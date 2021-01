Wir nutzen sie zum Skypen, für die Kommunikation mit Mitspielern oder als Freisprechanlage im Auto: die Headsets. Immer mehr Menschen kaufen sich ein Headset für ihren PC oder nutzen die Kopfhörer an ihren Handys. So zeigte eine Statistik, dass im Jahr 2016 knapp 354 Millionen Headsets verkauft wurden (Quelle: GfK). Im Jahr 2013 lag der weltweite Verkauf noch bei rund 236 Millionen Kopfhörern mit Mikrofon.

Wenn Sie sich ein Headset kaufen wollen, liegt eine große Auswahl vor Ihnen. Neben den unterschiedlichen Headset-Typen, wie beispielsweise In-Ear- oder On-Ear-Headsets, entscheiden Sie sich außerdem zwischen klassischen, kabelgebundenen Headsets und modernen Headsets, die kabellos sind.

In unserem Headset-Vergleich 2021 erklären wir Ihnen die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Headset-Typen und stellen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten vor, wie Sie Ihr Headset mit dem Computer oder Ihrer Spielekonsole verbinden.

Wer mit einem Handy telefoniert ist auch immer der Handystrahlung ausgesetzt. Wie die Stiftung Warentest in ihrem Test 11/2001 meldete, kann die Strahlung durch die Nutzung eines Headsets deutlich reduziert werden. Der Grund hierfür liegt an der Antenne, die weiter vom Kopf und dem Gehirn entfernt ist, als die normale Handy-Antenne.

Ebenso wie die In-Ear-Headsets, werden die On- und Over-Ear-Headsets in die Kategorien Mono-Kopfhörer und Stereo-Kopfhörer eingeteilt. Headset-Arten mit Mono-Kopfhörer kennt man hauptsächlich aus dem Call-Center. Diese Kopfhörer-Arten gehören zur Kategorie der Bügelkopfhörer. Hierbei liegt der Bügel entweder über dem gesamten Kopf oder wird über die Ohren gelegt.

Das beste Headset für sich zu finden kann schwierig werden. Diese werden nämlich in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt: In-Ear-Headsets, On-Ear-Headsets und Over-Ear-Headsets. Welches Headset günstig für Sie ist, hängt damit zusammen, wofür und wie lange Sie es nutzen wollen. In den wenigstens Läden können Sie allerdings einen Headset-Test machen und so das perfekte Headset für sich finden.

Wireless Headset ist nicht gleich Wireless Headset. Die Wege, auf denen sich Ihre kabellosen Kopfhörer mit Mikrofon mit Ihren Geräten verbinden, sind unterschiedlich. So gibt es Headsets, die sich per Infrarot verbinden und andere, die ihre Verbindung per Bluetooth herstellen. Die Vor- und Nachteile dieser Verbindungs-Arten sehen Sie in dieser Tabelle.

Bei der Verbindung der Kopfhörer mit Mikrofon entscheiden Sie sich zwischen einer Verbindung per Kabel oder einer kabellosen (auch Wireless genannt) Verbindung. Die Verbindung über Kabel bringt den Vorteil mit sich, dass sich Ihr Kopfhörer den nötigen Strom direkt vom Gerät, wie der Spielekonsole oder dem PC zieht. So müssen Sie hier nie auf die Akku-Anzeige Ihres Headsets achten. Beim Wireless-Headsets, wie dem Bluetooth-Headset, umgehen Sie stattdessen das Kabel-Durcheinander.

3. Fragen und Antworten rund um das Thema Headset 3.1. Was muss ich tun, wenn mein Headset einmal rauscht? Rauschende Kopfhörer sind immer störend. Liegt bei Ihnen das Problem am Kopfhörer, sollten Sie zunächst ausprobieren, ob alle Verbindungen korrekt angeschlossen sind. Ist dies der Fall und der Kopfhörer rauscht weiterhin versuchen Sie das Headset in einen anderen Anschluss zu stecken. » Mehr Informationen

Bringt auch dies nicht den erwünschten Erfolg, könnte es sich hier um einen Kabelbruch handeln. Um diese Vermutung zu bestätigen, sollten Sie das Kabel nach einem möglichen Bruch abtasten.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Kopfhörer selbst kaputt sind. Überprüfen Sie diese Annahme dadurch, dass Sie die Kopfhörer an einem anderen Gerät (bspw. Laptop, zweiten Computer etc.) anschließen. Rauscht der Kopfhörer auch an diesem Gerät, können Sie davon ausgehen, dass die Kopfhörer kaputt sind und diese ausgetauscht werden müssen.

Nicht nur die Kopfhörer, sondern auch das Headset-Mikrofon kann rauschen. Dies ist besonders dann störend, wenn Sie gerade telefonieren oder das Headset für Spiele nutzen, in denen Sie mit anderen Mitspielern Kontakt halten müssen. In vielen Fällen haben Headset-Mikrofone allerdings eine Rauschunterdrückungs-Funktion, mit denen das Rauschen vermindert werden kann. Sollte dies nicht wirken, können Sie am Computer direkt beim Ton-Icon das Problem beheben.

3.2. Klingeln bei einem Anruf mein Handy und mein Headset?

Welches der Geräte klingelt, hängt damit zusammen, welche Einstellungen vorgenommen wurden. Allgemein gilt, dass das Headset das Klingeln übernimmt, wenn es an ein Telefon angeschlossen ist. Das Klingeln hören Sie dann per Lautsprecher an Ihrem Ohr. Beim Handy funktioniert in den meisten Fällen der Vibrationsalarm aber weiterhin.

