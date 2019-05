Bei der Wahl Ihres persönlichen Glätteisen-Testsiegers sollte es in erster Linie auf das Styling-Ergebnis ankommen. Unabhängig davon, ob Sie Ihr Glätteisen für Locken oder zum reinen Glätten der Haare nutzen wollen, das Gerät sollte mit beiden Frisuren fertig werden.

In puncto Material haben Sie die Wahl zwischen Vollkeramik oder Keramikbeschichtungen. Seltener anzutreffen sind Gold- oder Glasplatten, da Keramik nicht nur enorm gleitfähig, sondern leitet auch die Wärme besonders gut.

Wenn Sie den heimischen Glätteisen-Test wagen, werden Sie feststellen, dass einige Marken zusätzlich auf eine Beschichtung aus Mineralien setzen. Dies soll das Haar vor Feuchtigkeitsverlust schützen.

Egal, ob Sie ein günstiges Glätteisen kaufen oder sich für ein teures Modell entscheiden, wichtig ist in jedem Fall eine einfache Handhabung.

Damit sich Ihr Frisier-Erlebnis möglichst angenehm gestaltet, sollten Sie bei Ihrer Wahl auf einen griffigen und rutschfesten Korpus setzen.

Besonders die Glättung am Hinterkopf kann bei langen Haaren etwas Akrobatik erforderlich machen. Einfacher und vor allem sicherer wird es, wenn Sie keine Angst haben müssen, dass Ihnen die glatte Oberfläche des Haarglätters aus den Händen gleitet.

Zusätzlich hilft ein drehbares Kabelgelenk, das Ihnen etwas mehr Bewegungsspielraum bietet.

In puncto Sicherheit müssen Sie keine Angst haben, dass Ihr Glätteisen Ihre Wohnung in Brand setzt, wenn Sie vergessen haben, es abzuschalten. Der überwiegende Teil an Geräten besitzt eine Abschaltautomatik, die spätestens nach 60 Minuten greift. Wie sicher Glätteisen generell sind, untersucht auch die Stiftung Warentest in der Ausgabe 06/2011.