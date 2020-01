Sich wendig und mit freien Händen durch die Stadt zu bewegen, ist mit einem Segway kaum möglich. Die Haltestange behindert die freie Bewegung. Abhilfe schaffen hier Hoverboards, die ebenfalls über die Balance gesteuert werden, jedoch ganz ohne Griff auskommen. Unterlassen Sie aber eine Spritztour durch die Innenstadt. Bisher sind die Fahrzeuge ausschließlich für den eigenen Grundbesitz zugelassen.

Den Spaß am Fahren mindert dies aber nicht im geringsten. Suchen Sie ein besonders schnelles Gefährt, sollten Sie auf eine Geschwindigkeit von mindestens 15 kmh achten. Werfen Sie einen Blick in unsere Test- bzw. Vergleichstabelle und finden Sie z. B. heraus, welches Hoverboard via Bluetooth Musik abspielt.