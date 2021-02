Minimalisten aufgepasst: Wer besonders in der Küche viel Wert auf hochwertiges Design und Praktikabilität legt, ist mit einem vollintegrierbaren Geschirrspüler rundum ausgestattet. Das Bedienfeld der Geräte befindet sich an der Oberseite der Geschirrspültür und ist daher von außen nicht sichtbar. Der Geschirrspüler passt sich damit der Front Ihrer Küchenmöbel an.

Sollten Sie sich insbesondere für wasser- und energiearme Modelle interessieren, können Sie den Test machen: Überzeugen Sie sich von dem niedrigen Gebrauch der vollintegrierbaren Geschirrspüler in unserer Vergleichstabelle.