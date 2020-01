Kaffeevollautomaten kennen Sie sicher auf Ihrem Lieblingscafé oder aus Ihrem letzten Italien-Urlaub. Mit so einem Kaffeeautomaten können Sie aber auch zu Hause leckeren Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato zaubern. Diese Investition lohnt sich also vor allem dann, wenn Sie ein echter Kaffee-Liebhaber sind und täglich mehrere Tassen zu Hause genießen. Falls Sie also doch lieber bei der guten alten Filtermaschine bleiben möchten, sollten Sie sich unseren Kaffeemaschine-Vergleich ansehen.

Wenn Sie sich aber besonderen Kaffeegenuss für zu Hause wünschen, dann finden Sie in unserem Kaffeevollautomaten-Vergleich 2020 nicht nur die besten Vollautomaten, sondern auch praktische Tipps für den Kauf und die Pflege des Gerätes.

2. Kaufkriterien für Kaffeevollautomaten: Darauf sollten Sie achten Wenn Sie einen Kaffeevollautomaten kaufen, sollten Sie auf einige wichtige Kriterien achten. Die Kaffeemaschine sollte sowohl einfach zu benutzen als auch robust und gut zu reinigen sein. In diesem Kapitel erklären wir Ihnen, woran Sie den besten Kaffeevollautomaten erkennen. » Mehr Informationen

2.1. Je mehr Kaffee Sie trinken desto größer sollte das Fassungsvermögen der Maschine sein

Wenn Sie viel Kaffee trinken oder die Maschine zu mehreren benutzen, wird auch der Konsum an Kaffeebohnen und Wasser relativ hoch sein. Damit Sie nicht ständig Kaffee oder Wasser nachfüllen müssen, sollten Sie sich für eine Maschine mit großem Kaffeebohnenbehälter und Wassertank entscheiden.

Wenn Sie also einen hohen Kaffeekonsum haben, sollte der Kaffeebehälter ein Fassungsvermögen von mindestens 250 g haben. In den Wassertank sollten auf jeden Fall mehr als 1,5 l Wasser passen. Die Philips EP3510/00 hat beispielsweise ein Kaffeebehälter-Volumen von 250 g und in den Wassertank passen 1,8 l.

2.2. Der Mahlgrad der Kaffeemühle sollte regulierbar sein

Die Stärke des Kaffees ist auch vom Mahlgrad abhängig. Je feiner der Kaffee gemahlen ist, desto stärker wird er und desto mehr kann er seine Aromen entfalten. Da aber nicht jeder besonders starken Kaffee mag, sollte sich der Mahlgrad verstellen lassen.

Jede der in unserem Kaffeevollautomat-Vergleich erwähnten Maschinen verfügt über einen regulierbaren Mahlgrad. Es gibt jedoch große Unterschiede in der Anzahl der verschiedenen Einstellungen des Mahlwerks. So gibt es Kaffeeautomaten mit Mahlwerk, das sich nur in drei verschiedenen Stufen regulieren lässt. Andere Geräte bestechen im Kaffeevollautomat-Test mit 13 verschiedenen Einstellungen.

Je nachdem, ob Sie eher ein Gewohnheitsmensch oder experimentierfreudig sind und wie viele verschiedene Personen die Kaffeemaschine nutzen, können Sie sich entweder für ein einfacheres Modell oder für eine Maschine mit vielen verschiedenen Mahlwerkeinstellungen entscheiden.

2.3. Ein integrierter Wasserfilter ist gängiger Standard

Kalk beeinträchtigt längerfristig nicht nur den Geschmack Ihres Kaffees, sondern kann auch das Innenleben Ihres Kaffeeautomaten schädigen. Aus diesem Grund sind Kaffeevollautomaten mit Wasserfilter zu empfehlen.

Die Wasserfilter enthalten Filterkartuschen, die Sie regelmäßig austauschen müssen. Im Gegenzug muss die Maschine weniger häufig gereinigt oder entkalkt werden und Sie sparen sich lästige Reparaturkosten.

Tipp: Wenn Sie zu Hause schon eine Wasserfilter-Kanne besitzen können Sie sich alternativ für einen Kaffeevollautomaten ohne Wasserfilter entscheiden und nur das schon gefilterte Wasser aus der Kanne verwenden.

2.4. Die Maschine sollte leicht zu reinigen sein

Damit Sie lange Freude an Ihrem Kaffeevollautomaten haben, sollten Sie diesen regelmäßig reinigen. Damit diese Reinigung sowohl gründlich als auch unkompliziert ausfällt, sollte Ihre Kaffeemaschine diese Kriterien erfüllen:

Die einzelnen Teile, also Kaffeebehälter, Wasserbehälter, Mahlwerk, Abtropfblech etc., sollten leicht zu erreichen und einzeln zu entnehmen sein.

Am einfachsten ist es, wenn sich die Einzelteile in der Spülmaschine reinigen lassen.

Die Brühgruppe muss fast immer per Hand gereinigt werden. Auch sie sollte leicht zu entnehmen sein.

Eine Selbstreinigungs- und Entkalkungsfunktion erspart viel Arbeit und hält die Kaffeemaschine gut in Schuss.