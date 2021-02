Dem Duft von frisch gebackenem Brot oder Kuchen können die wenigsten widerstehen. Wegen des verlockenden Geruchs, aber sicher vor allem wegen des besonderen Geschmacks greifen viele Deutsche wieder selbst zu Handmixer und Rührschüssel. Ganze 42% geben in einer IfD Allensbach-Umfrage an, gelegentlich oder sogar häufig selbst zu backen.

Besonders beliebt beim Hobbybäckern sind einfache, aber schmackhafte Rührkuchen-Rezepte, vielseitige Pizzateig-Variationen mit Salami, Rucola, Mozzarella und sonnengereiften Tomaten sowie süße Weihnachtsplätzchen mit bunten Streuseln, Schoko-Raspeln und Verzierungen aus Zuckerglasur.

Die Ergebnisse der heimischen Hobby-Bäckerei bestimmt vor allem die Qualität des Teigs. Neben der richtigen Mischung der Zutaten kommt es hier vor allem auf die Ausdauer beim Kneten an: Mit einem leistungsstarken Handmixer brauchen Sie sich dafür nicht einmal mehr die Hände schmutzig machen. In unserem Handmixer-Vergleich 2021 verraten wir, welche Wattleistung Sie von Ihrem Küchen-Rührgerät erwarten können und welche Geräte dank spülmaschinenfester Einzelteile in der Kategorie Handhabung punkten können.

3. Kaufberatung für Handmixer: Mit Pürierstab und Schüssel als Zubehör erhältlich Sie liebäugeln mit dem hübschen Retro-Design des KitchenAid-Handmixers oder mit dem hochwertig verarbeiteten Zubehör aus Edelstahl des Handmixers mit Pürierstab von Krups? Wir verraten Ihnen, worauf es bei der Auswahl des besten Handmixers außerdem ankommt. » Mehr Informationen

3.1. Wattleistung & Stromverbrauch: Kein Indikator für die Qualität der Rührergebnisse

Zwar wirbt so mancher Hersteller mit der hohen Wattleistung seines Handrührgeräts, doch einen echten Mehrwert bringt ein 750 Watt-Mixer gegenüber einem 500 Watt-Mixer nicht.

Zwar können Sie sich weder beim Handmixer noch bei den meisten anderen Küchengeräten auf die Wattleistung als möglicher Indikator für die Qualität verlassen. Dafür gibt Ihnen der Wert jedoch Auskunft über den Stromverbrauch.

Doch auch hier ist Vorsicht geboten: In Handmixer-Tests weicht der tatsächliche Stromverbrauch oft weit von der herstellerseitig angegebenen Wattleistung ab. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass ein Handmixer im fünfminütigen Dauergebrauch Stromkosten in Höhe von etwa einem Cent verursacht. So ein Handrührgerät ist also alles andere als ein Stromfresser.

3.2. Knetergebnisse: Viele günstige Handmixer scheitern am Brotteig

Die gute Nachricht zuerst: Wenn Sie es lediglich auf ein Gerät für die Herstellung von Kuchenteig abgesehen haben, brauchen Sie nicht tief in die Tasche zu greifen. Selbst die günstigsten Geräte, wie beispielsweise die Handmixer von Bosch, Siemens, Severin und Tefal sind dieser Aufgabe gewachsen.

Schwieriger wird es beim Kneten von schwerem Vollkornbrotteig oder Pizzateig. Hier erzielen Sie mit vielen Geräten klumpige Ergebnisse. Nur Rührer mit besonders kraftvollem Motor, z. B. die Handmixer von Krups, Philips und Braun, gehen beim Kneten schwerer Teige nicht in die Knie und produzieren zufriedenstellende Ergebnisse.

Hinweis: In der Regel müssen Sie schwere Brotteige ein wenig nachkneten, um eine kompakte Masse daraus formen zu können. Spezielle Küchenmaschinen (auch Knetmaschinen genannt) nehmen Ihnen auch diesen Arbeitsschritt ab. Sie sind jedoch in der Anschaffung deutlich teurer als einfache Handrührgeräte. Wir empfehlen Ihnen nur dann den Kauf einer Knetmaschine, wenn Sie regelmäßig Brot selber backen möchten.

3.3. Handhabung: Der KitchenAid-Handrührer mixt bei leisen 66 dB

Moderne Handmixer haben nicht nur sehr gute Knetergebnisse zu bieten, sondern stellen in Handrührer-Tests immer wieder auch ihre nutzerfreundliche Handhabung unter Beweis. So bringen es beim Mixen beispielsweise nur noch die wenigsten Geräte auf eine ohrenbetäubende Lautstärke von 80 dB.

Tipp: Wer besonders empfindliche Ohren hat, greift am besten zu den Modellen von Krups oder KitchenAid, die beim Rühren deutlich unter 70 dB bleiben.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung der Handhabung ist die Beschaffenheit der Quirle: Beim Braun-Handmixer sind die beiden Rührstäbe den passenden Löchern durch eine deutliche Kennzeichnung besonders leicht zuzuordnen. Denn in der Regel passt jeder Rührstab nur in eine der beiden Öffnungen. Wenn Sie keine Lust haben, lange herumzuprobieren, profitieren Sie von einem gut sichtbar angebrachten Hinweis am Gerät.

Der Philips-Handmixer punktet dagegen mit leicht per Knopfdruck zu lösenden Rührstäben, an denen man vor dem Abwasch nicht lange mit bloßen Händen herumzerren muss. Wie die meisten Geräte überzeugt auch der Siemens-Handmixer mit spülmaschinenfesten Quirlen und einem ergonomischen Griff.