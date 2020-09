Gibt es etwas Angenehmeres als frisch gewaschenes, duftiges Haar? Obwohl das tägliche Waschen der Haare auf Dauer Ihre Kopfhaut belastet, wollen dennoch viele Männer und Frauen nicht auf das frische Haupt verzichten. Nicht umsonst greifen 21 Prozent der Befragten einer Statista-Erhebung aus dem Jahr 2017 fast täglich zum Föhn. 42 Prozent nutzen das Styling-Tool mehrfach pro Woche.

Dabei trocknet ein Föhn nicht nur Ihre nassen Haare und lässt Sie morgens schneller aus dem Haus, er hilft Ihnen auch dabei, Ihre Haare zu glätten, zu wellen und mehr Definition zu geben. Schließlich sind schlecht sitzende Haare nicht nur ein Ärgernis, sondern beeinträchtigen tatsächlich das Selbstbewusstsein.

In unserem Haartrockner-Vergleich 2020 erfahren Sie, welcher Föhn nicht nur schnell, sondern auch schonend trocknet und wir geben Ihnen Tipps und Tricks zum richtigen Umgang mit Ihrem Haarfön.

Welche zwei Arten von Haartrocknern es gibt, erfahren Sie in unserer folgenden Tabelle:

Haartrockner gehören wie Glätteisen oder Lockenstäbe zu den Styling-Geräten, die Hitze erzeugen und zusätzlich das Haar nach Wunsch trocknen und frisieren. Rein optisch unterscheiden sich verschiedene Modelle meist nur in der Größe; die wirklichen Abweichungen befinden sich jedoch im Inneren der Geräte .

2. Haartrockner-Kaufberatung: Darauf sollten Sie achten 2.1. Gebläsestufen & Föhnergebnis: Setzen Sie auf variable Gebläsestufen Unabhängig davon, ob Sie langes oder kurzes Haar haben, Ihr persönlicher Haartrockner-Testsieger sollte Ihre Mähne so schnell, aber auch so schonend wie möglich trocknen. Jeder Föhn erzeugt Hitze, der beste Haartrockner jedoch nur so viel, dass es Ihrer Haarpracht nicht schadet. » Mehr Informationen

Im Schnitt besitzt ein Föhn drei bis vier Temperaturstufen und zwei Gebläsestufen. Zusätzlich gehört eine Kaltstufe mittlerweile zum Standard nahezu jedes Modells. Mit ihr lässt sich der heiße Luftstrom auf Knopfdruck unterbrechen und kühlere Luft trifft auf das Haar. Nutzen Sie die Kaltstufe, um Locken oder einzelne Haarpartien zu fixieren und ihnen besonderes Glanz zu verleihen.

Entscheidend für die richtige Temperatur zum Trocknen der Haare ist Ihre Haarstruktur. Haben Sie trockenes und feines Haar, raten wir Ihnen von zu starker Hitze und einer hohen Gebläsestufe ab.

Zum einen schadet die Wärmeeinwirkung Ihren Haaren und trocknet sie noch weiter aus und zum anderen sorgt zu viel warme Luft für Verwirbelungen im Haar. Am Ende haben Sie Ihr Haar in Rekordzeit trocknen, verbringen jedoch doppelt so viel Zeit mit dem Kämmen.

Unser Tipp: Sollten Sie strapaziertes, trockenes und feines Haar haben, nutzen Sie am besten nur die mittlere Hitze- und Gebläsestufe. Das schont auf Dauer Ihre Kopfhaut und die Haarstruktur. Kommt es Ihnen jedoch in erster Linie auf ein leistungsstarkes Produkt an, dass Ihre Haare in Kürze trocknet, sollten Sie auf eine geringe Trockendauer achten.

2.2. Lautstärke & Sicherheit: Einige Haartrockner sind so laut wie ein Rasenmäher

Die meisten Haartrockner-Tests zeigen: Ein leiser Haartrockner ist schwer zu finden. Die meisten Modelle sind – je nach Einstellung der Gebläsestufe – relativ laut. Viele Geräte liegen bei einer Schallpegelmessung in einem Bereich von 88 bis zu 99 dB. Etwas leiser werden die Haartrockner, wenn Sie die den Luftausstoß minimieren.

Im Ihnen ein Gefühl für das Ausmaß der Lautstärke zu geben, hier einige Referenzwerte: Ein Zimmerventilator erzeugt ca. 35 dB, ein ruhiges Gespräch zumeist 60 dB und ein Rasenmäher satte 100 dB. Da sich ein Föhn jedoch direkt neben Ihren Ohren befindet, wird die Lautstärke als besonders störend wahrgenommen.

Wenn Sie besonders lärmempfindlich sind, raten wir Ihnen beim Föhnen eine niedrige Gebläsestufe zu nutzen und so Ihre Ohren zu schützen.

Lassen Sie Ihr Kind nicht allein beim Trocken der Haare Die meisten Hersteller empfehlen die alleinige Nutzung eines Föhns ab einem Alter von acht Jahren. Sowohl davor als auch danach raten wir Ihnen allerdings davon ab, Ihr Kind mit einem Haartrockner allein agieren zu lassen. Die meisten Geräte befinden sich im Badezimmer und somit auch in der Nähe von fließendem Wasser. Um Verbrennungen oder Stromschlägen aus dem Weg zu gehen, lassen Sie Ihr Kind besser nie unbeaufsichtigt.

Achten Sie zudem darauf, Ihren Föhn nach der Nutzung nicht am vorderen Gehäuse zu berühren. Die wenigsten Geräte werden richtig heiß.

Problematischer sind die angebrachten Aufsätze wie Diffusor oder Zentrierdüse. Warten Sie nach dem Gebrauch unbedingt mindestens fünf Minuten ab, bevor Sie diese entfernen, um kleinere Verbrennungen auszuschließen.

Ein weiterer Punkt, um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, ist der Überhitzungsschutz.

Haartrockner-Tests haben ergeben, dass die meisten Produkte diesen Zusatz besitzen und sich einfach abschalten, bevor es zu einer Überhitzung des Motors kommen kann.

Grund dafür sind in der Regel verstopfte Filter, die sich am Ende jedes Föhns befinden. Nehmen Sie diesen regelmäßig ab und befreien ihn von Staub.

2.3. Stromverbrauch & Zubehör: Definieren Sie Ihre Locken mit einem Diffusor

Frauen und Männer, die sehr dichtes oder langes Haar haben, wissen, dass das Trocknen bis zu 30 Minuten dauern kann – selbst mit einem leistungsstarken Gerät. Was aber schnell in Vergessenheit gerät, ist der Energieverbrauch, der dafür benötigt wird. Wer oft zum Haartrockner greift, kann mitunter allein 35 Euro an Stromkosten pro Jahr ansammeln. Vergleichen Sie daher besser den Verbrauch und schützen die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Schneller und effizienter klappt das Trocknen der Haare, wenn Sie Gebrauch vom Zubehör und den Funktionen Ihres Haartrockners machen. Das Wichtigste stellen wir Ihnen im Folgenden vor: