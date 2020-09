Im Zuge einer Unternehmensgründung gibt es einiges zu beachten. Dazu gehört auch die Einrichtung notwendiger Geschäftskonten, um Zahlungsströme optimal und rechtlich einwandfrei organisieren zu können.

Doch auch wenn Sie bereits seit längerem ein Unternehmen führen und lediglich ein zusätzliches Firmen-Girokonto benötigen, sollten Sie bestens über die wichtigsten Konditionen und Ihre Möglichkeiten informiert sein.

Auf oe24.at verraten wir Ihnen in unserem großen Geschäftskonten-Vergleich 2020, worauf Sie achten müssen, wenn Sie einen Geschäftskonto-Anbieter aussuchen. Wir liefern Ihnen Informationen zu Konditionen, wie beispielsweise Gebühren für die Kontoführung, Einzelgebühren für Transaktionen oder zu im Angebot enthaltenen Kreditkarten.

Außerdem informieren wir Sie darüber, welche grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Geschäftskonten und den einzelnen Anbietern bestehen, sodass Sie nicht nur ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes, sondern auch günstiges Geschäftskonto für sich und Ihr Unternehmen wählen können.

1. Welche Besonderheiten weist ein Geschäftskonto im Vergleich zu einem Privatkonto auf? Eine größere Anzahl an Transaktionen und eine zunehmende Komplexität der Zahlungsströme machen ein Geschäftskonto bereits aus logischer Sicht notwendig.

Denn ganz generell gilt: auf einem Privatkonto sollten und dürfen oft auch keine geschäftlichen Zahlungsvorgänge, auf einem Geschäftskonto keine Privattransaktionen durchgeführt werden.

Zudem ist in Österreich gesetzlich festgelegt, dass Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften über ein Geschäftskonto verfügen müssen. Einzelunternehmer, Freiberufler und Selbstständige können theoretisch auch mit Privatkonten arbeiten.

Im Unterschied zum Privat-Girokonto fallen für ein Geschäftskonto oft höhere Kosten an. Das gilt vorrangig für Transaktionen, die in Filialen und an Automaten vorgenommen werden, doch auch für beleglose Buchungen sind anfallende Gebühren meist höher. Eine einzelne elektronische Buchung kostet beispielsweise bei der easybank 13 Cent. Da jedoch mittlerweile auch viele Direktbanken Online-Geschäftskonten anbieten, ist hier ein Gegentrend zu verzeichnen.

Deshalb kann sich ein Geschäftskonto auch für Selbstständige lohnen Auch wenn für Freiberufler und selbstständige Einzelkaufmänner und -frauen keine Geschäftskontenpflicht besteht, sprechen einige Gründe für eine Inanspruchnahme. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, Kontogebühren für ein Businesskonto steuerlich geltend zu machen und die übersichtlichere Trennung der Transaktionen. Die Belege sind zudem sortiert abrufbar und eine Verknüpfung mit dem Buchhaltungssystem sowie eine Erfüllung der Nachweispflicht werden erleichtert. Außerdem sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Wirtschaftsprüfung, wenn private und geschäftliche Zahlungsströme klar voneinander getrennt sind.

Zudem ist ein günstiges Geschäftskonto mit Dispo-Option nur schwer zu finden. Statt eines Dispokredits müssen Unternehmen daher üblicherweise um separate Kontokorrentkredite bitten. Besteht die Möglichkeit einer Dispokredit-Inanspruchnahme, fallen hierfür zum Teil deutlich höhere Zinsen an.

Der größte Unterschied liegt in der Klassifizierung des Kontos durch die Banken über die IBAN-Klassifizierung. Als Geschäftskonten ausgewiesene Girokonten unterliegen etwas weniger strengen Verbraucherschutzvorgaben, was sich zum Teil auf die Angebotspräsentation auswirken kann. So wird beispielsweise häufig auf Kündigungsmöglichkeiten hingewiesen, nicht aber darauf, dass pro Periode auflaufende Entgelte lediglich zeitanteilig in die Abrechnung einbezogen werden dürfen.

Vorteile bestehen vor allem darin, dass Geschäftskunden üblicherweise einen eigenen Betreuer zugewiesen bekommen, der ihre Angelegenheiten verwaltet, dass Stammkapitaleinzahlungen bestätigt werden können und Zusatzaktionen wie Treuhandgeschäfte, Eilüberweisungen, Scheckinkassos, Bankauszugübermittlungen und Saldierungen möglich sind.

Auch ein Lastschrifteinzug ist mit einem Geschäftskonto in der Regel gut zu organisieren. Zudem lassen sich Bankinformationen oft direkt mit dem hauseigenen System verknüpfen, sodass eine optimale Abstimmung sowie Zeitersparnisse möglich sind, was vor allem für größere Unternehmen und zum Beispiel das Geschäftskonto einer GmbH von größter Wichtigkeit sein kann.

Zinsen auf Kontenguthaben sind inzwischen, wie auch auf Privatkonten, kaum noch ein relevantes Auswahlkriterium. Achten Sie lediglich darauf, ob gegebenenfalls Negativzinsen anfallen könnten. Separat geführte Geschäftskonten können zudem einfacher mit Buchhaltungssoftware verknüpft und organisiert werden.