Manche schwören auf Rum, andere bevorzugen einen bestimmten Vodka, wieder andere machen ein Mysterium um Whiskey und Bourbon oder bevorzugen einen vollmundigen Cognac. Aktuell kommt Dry Gin als Gin Tonic oder in Form von Gin-Cocktails immer mehr in Mode und findet auf vielen Partys großen Anklang.

Finden Sie heraus, was es mit Botanicals auf sich hat, wo die Unterschiede zwischen Bombay Gin und Gordons Gin liegen und welche Auswirkungen Aromen auf den Geschmack im Glas besitzen. Unser Gin-Vergleich 2020 hat die Ergebnisse verschiedener Tests genutzt, um Ihnen eine kompakte Übersicht zu bieten.

Sicher gab es auch in Ihrer Nähe schon Werbung für ein Whisky-Tasting, eine Bourbon-Schulung oder die Einladung zu einem Cognac-Abend, an dem diverse Sorten in kleinen Mengen verkostet werden. Recherchieren Sie im Internet, wo Sie in Ihrer Nähe die Gelegenheit für eine Gin-Verkostung finden. Sie können dort diverse Varianten von Gin kennenlernen und im Anschluss auf Basis der probierten Sorten Ihre Kaufentscheidung wesentlich besser treffen.

Dennoch wollen wir Ihnen an dieser Stelle einige Arten von Gin vorstellen, deren Erfolg und Verbreitung nicht nur in Magazinen, sondern auch in Cocktail-Bars, beispielsweise als Cocktail Gin Gimlet, für einen guten Geschmack sprechen.

3. Die Eigenschaft des besten Gins: Er schmeckt Ihnen

Tatsächlich ist es an dieser Stelle so einfach wie brillant: Finden Sie heraus, welcher Gin Ihnen am besten schmeckt und schon haben Sie Ihren persönlichen Testsieger gefunden. Allerdings ist auch die Frage nach dem Preis berechtigt, die wir an dieser Stelle nur mit einer Abwägung beantworten können.

Wer einmal die Gelegenheit hatte, einen teuren Whisky und einen billigen Whiskey blind zu verkosten, der weiß am Ende meist nur, welche Sorte ihm besser geschmeckt hat. Einen hohen Preis können Sie in dem Sinne gar nicht herausschmecken. Dieses Phänomen können Sie aber auch bei Wein und Bier oder auch bei Rum und Tequila beobachten.

Starken Marken gelingt es durch Marketing und Meinungsmache, dass ihre Produkte als besonders hochwertig und daher im Umkehrschluss als besonders wohlschmeckend gelten. In Wahrheit aber sollte der tatsächliche Gin-Geschmack die wichtigste Eigenschaft für Sie sein und nicht der Preis bzw. die Wirkung eines bekannten Emblems auf der Flasche.

In Gin-Tests werden die verschiedenen Sorten als herb, fruchtig, trocken oder aromatisch beschrieben. Welche Kombination sich auf Ihrer Zunge als angenehm definiert, können nur Sie selbst entscheiden. Was wir lediglich anhand von Inhaltsstoffen aussagen können, sind bestimmte Eigenschaften, in denen sich ein hochwertiger Gin von einem günstigen Gin unterscheidet.

Der trockene Gin hat folgende Vor- und Nachteile gegenüber einem Gin mit nicht pflanzlichen Zusatzstoffen: