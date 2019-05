Sind die Eltern viel mit dem Rad unterwegs, möchte der Nachwuchs irgendwann nicht mehr im Fahrradkindersitz oder Anhänger mitgenommen werden. Auch das erste Laufrad wird schnell langweilig bzw. zu klein. Spätestens in solchen Momenten stellen sich Eltern die Frage, welches Fahrrad für ihr Kind das Beste ist.

Grundsätzlich gilt, dass die Kleinen nicht zu früh ein Kinderfahrrad bekommen sollten. Ärzte raten in Abhängigkeit von den motorischen Fähigkeiten zu einem Kinderrad ab einem Alter von vier Jahren und ohne Stützräder. Der Hintergrund ist, dass Fahrräder mit Stützrädern dem Nachwuchs ein falsches Gleichgewichtsgefühl und Fahrgefühl vermitteln. Zudem stellen Bordsteinkanten, Schlaglöcher und grobe Unebenheiten auf Wegen durch die Zusatzräder eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle dar.

Besitzen die Eltern, der große Bruder oder die große Schwester ein Mountainbike (MTB), weckt das natürlich auch bei den Kleinen den Wunsch nach so einem schicken Geländerad. Doch ein Kinder Mountainbike 16 Zoll ist nicht unbedingt die beste Wahl für ganz kleine Fahranfänger: Bei den meisten Mini-Mountainbikes handelt es sich um nicht besonders gute Kopien der Räder für Erwachsene. Gerade bei den Angeboten in Discountern wie Lidl oder Aldi und Baumärkten sollten Sie vorsichtig sein.

Das „Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG)“ besagt in „§21 Pflichten der GS-Stelle“, dass das GS-Zeichen nur Produkte erhalten, die den im §21 genannten Voraussetzungen entsprechen. Bei den Tests stehen vor allem die Sicherheit und die Gesundheit im Fokus. Anders als das CE-Zeichen unterliegt das GS-Zeichen einer gesetzlichen Regelung und wird von entsprechend zertifizierten Prüfstellen vergeben. Im Gegensatz dazu statten die Hersteller ihre Ware selbst mit dem CE-Zeichen aus. Sie garantieren damit, dass das Produkt konform geht mit dem geltenden europäischen Binnenmarktrecht. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Produkt in Deutschland zwangsweise ein GS-Zeichen erhalten würde.

Tipp: Ob Ihr Kind mit einem 12-/14-Zoll Rad oder doch mit einem Fahrrad mit 16 Zoll besser beraten ist, hängt von der individuellen Entwicklung und der Größe ab. Sind Sie unsicher, klären Sie die Frage am besten in einem Fachgeschäft im Rahmen einer Kaufberatung.

Sind die motorischen Fähigkeiten des Kindes entsprechend ausgeprägt, steht dem Kauf eines Rads nichts mehr im Weg. Das Alter ist dabei irrelevant, ein Frühentwickler von drei Jahren kann mit einem Fahrrad besser zurechtkommen als so mancher Spätentwickler von vier oder fünf Jahren.

4. Kinderfahrrad 16 Zoll-Test – ernüchterndes Ergebnis

Die Stiftung Warentest hat sich ausgiebig mit Kinderfahrrädern mit 20 Zoll beschäftigt: der Test fiel enttäuschend aus. Es gab keinen echten Testsieger, die beste Bewertung erhielte das Conway 2203 mit einer Gesamtnote von 3,1 (befriedigend). Bei dem Vergleich von 16 Modellen wurde bemängelt, dass viele Fahrräder nicht nur lieblos gebaut, sondern auch schlecht verarbeitet und zu schwer waren beziehungsweise schnell kaputt gingen.

Das renommierte Magazin Eltern nahm daraufhin vier Modelle der Kategorie Kinder-Fahrrad 16 Zoll unter die Lupe. Hier sah das Ergebnis deutlich besser aus. Sieger wurde das Puky Ocean Blue Z6. Als Kinderfahrrad 16 Zoll für Jungen steht es in Blau zur für Verfügung, als Mädchenfahrrad 16 Zoll in der von den kleinen Damen so geliebten Farbe pink.