Obwohl er dank moderner Heizungstechnik längst keine Notwendigkeit mehr ist: ein moderner Kaminofen steht für viele für wohltuende Gemütlichkeit, vergleichbar mit einem Ausflug in die wilde Natur mitsamt wärmendem Lagerfeuer, dazu ein kaltes Getränk in der Hand und geschätzte Menschen um sich herum.

Auf der Suche nach dem richtigen Kaminofen werden Sie auf ein großes Angebot stoßen, dass auf bestimmte Zwecke ausgerichtet ist. Ein traditioneller Kachelofen, Holzofen, Kohleofen oder Gaskaminofen- Sie haben die Wahl. Achten Sie darauf, dass der Kamin auch zu Ihrem Haus passt: Ein schwerer und großer Werkstattofen eignet sich nicht als Eckkamin. Das Kaminfeuer vom offenen Kamin sollte über ein Kaminrohr oder Rauchroh und einen Schornstein abgegeben werden.

In unserem großen Kaminofen-Vergleich 2020 haben wir uns die aktuellsten und derzeit beliebtesten Modelle genau angeschaut und verraten Ihnen im vorliegenden Ratgeber nun, inwiefern sich die verschiedenen Ofenmodelle unterscheiden und worauf Sie beim Kauf besonders achten sollten.

Seit dem 01.01.2015 gilt eine neue Gesetzeslage zum Thema Kaminöfen und deren Verwendung, festgehalten in der sogenannten Bundesimmissionsschutzordnung – Sie als angehender Nutzer und Besitzer eines Kamin- oder Pelletofens , Kamineinsatzes oder -bausatzes sollten sich daher die nun geltende Regeln näher ansehen:

So schick ein Kaminofen auch aussieht – auch hier gibt es Vorzüge wie Nachteile: Einerseits können Sie Ihren Ofen auch mit günstigen Braunkohlenbriketts oder (ganz traditionell) mit Brennholz heizen, andererseits kommt selbst bei den besten Kaminöfen oft nur 80 % der Heizleistung an, während der Rest über den Schornstein entweicht.

Eine Typ-Frage: Letztlich scheiden sich die Geister bei der Frage, ob besser in einen „richtigen“ (also traditionellen) Kaminofen investiert werden sollte oder ob ein sogenannter Deko-Kamin bereits ausreicht. Bei Letzterem vermissen viele die typische Kaminofen-Stimmung mit knisterndem Holz und der durch das Holz direkt erzeugten Wärme. Manch einer mag es aber auch modern – und auch der gesundheitliche Aspekt spielt durchaus eine Rolle.

Kaminöfen-Typen werden immer wieder durcheinander gewürfelt und gewöhnlichen Kaminofen-Tests mangelt es regelmäßig an einer Definition bzw. Klarstellung, was eigentlich genau getestet bzw. verglichen wurde. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, Ihnen zunächst einen Überblick über die verschiedenen Kategorien und Arten des Kaminofens zu verschaffen, inklusive der jeweiligen Vor- und Nachteile.

3. Kaufberatung zum Kaminofen: Worauf Sie achten sollten

Die folgenden Kaufkriterien sollen Ihnen den bestmöglichen Überblick verschaffen und Sie Schritt für Schritt zu Ihrem persönlichen Kaminofen-Testsieger führen. Es lohnt sich zudem, zu wissen, welche Vor- und Nachteile ein besonders günstiger Kaminofen aufzubieten hat.

3.1. Die Suche nach den Räumlichkeiten

Auch der beste Kaminofen kommt nicht gänzlich zur Geltung, wenn ihm nicht die benötigte Räumlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Wie sieht diese aus? Zum einen benötigt ein Kaminofen einen Raum mit Anschluss an einen Schornstein oder einen neuen Schornsteineinbau und zum anderen ausreichend Optionen zum Lüften – zwei oder mehr Fenster wären also optimal, damit ein Dauerbrand verhindert wird.

3.2. Zur Nennwärmeleistung

Als Faustregel bei der Nennwärmeleistung (angegebenen in Kilowatt/kW bzw. Kilowattstunden/kWh) gilt: Bei einem Kilogramm Feuerholz erzielen Sie etwa eine Leistung von 3 kW. Ein Kaminofen bei angegebenen 5 kW Leistung kann bei sehr viel Feuerholz auch gute 8 kW erreichen.

Dank der Typenprüfung (EN 13240) und normierten Angaben ist die Nennwärmeleistung auch bei Kaminöfen von unterschiedlichen Herstellern vergleichbar.

Wichtig ist in jedem Fall: Eine höhere Nennwertleistung sorgt nicht automatisch dafür, dass der Kaminofen besser oder schneller heizt. Ein überdimensionierter Ofen kann Ihren Raum zudem so stark überhitzen, dass Sie diesen entsprechend regulieren müssen, wobei die überflüssige Hitze im Nirvana endet, also ungenutzt bleibt.

In der Regel benötigen Sie ca. 0,1 kW/m“ Raumfläche für eine effektive Heizung. Zusätzlich wichtig: Diese Angaben können sich bei älteren Gebäuden mit mangelnder Isolierung auch nach unten hin verändern.

3.3. Zur Verkleidung und anderen optischen Aspekten

Moderne Kaminöfen gibt es hauptsächlich in zwei unterschiedlichen Variationen: Entweder als Wärmespeicher aus Metall sowie mit Kaminverkleidung oder als sogenannter Schwedenofen aus Stahl, aber ohne Kaminverkleidung.

Verkleidungen haben vielfache Vorteile: Nicht nur werten Sie Ihren Kaminofen optisch stark auf, sie helfen zusätzlich, die erzeugte Wärme möglichst lange zu speichern. Zu den beliebtesten Materialien für Kamin-Verkleidungen gehören dabei die folgenden: Naturstein und Sandstein, Speckstein sowie Kacheln aus Keramik als Kachelofeneinsatz.

Oft werden Kaminöfen zusätzlich mit einem sogenannten Teefach fabriziert (mitunter auch als Back- oder Wärmefach bezeichnet) – dieses ist bestens zur Ablage von zu wärmenden Dingen wie Kleidern oder eben auch Tee geeignet. Auch sehr günstige Öfen (für etwa 350 bis 400 Euro) werden bereits mit einer Verkleidung sowie einem Wärmefach hergestellt.

3.4. Zur Umweltverträglichkeit

Zwar werden Heizöfen in vielen Kaminofen-Tests für gewöhnlich als klimaneutral bewertet, wird an anderer Stelle oft widersprochen: Laut Einschätzungen der Stiftung Warentest bspw. weisen viele Modelle nicht nur Mängel in der Sicherheit auf und heizen unwirtschaftlich, sondern verfügen zudem über besorgniserregende Abgaswerte.

Umweltfreundlichkeit wird hier nicht immer groß geschrieben, was insbesondere an den hohen Werten von Kohlenwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Feinstaub liegt, die bei einem Kaminofen deutlich schneller erreicht werden als bei einer gewöhnlichen Heizung.

Wie kann man dem entgegenwirken? Heizen Sie Ihren Kaminofen so heiß wie möglich, damit dieser optimal wirkt, denn auf diese Weise können Sie die Schadstoffbelastung entsprechend positiv regulieren.

Auch der Kaminofen-Preis spielt hier eine Rolle: Je mehr Geld Sie auszugeben bereit sind, desto umweltfreundlicher ist das Modell – zumindest tendenziell. Kaminöfen aus einer höheren Preisklasse (ab ca. 1.000 Euro) werden entsprechend mit umwelttechnischen Raffinessen konstruiert. Bevor Sie einen neuen Kaminofen kaufen, sollten Sie also stets die Umwelt mit im Blick haben.