Im Gegensatz zu Over-Ear-Kopfhörern sind In-Ear-Kopfhörer praktisch, da sie sehr klein und handlich sind, in jede Tasche passen und als Sport-Kopfhörer sehr fest im Ohr sitzen. Wer dem losen Sitz der In-Ear-Kopfhörer nicht vertraut, kann auf Over Ear Kopfhörer zurückgreifen.

Wir haben mehrere In-Ear-Kopfhörer-Tests miteinander verglichen und die Ergebnisse für Sie zusammengefasst. Erfahren Sie in unserem In-Ear-Kopfhörer-Vergleich 2021 worauf es bei den kleinen Begleitern ankommt und entnehmen Sie unserer Kaufberatung, worauf Sie bei der Auswahl eines solchen Kopfhörers achten sollten.

Es kommt aber auch darauf an, wie die In-Ears sitzen und wofür Sie diese brauchen. Manchmal spielt es auch eine Rolle, ob Sie klassische Musik, Rockmusik oder Hörbücher hören möchten. Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie In-Ear-Kopfhörer kaufen.

2. Kaufberatung: Auf Klangqualität und die Verbindung kommt es an Es gibt eine riesige Auswahl an In-Ear-Kopfhörern bzw. Bluetooth-Kopfhörern-In-Ear. Dazu gehören Trendfarben wie In-Ear-Kopfhörer in rosegold, spezielle DJ-Kopfhörer oder extra schmale In-Ear-Kopfhörer für Kinder oder In-Ear-Kopfhörer für kleine Ohren. Vielleicht fragen Sie sich, wie Sie nun den Durchblick behalten sollen? Wir stellen Ihnen in unserem In-Ear-Kopfhörer-Vergleich die wichtigsten Kaufkriterien vor. » Mehr Informationen

2.1. In-Ear-Kopfhörer mit Kabel oder Funkkopfhörer?

Auf den ersten Blick haben Wireless Kopfhörer den großen Vorteil, dass Sie sich nicht mit einem störenden Kabel herumschlagen müssen, das beim Sport beispielsweise jede Bewegung mitmacht und hin und her wippt. Sie erlangen durch Bluetooth-Kopfhörer oder Funkkopfhörer automatisch mehr Bewegungsfreiheit und bleiben ohne Kabel auch nirgends hängen. Damit ist ein In-Ear-Kopfhörer, wenn er richtig sitzt, der optimale Sport-Kopfhörer.

Andererseits müssen Sie In-Ear-Kopfhörer mit Kabel nie aufladen und brauchen also nie Sorge haben, dass Ihnen unterwegs die Musik ausgeht. Die Kopfhörer mit Kabel ziehen ihre Energie aus dem Gerät, an das sie angeschlossen sind. Wir empfehlen Ihnen für einen hohen Tragekomfort Wireless-, also kabellose In-Ear-Kopfhörer, da Faktoren wie Bewegungsfreiheit und der geringere Störfaktor beim Sport wichtige Kriterien sind.

Hier sind noch einmal die Vor- und Nachteile von Kopfhörern ohne Kabel aufgelistet:

kein störendes Kabel

mehr Bewegungsfreiheit

kein Kabelbruch und dadurch Beschädigung möglich Akku muss regelmäßig aufgeladen werden

Kopfhörer bedienen sich am Smartphone-Akku

Verbindung kann manchmal nicht optimal sein

2.2. Eine große Klangqualität hat ihren Preis

Bluetooth-Kopfhörer-In-Ear sind sehr individuell, was ihre Klangqualität und die Range der Töne angehen. Manche Musikstücke klingen rund und voll, während andere eher verzerrt aus den kabellosen In-Ear-Kopfhörern klingen. Sie sollten also darauf achten, ob die Klänge eher höhen- oder tiefenlastig sind.

Tipp: In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling blenden die Geräusche (noise) in Ihrer Umgebung aus. So wird die Klangqualität noch verbessert und Sie werden durch Straßenlärm und Co. nicht gestört.

In In-Ear-Kopfhörer-Tests wurden verschiedene Musikstücke in Sound und Klangqualität verglichen, um ein möglichst aussagekräftiges Testergebnis abzubilden. So lässt sich auch herausfinden, wie der Raumklang und die Detailtiefe der Musik über die Kopfhörer wiedergegeben werden. Wichtig ist auch, dass auf die Betonungen der verschiedenen Kopfhörer geachtet wird. Das führt dazu, dass manche In-Ears besser für klassische Musik geeignet sind, andere für Techno oder Rock. Beim Thema Soundqualität sind nach wie vor die Bose-In-Ear-Kopfhörer und In-Ear-Kopfhörer für das iPhone 7 die beliebtesten Produkte.

Betonung Musik-Genre neutraler Klang natürlicher, ausgewogener Klang

geeignet für Jazz oder klassische Musik tiefenlastiger Klang Fokus auf Bass-Töne

geeignet für Rap, Rock und Drum’n’Bass höhenlastiger Klang Fokus auf Höhen

geeignet für Techno und House

2.3. Schallisolierung für noch mehr Klangqualität

Gehörschäden durch zu lautes Musikhören In-Ear-Kopfhörer können schädlich sein, wenn Sie die Musik oft zu laut aufdrehen. Ab 85 dB wird Ihr Gehör auf Dauer geschädigt. Moderne Smartphones zeigen heutzutage eine Warnmeldung an, wenn Sie die Musik zu laut einstellen. Orientieren Sie sich an diesen Warnungen und hören Sie Musik nur selten sehr laut. Falls Sie sowieso schon Probleme mit dem Hören haben, sollten Sie von lauter Musik gänzlich absehen.

Zur Klangqualität und der perfekten Tonhöhe gehört zusätzlich, dass die Schallisolierung der In-Ear-Kopfhörer so optimal wie möglich funktioniert. Je besser Lärm aus Ihrer Umgebung abgeschottet wird, umso mehr können Sie den Klang in Ihren Ohren genießen. Andererseits stören Sie Ihre Umwelt nicht, wenn Sie die Musik mal etwas lauter aufdrehen.

Damit Ihre Kopfhörer so gut wie möglich sitzen, liefern viele Hersteller wie zum Beispiel Bose-In-Ear-Kopfhörer mehrere flexible Aufsätze mit, die individuell zu Ihren Ohren passen. Auch sollten Ihre neuen In-Ear-Kopfhörer mit einer Lautstärkeregelung versehen sein.

Achten Sie also beim Kauf eines In-Ear-Kopfhörers auf diese Dinge, damit Sie hinterher nicht zusätzliches Zubehör nachkaufen müssen oder Ihre Kaufentscheidung eventuell bereuen, weil Sie auf die Vorzüge dieser praktischen Features verzichtet haben. Welche Marken und Hersteller es für In-Ear-Kopfhörer gibt, können Sie ebenfalls diesem In-Ear-Kopfhörer-Vergleich entnehmen.