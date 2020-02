Wen es regelmäßig auch über Nacht ins Freie zieht, der wird früher oder später die Anschaffung einer Trekking-Isoliermatte in Erwägung ziehen. Um sich gegen die Bodenkälte beim Übernachten im Freien zu schützen, ist eine isolierende Matte dringend angeraten.

Außerdem dient sie auch der Bequemlichkeit: Unebenheiten auf dem Boden lassen sich damit ausgleichen, sodass man auch im felsigen Gelände bequem gebettet ist. Sie schützen außerdem vor Nässe und Feuchtigkeit.

Isoliermatten sind nicht nur essenzielles Camping-Zubehör. Sie dienen auch als Sportunterlagen und als Gästematratzen.

Isoliermatten gibt es in den verschiedensten Varianten und Kategorien. Neben der klassischen Schaumstoffmatte sind auch selbstaufblasbare Modelle erhältlich, die sich in Dicke, Gewicht und anderen Aspekten unterscheiden.

2. Kaufberatung 2020: So finden Sie die beste Isomatte

Isomatten gibt es nicht nur in den genannten Ausführungen als Schaumstoff-Isomatte, Luftmatte und selbstaufblasbarer Isomatte. Welche Kriterien es beim Kauf einer Matte zu beachten gilt, können Sie hier nachlesen. So finden Sie die beste Isomatte für Ihre Bedürfnisse.

2.1. Packmaße und Gewicht

Da Isomatten insbesondere für den Gebrauch auf Reisen vorgesehen sind, sind die Packmaße und das Gewicht von großer Bedeutung. Je höher es hinausgeht bzw. je länger die Touren sind, desto leichter sollte die Campingmatte sein.

Im besten Fall nimmt sie auch im Rucksack nur wenig Raum ein. Hier muss ein Kompromiss zwischen Gewicht, den Maßen und Komfort gefunden werden, denn komfortable, dickere Matten sind meist auch etwas schwerer.

Leichte Matten wiegen nur etwa ein halbes Kilogramm, während schwerere Outdoor-Modelle leicht eineinhalb Kilogramm auf die Waage bringen.

Das Standardmaß für Isomatten ist eine Länge von etwa 180 Zentimetern, bei einer Breite zwischen meist 50 und 60 Zentimetern. Die meisten Marken bieten außerdem kürzere Matten für Kinder und längere Matten für große Personen an.

Tipp: Für Paare oder Komfortliebhaber eignen sich übrigens extrabreite Isomatten. Mit einer Breite von 140 Zentimetern liegt es sich auch zu zweit gut. Exped und Frilufts haben solche Isomatten im Angebot.

Gewicht lässt sich einsparen, wenn man auf eine Isomatte zurückgreift, die in Mumienform geschnitten ist, sich also zu den Füßen hin verengt. Dadurch kommt etwas weniger Material zum Einsatz. Die “UltraLight Insulated Mat“ von Sea to Summit ist so geschnitten und wiegt nur 476 Gramm. Auch verpackt kann sie sich mit 23 x 10 Zentimetern sehen lassen.

2.2. Material

Das Obermaterial hochwertiger Isoliermatten besteht meist aus einem angenehmen Textilstoff, während die Unterseite idealerweise gummibeschichtet ist, um nicht zu verrutschen.

Innen bestehen fast alle Isomatten aus einem Schaumstoff, der durch die Hohlfasern für eine ausreichende Isolation sorgt. Besonders warm sind mit Daunen gefüllte Isomatten, wie sie etwa der Hersteller Exped anbietet.

Wem es am Herzen liegt, dass die Isomatte schadstofffrei ist, sollte sich die Materialien genau ansehen. Günstige Isomatten etwa verwenden häufig PVC, das wegen der meist enthaltenen Weichmacher in Verruf gekommen ist.

Das Siegel „bluesign“ ist genau auf diese Fragen ausgerichtet und berücksichtigt bei der Vergabe die Aspekte Ressourcenproduktivität, Verbraucher-, Gewässer und Immissionsschutz sowie Arbeitssicherheit. Eine bluesign-zertifizierte Isomatte gibt es beispielsweise von Exped.

Auch ISO-zertifizierte Produkte bieten die Sicherheit, es mit einem unbelasteten oder wenig belasteten Produkt zu tun zu haben. Öko-Tex Standard 100 oder ISO-14000 sind hier die relevanten Zertifikate.

2.3. Temperatureinsatzbereich und R-Wert

Der R-Wert gibt die Isolationswirkung einer Isomatte an, genauer den Wärmedurchgangswiderstand. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Isolationswirkung. Für Campingausflüge im Sommer ist ein Wert von 1 oder 2 ausreichend.

Beim Zelten bei Minustemperaturen sollten es mindestens 3 oder 4 sein, im hochalpinen Bereich ist ein Wert von 5 oder sogar 6 besser. Die meisten Hersteller geben für ihre Produkte zudem an, in welchen Temperaturbereichen sie einsetzbar sind.

2.4. Dicke

Die Dicke der Isoliermatte ist für den Liegekomfort ausschlaggebend:

Bei Isoliermatten, die Sie am tropischen Sandstrand mit einem leichten Hüttenschlafsack einsetzen möchten, genügt vermutlich eine Dicke von zwei Zentimetern.

Auch Sport-Isomatten sind meist nur ein oder zwei Zentimeter dick.

Im Gebirge oder beim Einsatz als Camping-Schlafmatte in Skandinavien ist eine dickere Isomatte vorzuziehen, die für ausreichend Komfort sorgt. Mehr als drei Zentimeter hoch sollte die bequeme Isoliermatte sein, um nicht mit dem Boden in Berührung zu kommen.

2.5. Zubehör

Hersteller von Isomatten Die meisten Outdoor-Hersteller haben auch Isomatten im Angebot, oft in vielen verschiedenen Varianten. Traditionsfirmen wie Vaude oder Jack Wolfskin gehören dazu. Der amerikanische Hersteller Therm-a-Rest hat sich neben Schlafsäcken auf die Produktion von Thermomatten spezialisiert, die auch bei Isomatten-Tests regelmäßig gut abschneiden. „Thermarest“ ist daher beinahe zum Synonym für die Isomatte avanciert. Weitere Hersteller sind Grand Canyon, Exped, Frilufts, Sea to Summit, Outdoorer, Exped oder Quechua, der hauseigenen Marke der Sportfirma Decathlon.

Da Isomatten auch einmal beschädigt werden können – etwa dann, wenn sie auf einem spitzen Stein lagen oder sich ein Ast hineingebohrt hat –, geben viele Hersteller ein kleines Reparaturset dazu. Mit dessen Hilfe lassen sich kleinere Löcher in Camping-Isomatten problemlos selbst wieder flicken.

Daneben gibt es auch Isomatten in Mini-Format als Kissen zum Sitzen auf kühlem Untergrund. Sie lassen sich aufblasen oder bestehen aus Schaumstoff. Um sich beim Camping nicht den Unterkörper zu verkühlen, sind diese kleinen Isolierkissen sehr zu empfehlen.

Ein leichter Packbeutel ist bei aufblasbaren Isomatten enthalten, die sich damit komfortabel transportieren lassen.