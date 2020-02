Über 6 % der Fahrzeit beschäftigt sich der Fahrer mit solchen Geräten, was die Wahrscheinlichkeit zu verunglücken in diesen Momenten um durchschnittlich das Vierfache steigert. Wird beispielsweise eine Nachricht gelesen oder geschrieben, schnellt das Risiko sogar auf 10 % nach oben.

Eine US-Studie hat herausgefunden, dass die steigenden Unfallzahlen mit dem Auto auf eine vermehrte Nutzung des Handys am Steuer zurückzuführen sind ( Bericht von welt.de ). Denn der Griff und Blick zum Smartphone erhöht das Unfallrisiko enorm.

Kombi-Kfz-Halterung: Manche Hersteller setzen nicht nur auf eine einzige Art der Anbringung. Mit einem speziellen Saugnapf kann die Smartphone-Halterung fürs Auto an der Fensterscheibe und dem Armaturenbrett angebracht werden.

Auto-Handyhalterung-Tests zeigen, dass es nicht nur eine Befestigungsmöglichkeit für dieses Auto-Zubehör gibt. Möchten Sie eine Auto-Handyhalterung kaufen, haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Kategorien, die wir wir Ihnen in der folgenden Tabelle auflisten:

3. Kaufberatung: Mit der Magnet-Handyhalterung fürs Auto kann jedes Smartphone angebracht werden

3.1. Die Handy-Halterung mit Saugnapf hält an jedem Auto

Ob Pkw oder Lkw: Nur manche Modelle der Smartphone-Halterung lassen sich wirklich fest an Ihrem Fahrzeug montieren.

Wenn Sie sich sehr unsicher sind, welcher Typ bei Ihrem Auto passt, keine geeignete Armatur oder keinen geeignete Lüfter haben, können Sie mit der Saugnapf-Handyhalterung die meisten Probleme umgehen. Die Anbringung erfolgt an der Windschutzscheibe, welche jedes Auto besitzt. Allerdings weisen wir darauf hin, dass ein Saugnapf nicht immer sehr fest hält und Schlaglöcher durchaus zum Sturz des Handys führen können.

Anders sieht es mit der Kfz-Handyhalterung für den Lüfter aus. Hat dieser keinen runden Schacht oder gekreuzte Lamellen, gibt es meistens keine Probleme mit der Stabilität. An den horizontalen Lamellen wird die Halterung im Auto befestigt und sitzt sehr fest und sicher.

Durch unseren Auto-Handyhalterungs-Vergleich 2020 haben wir außerdem feststellen können, dass Hersteller von Armaturen-Halterungen mit einer großen Haftbarkeit werben, die oft nicht gegeben ist.

Zwar lockt das meist interessante Design der Smartphone-Halterung, allerdings können wir keine Empfehlung dafür aussprechen. Denn die beste Auto-Handyhalterung taugt nichts, wenn sie mitsamt Smartphone abstürzt.

Zusammenfassung aller Anbringungsmöglichkeiten: Anbringung über den Lüfter Anbringung über einen Saugnapf Anbringung auf der Armatur

3.2. Newcomer: Der Magnet passt an jedes Smartphone

Nicht nur die Kompatibilität der Handyhalterung am Auto ist wichtig, sondern auch die Kompatibilität zum Smartphone. Samsung Galaxy, iPhone, Htc One oder BlackBerry: Welche Handy-Halterung passt zu welchem Mobiltelefon?

Wann ist die Handynutzung im Auto erlaubt? Das Halten eines Smartphones im Auto kostet 60 Euro Bußgeld und bringt einen Punkt in Flensburg. Wollen Sie Ihr Mobiltelefon im Fahrzeug nutzen, gibt es nur zwei straffreie Möglichkeiten: mit einem Handy-Halter

bei abgeschaltetem Motor

Der klassische Aufbau vom Handy-Halter sind verstellbare Haltebacken oder Halteschalen. Das Handy wird dazwischen festgeklemmt.

Nicht jedes Smartphone hat folglich passende Formate. Obwohl die Haltebacken- und -schalen in ihrer Größe justierbar sind, ist die Kompatibilität nicht mit allen Modellen gewährleistet. Besonders für große Smartphones von über 6 Zoll Diagonale oder für Phablets wird es meist kritisch. Aus diesem Grund gibt es für Tablts auch extra Tablet-Halterungen.

Obwohl manche dieser Smartphone-Halterungen fürs Auto als Universal-Halterung ausgeschrieben werden, stimmt diese Aussage nicht.

Für ungewöhnliche Maße oder die optische Freiheit von Halteschalen bietet sich die Magnet-Halterung fürs Handy an. Ihr Samsung Galaxy oder iPhone schwebt durch den Magneten auf der Smartphone-Halterung. Dazu werden Metallplättchen an Hülle oder Handy festgeklebt, die auf den an der Halterung angebrachten Magneten reagieren.

Die Kfz-Handyhalterung mit Magnet lässt sich folglich (im Gegensatz zur Mechanik mit Haltebacken) als Universal-Handyhalterung einstufen: Testsieger bei den Auto-Handyhalterungen sind demnach meist Magnet-Halter.

Natürlich wirft jedes Licht auch Schatten. Hier eine Auflistung der Vor- und Nachteile einer Magnet-Handyhalterung:

frei von Kunststoff-Rändern

für jedes Smartphone geeignet (Kfz-Universal-Halterung)

verhältnismäßig günstiger Anschaffungspreis

freies Sichtfeld: Anbringung an Lüftungslamellen nicht 100 % fest

Rückstände auf Smartphone durch Plättchen

Möglichkeit der Funkstörung

3.3. Die Stiftung Warentest erklärt Smartphones zum idealen ersatz für Navis

Statt eines Navigationsgeräts mit zusätzlicher Navi-Halterung können Sie Ihr Smartphone mit Kfz-Handyhalterung auch umfunktionieren. Denn die Stiftung Warentest stellt in ihrem Test „Navi: App oder Gerät – wer kanns besser?!“ fest, dass eine Navi-App nicht nur günstig, sondern auch effektiv ist.

Gründe für das Smartphone mit Navi-App:

gratis oder günstig (z. B. 20 Euro im Jahr beim Testsieger „Tomtom Go Mobile“)

höhere Auflösung

schnellere Datenübertragung

stärkere Hardware und schnellere Berechnungen

auch für Fußgänger geeignet

kein Zusatzgerät nötig (nachhaltig)

Einen Auto-Handyhalterungs-Test hat die Stiftung Warentest leider nicht in petto.