgrill kaufen, kann dieser eine unterschiedliche Leistung haben. Die Leistung wird dabei in Kilowatt (kW) angegeben und zeigt Ihnen an, wie schnell sich Ihr Gasgrill erwärmen lässt. Die Leistung eines Weber-Gasgrills oder Grills von Napoleon kann sowohl bei 20 kW als auch bei 2 kW liegen. Die Hersteller haben Grills für jeden Bedarf im Sortiment.

Bei der Suche nach dem besten Gasgrill, raten wir Ihnen, Ihre Entscheidung auch von der Leistung abhängig zu machen. Wie hoch diese ist, hängt hauptsächlich davon ab, wie viele Brenner für das Grillen mit Gas genutzt werden. Wie viele Brenner und Kochstellen Sie brauchen liegt ganz daran, für was Sie Ihren Grill nutzen wollen. In der Regel können die Gasgrills in drei Größen-Kategorien und Einsatzbereiche eingeteilt werden.

Für einen kleinen Überblick, haben wir diese kurz für Sie aufgeführt.

1.1. Tischgrills und Gasgrills mit Brenner: Geeignet für Pärchen

Tische für den Balkon sind meistens recht klein und auch auf dem normalen Esszimmertisch soll ein Tischgrill nicht zu viel Platz einnehmen. Ein Tisch-Gasgrill sollte daher klein sein. Bei diesen Grill-Typen ist daher auch der Grillrost kleiner und es wird nur ein einziger Gasgrill-Brenner für das Grillen benötigt.

Gasgrills mit nur einem Brenner finden Sie ebenfalls bei Grills, die nur für zwei Personen ausgelegt sind. Da hier, im Gegensatz zu einer Gartenparty mit BBQ, relativ wenig Grillgut auf dam Grillrost muss, ist dieses kleiner. Ein einziger Brenner reicht hier also vollkommen aus.

1.2. Für Familienabende und Grillen mit Freunden: mindestens Gasgrill mit 2 Brennern

Nicht jeder besitzt einen eigenen Garten. In diesem Fall stehen die meisten Grills auf dem Balkon. Haben Sie eine große Familie oder viele Freunde, mit denen Sie gerne grillen wollen, lohnt sich ein Balkon-Gasgrill, der zwischen 2 und 3 Brennern hat.

Hersteller, die einen solchen Gasgrill anbieten sind unter anderem Weber und Enders.

1.3. Für Gartenpartys und größere Veranstaltungen: Gasgrill mit 3 Brenner oder mehr

Je mehr Personen Sie verköstigen wollen, desto größer muss der Grillrost sein. Damit hier auch alles gut beheizt ist, haben solche BBQ-Gasgrills meist bis zu 4 Brenner. Sollten Sie sich für solch einen Gasgrill interessieren, raten wir Ihnen speziell nach einem Gasgrill-Wagen Ausschau zu halten. Diese haben Räder und können leicht geschoben und im Garten platziert werden.