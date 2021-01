Computerspiele sind beliebt wie eh und je – und das über alle Altersgruppen hinweg. Und der PC ist dabei nach wie vor die beliebteste Plattform, wie eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK im Jahr 2016 ergeben hat. Die Dauerbrenner unter den beliebtesten Spielen sind dabei Online-Spiele mit 3D-Grafik, wie League of Legends, Overwatch oder Playerunknown’s Battlegrounds. Doch damit Sie derartig hochauflösende 3D-Spiele auch in voller Pracht genießen können, benötigen Sie eine leistungsstarke Grafikkarte für Ihren PC.

Moderne Grafikkarten haben heute mehr Rechenleistung als der eigentliche Prozessor und bringen oft auch die gleiche Menge Arbeitsspeicher mit. Das macht Sie zum wichtigsten Hardware-Baustein für jeden Gamer, der die Leistung seines Rechners steigern möchte. Außerdem können Grafikkarten auch für andere Anwendungszwecke verwendet werden – zum Beispiel für wissenschaftliche Berechnungen oder das Mining von Kryptowährungen.

1. Kaufberatung: Darauf sollten Sie achten Wenn Sie eine Grafikkarte kaufen, gibt es einiges zu beachten: Die Taktfrequenz des Grafikprozessors (GPU) und die Größe des integrierten Arbeitsspeichers lassen Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit der Grafikkarte zu, aber auch die verfügbaren Anschlüsse wollen bedacht werden. Wir erklären Ihnen, worauf es wirklich ankommt. » Mehr Informationen

1.1. Für hohe Auflösungen benötigen Sie viel RAM

Beim Kauf einer Grafikkarte ist die Ausstattung mit Arbeitsspeicher eines der wichtigsten Kriterien. Während vor wenigen Jahren Grafikkarten mit 2 GB RAM noch völlig normal waren, gelten heute selbst Grafikkarten mit 4 GB als unterdimensioniert – zumindest wenn Sie damit 3D-Spiele spielen wollen. Die meisten Gamer setzen heute auf Grafikkarten mit 8 GB RAM.

Der verbaute Arbeitsspeicher ist mittlerweile auch speziell auf die besonderen Anforderungen der Grafik-Prozessoren ausgerichtet. GDDR5-RAM, wie er auf modernen Grafikkarten verwendet wird, ist zwar von der Taktfrequenz her langsamer als normaler DDR3-Speicher, dafür ist die Bandbreite höher und es können gleichzeitig Daten in den Speicher geschrieben und aus dem Speicher gelesen werden. Das ist optimal für GPUs. Eine 3D-Grafikkarte mit DDR3-Speicher werden Sie daher heute nicht mehr finden.

Je höher Ihre Bildschirmauflösung ist, desto größer muss der Arbeitsspeicher sein. Wenn Sie also in der Zukunft einen 4K-Monitor nutzen wollen, sollten Sie am besten zu einer Grafikkarte mit 8 GB RAM greifen. Falls Sie lediglich in einer Full-HD-Auflösung von 1080p spielen möchten, tut es auch ein Modell mit 6 Gigabyte.

1.2. GPU: Prozessor-Typ ist wichtiger als Taktfrequenz

Die GPU ist der Prozessorchip auf der Grafikkarte. Dieser Prozessor ist dafür zuständig, das darzustellende Bild zu berechnen. Besonders bei hochauflösenden 3D-Spielen mit einer Vielzahl von Licht- und Physikeffekten ist das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, sodass heute enorm leistungsfähige Prozessoren in Grafikkarten verbaut werden.

Wie bei anderen Prozessoren auch, kann die Taktfrequenz der GPU einen Hinweis auf die Geschwindigkeit geben – höherer Takt bedeutet generell mehr Rechenleistung. Allerdings ist der verbaute Grafikchip wichtiger als die Taktfrequenz. Die schnellste Grafikkarte muss nicht immer die mit der höchsten Taktzahl sein. Eine Nvidia Geforce GTX 1060 mit einer Taktfrequenz von 1.600 MHz ist zum Beispiel deutlich langsamer als eine Geforce GTX 1070 mit 1.500 MHz.

Interessant: Bei vielen rechenlastigen Anwendungen sind GPUs heute deutlich schneller als normale CPUs. Gerade Miner von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum nutzen für die aufwendigen Berechnungen ganze Netzwerke von normalen Gaming-Grafikkarten. Zeitweise hat dies zu Lieferengpässen und deutlichen Preissteigerungen geführt, zum Beispiel bei Grafikkarten des Typs AMD Radeon RX 570.

1.3. Kühler: Große Lüfter brauchen viel Platz im Gehäuse

Da schnelle Prozessoren und GPUs viel Hitze entwickeln, werden auch die Grafikkarten-Kühler immer leistungsfähiger. Denn ein überhitzter Prozessor produziert nicht nur Rechenfehler, sondern kann auch kaputtgehen. Der Nachteil ist, dass besonders leistungsstarke Grafikkarten-Lüfter oft auch besonders groß sind.

Je nachdem, was Sie sonst noch an Hardware in Ihrem Rechner verbaut haben, kann es dadurch zu Platzproblemen kommen. Abhilfe versprechen Low-Profile-Grafikkarten, die die Grafikkarte passiv kühlen – mit metallischen Kühlrippen, aber ohne darüber sitzendem Ventilator. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen lassen sich Low-Profile-Grafikkarten auch in kleineren Büro-PCs mit chronischem Platzmangel einbauen.

1.4. PCI-Express ist der Standard-Steckplatz

In unserem großen Grafikkarten-Vergleich 2021 haben wir ausschließlich PCI-Express-Grafikkarten unter die Lupe genommen, da sich dieser Steckplatz schon seit einigen Jahren als unumstrittener Standard etabliert hat. Für Office-Rechner findet man noch hier und da günstige AGP-Grafikkarten, die alten PCI-Grafikkarten sind hingegen mittlerweile beinahe ausgestorben.

Es gibt verschiedene Kategorien von PCI-Express-Steckplätzen, die nicht nur von der Bandbreite, sondern auch vom Aussehen her unterschiedlich sind. Ein PCIe-x1-Slot ist sehr kurz und kann maximal 2 GB an Daten übertragen, während ein PCIe-x16-Steckplatz bis zu 32 GB/s beherrscht, aber auch sehr viel Platz auf dem Mainboard einnimmt. So gut wie alle PCIe-Grafikkarten nutzen den PCIe-x16-Slot.

Tipp: Auf einigen Mainboards gibt es PCIe-Steckplätze, die hinten offen sind. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, eine PCIe-x16-Grafikkarte in einem PCIe-x8-Steckplatz zu betreiben. Die Leistungseinbußen liegen unter 10 %, sind also auch zu verschmerzen. Eine gute Option, wenn der PCIe-x16-Steckplatz schon belegt ist.

1.5. Anschlussmöglichkeiten sollten zu Ihrem Monitor passen

Damit Sie von der Leistung Ihrer Grafikkarte überhaupt etwas zu sehen bekommen, müssen Sie einen oder mehrere Monitore anschließen. Früher war das einfach: Es gab VGA-Grafikkarten und diese wurden mit einem analogen VGA-Kabel an den Monitor angeschlossen. Heute gibt es eine ganze Reihe verschiedener digitaler Anschlüsse, über die Sie Ihre Displays mit der Grafikkarte verbinden können.

Sie sollten natürlich eine Grafikkarte wählen, deren Anschlüsse zu Ihrem Monitor passen. Als Faustregel kann man sagen: Wollen Sie Ihren Rechner an den Fernseher anschließen, werden Sie HDMI brauchen. Wenn Sie allerdings mehrere Computer-Monitore gleichzeitig betreiben möchten, ist Displayport die bessere Wahl. DVI ist die Lösung für ältere Flachbild-Monitore und VGA wird nur noch in Ausnahmefällen benötigt.

Wir haben Ihnen die wichtigsten Fakten zu den verschiedenen Grafik-Anschlüssen in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst.