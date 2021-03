Campingurlaub, Gartenarbeit, Hausbau – die Situationen, in denen eine Kabeltrommel von Nutzen ist, sind vielseitig. Zuverlässig macht Sie dem Ärger mit dem Kabelsalat ein Ende. Lose Verlängerungskabel stellen ein nicht zu unterschätzendes Verletzungsrisiko dar, welches durch das Aufrollen in einer Kabeltrommel verhindert wird.

Sie kommt in verschiedenen Modellen, ganz gleich, ob Sie sie für Haushalt, Garten oder Werkstatt verwenden wollen. Um die beste Kabeltrommel für Ihre Bedürfnisse zu finden, stellen wir Ihnen hier verschiedene Modelle mit ihren jeweiligen Unterschieden vor, damit Sie beim Kauf eine informierte Entscheidung treffen können.

Sollten Sie noch weitere Beratung im Bereich Garten brauchen, könnten folgende Vergleich für Sie interessant sein:

Von Wichtigkeit ist die sichere Anwendung einer Kabeltrommel. In unserem Kabeltrommel-Vergleich 2021 haben wir deshalb die gängigen Modelle genauer betrachtet. Beim Vergleich von Kabeltrommeln werden Sie schnell bemerken, dass führende Marken-Hersteller wie Brennenstuhl (z.B. mit der Garant-Serie) den Markt beherrschen. Es gibt allerdings auch billigere Modelle. Ob diese günstigen Kabeltrommeln es in Sachen Qualität mit den Markenprodukten aufnehmen können, haben wir für Sie untersucht.

Tipp: Um Beschädigungen der Kabeltrommel und auch Verletzungen auszuschließen, ist es von Wichtigkeit, die jeweiligen Kategorien nur in ihrem vorgesehenen Anwendungsbereich zu verwenden.

Über den Stecker am Ende des Kabels kann die Indoor-Kabeltrommel an eine Steckdose oder eine

Auch eine Kindersicherung ist bei Kabeltrommeln häufig vorhanden, was sie zusätzlich sicherer macht. Und Steckdosen haben oftmals eine Schutzklappe.

Besonders bei häufiger Verwendung der Trommel ist eine Aufrollhilfe (beispielsweise eine automatische Aufrollfunktion oder eine Kabelführung am Grill ) sehr nützlich. Auch gibt es wasserdichte, ölfeste, UV-sichere und besonders biegsame Kabel, welche sich besonders beim Einsatz der Kabeltrommel auf dem Bau oder in der Werkstatt anbieten.

Die Farbe des Kabels sollte nicht dem persönlichen Geschmack entsprechen, sondern der Sicherheit dienen. Gerade im Outdoor-Bereich sind leuchtende Farben zu empfehlen. Während Schwarz, Braun oder Grün beispielsweise im Gras schwer erkennbar sind und so ein Unfallrisiko darstellen, stechen Orange, Rot, Blau und Gelb viel deutlicher hervor. Auch im Handwerk ist eine grellere Kabelfarbe vorteilhaft. Auf dem Bau heben sich Kabeltrommeln in auffälligen Farben gut von anderen Geräten ab.

Hilfreich ist hier ein Kabelroller, beispielsweise bei einer Kabeltrommel von Brennenstuhl. Auch sind viele Kabeltrommeln nachrüstbar, Sie können also, wenn Sie eine Trommel mit 25 m Kabel haben und ein längeres Kabel benötigen, einfach ein Verlängerungskabel anschließen. Bei kleineren Räumen bietet sich auch der Einsatz einer Kompaktkabeltrommel (auch bekannt als Minikabeltrommel) an, bei diesem Modell bewegt sich die Kabellänge zwischen 10 und 15 m.

3G1,5 bezeichnet den Kabeltyp des Verlängerungskabels. Eine mit 3G1,5 bezeichnete Kabelrolle enthält sowohl ein Kabel mit 3 Adern (3) als auch einen grün-gelben Schutzleiter (G) und hat 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Die Bezeichnung ist eine europäische Norm, was insbesondere im professionellen Gebrauch relevant ist.

Wichtig ist die Strapazierfähigkeit des Materials der Kabeltrommel, damit sie nicht zu leicht zerbricht. Wie Sie Ihre Kabeltrommel verwenden wollen, sollte darüber entscheiden, ob Sie ein Modell aus Kunststoff oder aus Metall wählen. Entscheiden Sie sich für den leichter zu transportierenden Kunststoff, sollte ihre Wahl auf schlagfesten Kunststoff fallen, da dieser auch nicht zerbricht, wenn die Kabeltrommel einmal umfällt. Beim Aufrollen liegt Kunststoff ebenfalls gut in ihrer Hand und beim Einsatz im Inneren werden empfindliche Böden (Teppich, Laminat, Parkett etc.) nicht beschädigt.

4. Worauf Sie bei der Nutzung einer Kabeltrommel achten sollten Mit das Wichtigste an einer Kabeltrommel ist, dass sie sich nicht überhitzt. Ein annähernd mit maximaler Leistung (beispielsweise 3.000 Watt) betriebenes Kabel sollte deswegen immer vollständig abgerollt sein, da durch den Stromfluss Hitze entsteht, die sich, wenn es aufgerollt ist, schnell stauen kann. » Mehr Informationen

Aufgrund dieses Problems verfügen viele Kabeltrommeln über einen Überhitzungsschutz und eine Kontrollleuchte. Letztere zeigt an, wenn das Kabel droht, sich zu überhitzen. Bei einigen Billigmodellen fehlt ein solcher Überhitzungsschutz, was eine Gefahr bei der Benutzung darstellt. Wir empfehlen dringend, beim Kauf an erster Stelle auf die Sicherheit und erst danach auf den Preis zu achten. Das folgende Video gibt Auskunft darüber, wie schnell eine Kabeltrommel sich überhitzten und welche Folgen dies nach sich ziehen kann:

[youtube id=5858lyaZQy0]