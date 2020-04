Matratzen benötigt jeder Mensch, um einen erholsamen Schlaf zu haben. Hinsichtlich ihrer Funktionen sind Matratzen deshalb größtenteils alle identisch.

Sie sollen das bequeme Liegen des Körpers und somit den gesunden Schlaf fördern. Unterschiede gibt es lediglich im Bereich der Ausstattung, beispielsweise bei den Härtegraden.

Zielgruppe ist deshalb jeder, der ein Bett besitzt. Dennoch sind Kaltschaummatratzen für Allergiker besonders gut geeignet, sodass diese die Hauptzielgruppe dieser Matratzenart darstellen.

Waschbare Kaltschaummatratzen für Allergiker sorgen für einen problemlosen Schlaf. Das liegt daran, dass Kaltschaummatratzen für Milben nicht so attraktiv sind wie beispielsweise Federkernmatratzen.

Milben sollten regelmäßig entfernt werden

Auch wenn die Kaltschaummatratzen für Milben nicht so ideal sind, sollten Sie dennoch nicht vergessen, die Matratze regelmäßig zu reinigen. Denn nur durch eine gründliche Reinigung können die ungebetenen Gäste im Zaum gehalten werden. Das Reinigen der Kaltschaummatratze sollte zudem mit der Nutzung eines Matratzenschoners verbunden werden. Dieser hält hartnäckigen Schmutz davon ab, in die Matratze einzudringen. In der Regel ist der Matratzenschoner problemlos waschbar.