Radtouren sind bei Groß und Klein sehr beliebt. Während größere Kinder bereits allein mit dem eigenen Fahrrad fahren können, müssen Kleinkinder in einem sicheren Fahrradsitz untergebracht werden. Die Möglichkeiten sind hier etwas begrenzt: Eltern können entweder auf einen Fahrradanhänger für Kinder zurückgreifen oder einen Kinderfahrradsitz benutzen.

Für eine sichere Radtour benötigen Sie einen stabilen und sicheren Kinderfahrradsitz. In diesem Ratgeber auf oe24.at erfahren Sie alles über den Kinderfahrradsitz, zu dessen Merkmalen und Modellen und erhalten eine Kaufberatung zum Kinderfahrradsitz. Vielleicht finden Sie so auch ohne Kinderfahrrad-Test den besten Kinderfahrradsitz für Ihre Zwecke.

Dabei handelt es sich um einen Sitz aus Kunststoff – bei einigen Modellen aus Bast, der entweder am Lenker (Blick des Kindes in Richtung Eltern oder Blickrichtung nach vorn) oder auf dem Gepäckträger befestigt wird. Ausgestattet ist der Kindersitz mit Gurten für einen sicheren Halt des Kindes, Fußrasten (separat und integriert), Fußgurten, Belüftungsschlitzen, Lehnen und Kopfstützen.

Achten Sie beim Kauf des Fahrradsitzes darauf, dass dieser die DIN-Norm EN 14344 erfüllt. In ganz Europa dürfen nur Kinderfahrradsitze verwendet werden, die dieser entsprechen. So ist garantiert, dass der Fahrradsitz stabil genug ist und der verwendete Werkstoff den Anforderungen der DIN entspricht.

Die meisten Kinderfahrradsitze können ohne Gepäckträger montiert werden. Es wirkt nur optisch so, als wären die Sitze für Kinder auf dem Gepäckträger befestigt. Sie werden tatsächlich entweder an der Sattelstange oder vorn am Lenker angebracht. Wer damit nicht zurechtkommt, hat aber immer noch die Möglichkeit, den Fahrradsitz-Gepäckträger nachzurüsten.

Fußstützen sollten „mitwachsen“: Bei den meisten Kinderfahrradsitzen lassen sich die Fußschalen bzw. Fußstützen in der Höhe verstellen. Einfache Kindersitze fürs Fahrrad, die lediglich aus einem Sitz bestehen, besitzen häufig separate Fußstützen, die am Rad befestigt werden.

Tipp: Ideal sind Kopfstützen, die sich in neun Stufen verstellen lassen . So können Sie den Kindersitz fürs Fahrrad auch für größere Kinder verwenden.

9. Fragen und Antworten zum Kinderfahrradsitz Auf oe24.at haben wir für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Kinderfahrradsitz zusammengestellt. » Mehr Informationen

9.1. Kinderfahrradanhänger oder Kindersitz – was ist praktischer?

Die Frage ist nicht, was praktischer ist, sondern ob das Kind noch die Voraussetzungen für einen Kinderfahrradsitz erfüllt. Kinderfahrradsitze können nur bis zu einem Körpergewicht von maximal 22 kg verwendet werden. Lediglich preisintensivere Juniorkindersitze tragenein Gewichtbis zu 35 kg.

Kinderfahrradanhänger eignen sich für Kinder bis zu sieben Jahren. Allerdings lassen sich Kinderfahrradsitze leichter handeln und sind im Alltag nicht ganz so kompliziert. Auch im Straßenverkehr sind Kinderfahrradsitze besser geeignet als ein Kinderfahrradanhänger.

Achten Sie darauf, dass Sie bei einem Baby einen Kindersitz für Fahrradanhänger verwenden, in dem das Kind sicher sitzt. Für noch mehr Sicherheit muss dieser Kindersitz vom TÜV abgenommen worden sein.

Eine Ausnahme bilden lediglich Fitnessbikes und Elektroräder. Für sie empfiehlt es sich, das Fahrrad mit einem Fahrradanhänger vorne zu nutzen, um nicht die Sicherheit des Kindes zu gefährden.

9.2. Was, wenn das Kind zu schwer für den Kinderfahrradsitz ist?

Abhängig vom Alter des Kindes kann bei einer Überschreitung des Körpergewichts auf einen Kinderfahrradanhänger zurückgegriffen werden. In den meisten Fällen haben Kinder allerdings mit dem Erreichen des Maximalgewichts ein Alter erreicht, in dem sie selbst Fahrrad fahren können.

9.3. Kann ein Kinderfahrradsitz an jedem Fahrrad befestigt werden?

Kinderfahrradsitze können grundsätzlich an jeden Fahrrad-Typ befestigt werden. Es ist also auch möglich, die Kindersitze am Trekkingbike, Mountainbike oder Fitnessbike zu installierten. Vor allem Kinderfahrradsitze, die an der Sattelstange befestigt werden, sind an allen Fahrrad-Arten montierbar.

9.4. Ist ein Fahrradsitz fürs Kind vorne verboten?

Ein Kinderfahrradsitz darf vorne am Lenker montiert werden – solange dieser alle Sicherheitsanforderungen gemäß der DIN-Norm erfüllt. Sie können also ohne Probleme den Kinderfahrradsitz vorn oder hinten montieren.