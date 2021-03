Die Senderwahl zwischen UKW und DAB hat weniger mit Auswahl, sondern lediglich mit der Entscheidung zwischen dem vorhandenen Angebot zu tun. Dabei bieten zahlreiche Online-Radios ein breites Spektrum an speziellen Sendungen und ausgefeilter Musik an, auf die Sie bislang leider nur mit dem Smartphone oder dem PC zugreifen konnten.

Gönnen Sie sich bei der Arbeit oder in der eigenen Küche ein Radio, das sich über WLAN mit dem Internet verbinden lässt und genießen Sie die neue Vielfalt. Wir haben mehrere Internetradio-Tests miteinander verglichen, finden Sie in unserem Internetradio-Vergleich 2021 heraus, wie Sie aus einem Küchenradio eine fast multimediale Zentrale machen können.

Falls Sie aus irgendwelchen Gründen nicht auf ein Internetradio umsteigen wollen, könnten DAB statt Internetradios an dieser Stelle eine Alternative sein. Diese Art der digitalen Radios liefert in jedem Fall eine verbesserte Klangqualität als ein herkömmliches analoges Radio. Mit DAB und Internetradios sind Sie in jedem Fall auch in Zukunft für einen guten Radioempfang gerüstet.

Wo Sie mit herkömmlichen Radios im Bad, in der Küche oder in der Werkstatt auf die Sender der Region angewiesen sind, können Sie sich mit einem Online-Radio prinzipiell die Sendervielfalt der gesamten Welt nach Hause holen. Bei einem Internetradio geht es weniger darum, kostenlos Musik zu hören, sondern um die Erweiterung des Spektrums durch Internetradiosender.

Ihnen werden sicherlich nicht nur die wesentlich größere Sendervielfalt sowie der Empfang internationaler Radiosender gefallen, sondern ganz bestimmt auch die Tatsache, dass die kleinen Geräte mit zahlreichen Medien verbunden werden können. Das Zeitalter der digitalen Vernetzung wird hierbei schon in Ihren Wohnräumen greifbar. Gemeinsam mit leistungsstarken Boxen besitzen Internetradios in Stereo oder in Hifi-Qualität eine besonders hohe Klangqualität, sodass das Rauschen eines analogen Radios oder eine wackelige Antenne mit instabiler Verbindung endgültig der Vergangenheit angehören.

4. Das beste Internetradio gefällt optisch durch sein Design und bietet zahlreiche Zusatzfunktionen In Sachen Design lassen die vielfältigen Internetradios in Tests keine Wünsche offen. Manche beeindrucken durch ihren Retro-Charme, während sie technisch auf dem aktuellsten Stand sind. Cleane und edle Designs in eher minimalistischer Gestaltung finden Sie in WLAN-Radio-Tests mindestens genauso häufig wie Geräte der Kategorie Kompaktanlage. Gerade der Typ Internetradio, der noch an eine Stereo-Anlage erinnert, besitzt oftmals noch ein praktisches CD-Laufwerk, worüber Sie immer noch Ihre Lieblingsalben abspielen können. » Mehr Informationen

Wer hingegen noch eine funktionstüchtige Stereoanlage besitzt, kann über eine clevere Kombination der beiden Geräte nachdenken. Ein Internetradio zum Anschluss an die Stereoanlage kombiniert die Vorzüge des Internetzugangs mit den meist deutlich leistungsfähigeren Boxen der Anlage. So genießen Sie die Inhalte des Internet-Radio-Empfängers mit dem ausgeklügelten Raumklang einer Stereoanlage ohne Internetzugang. Bevor Sie ein Internetradio kaufen, sollten Sie sich genau überlegen, worauf Sie am meisten Wert legen und welche Funktionen Ihnen wichtig sind.

4.1. Mit Timern und Weckern den Musikgenuss steuern

Der größte Teil der Internetradios in Tests verfügt nicht nur über einen Wecker, sondern auch über die Funktion des Sleep-Timers. Wer sich am Morgen von seinem Lieblingsradiosender wecken lassen will, kann an den Geräten einfach die gewünschte Zeit einstellen und in der Früh springt das Internetradio samt Lieblingssender oder -musik an. Viele Menschen genießen beim Zubettgehen Hörbücher oder lauschen ausgewählten Podcasts. Stellen Sie Uhrzeiten, Timer und andere Features entsprechend ein und genießen Sie einen pünktlichen Sendestart oder eine automatische Abschaltfunktion – ganz nach Ihrem Belieben.

4.2. Auf Internetradio mit Bluetooth und USB nicht verzichten

In unserem Vergleich haben wir festgestellt, dass hinsichtlich der Anschlüsse die Faustregel „Mehr ist mehr“ gilt. Fehlende Anschlüsse schlagen sich nämlich nicht nur in günstigeren Preisen wieder, sondern fehlen sicher irgendwann im Alltag. Gönnen Sie sich daher direkt ein Internetradio mit Bluetooth, das Sie mit der Bluetooth-Schnittstelle unkompliziert mit Ihrem Smartphone, Laptop oder Tablet verbinden können. So brauchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr nachrüsten oder Ihr Gerät durch ein weiteres oder neues Gerät ersetzen.

Auch die auf dem USB-Stick gesammelte Musik lässt sich hervorragend über das Internetradio abspielen, wenn denn der entsprechende USB-Anschluss vorhanden ist. Mit Internetradio-Apps sind Sie unterwegs nicht mehr auf ein Radiogerät angewiesen. Laden Sie sich einfach die gewünschten Sender-Apps auf Ihr Smartphone, das sich via Bluetooth oder mit einem Kabel an das Autoradio anschließen lässt. Schon sind Sie auch unterwegs nicht mehr auf die Sender aus Ihrem Empfangsgebiet angewiesen, sondern können im Auto ebenfalls Internetradio hören.

4.3. Internetradio ohne Werbung genießen

Bei einem herkömmlichen Radio haben Sie bislang nur schwer die Möglichkeit, Radiosender ohne Werbung auszuwählen. Ob es im jeweiligen Sendegebiet überhaupt einen Sender gibt, der ohne Werbung auskommt, ist fraglich. Die meisten Online-Sender oder auch viele unbekannte Radiosender kommen oftmals gar nicht ohne Werbung aus. Damit Sie dennoch Internetradio ohne Werbung genießen können, empfehlen wir Ihnen eine kurze Recherche im Internet. Geben Sie einfach „Internetradio ohne Werbung“ in eine Suchmaschine ein und suchen Sie sich aus den Treffern den Sender aus, dessen Programm Ihrem Musikgeschmack entspricht.