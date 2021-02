In Deutschland steigt die Geburtenrate an und alle Eltern verbindet eines: die Sorge um ihren Nachwuchs. Damit Sie Ihrem Sprössling auch unterwegs Bequemlichkeit und Sicherheit bieten, sollte ein hochwertiger Kinderwagen bereits zur Erstausstattung gehören.

In unserem Kinderwagen-Vergleich 2021 erklären wir Ihnen, warum sich für Neugeborene der Erstlingswagen eignet und warum Kombikinderwagen eine flexible Verwendung ermöglichen.

1. Eignen sich alle Kindewagen für den Alltag? Kinderwagen zählen zu den teuersten Anschaffungen fürs Kind. Daher fragen sich einige Eltern, ob sie nicht auf den Wagen verzichten können und den Nachwuchs stattdessen in der Babyschale tragen. » Mehr Informationen

Zudem gewinnt das Tragetuch immer mehr Befürworter unter den jungen Paaren. Dieses geht mit zahlreichen Vorzügen einher, jedoch kann es den Buggy fürs Kind nicht komplett ersetzen.

Immerhin sind Kinderwagen heutzutage leichtgängig und zusammenklappbar. Damit können sie bequem von A nach B transportiert werden. Das Baby liegt sicher auf der Liegefläche, was auch die Bequemlichkeit von Mama und Papa erhöht.

Schließlich kann es auf die Dauer anstrengend sein, den Sprössling zu tragen.

Zudem bieten die Kinderwagen unterwegs einen idealen Schutz vor Sonne, Wind und Nässe.

Dafür klappen Sie lediglich das Verdeck hoch. Platzieren Sie eine Decke im Wagen, liegt Ihr Sprössling auch bei kühlen Temperaturen warm und gemütlich.

Dementsprechend stellen auch Spaziergänge in der Winterzeit kein Problem dar.

Des Weiteren punkten Kinderwagen mit ihrem zusätzlichen Stauraum. Unter der Liegefläche gibt es einen Korb, in dem Sie beispielsweise Windeln oder Spielzeug verstauen können. In Drogerien wie Rossmann finden Sie zahlreiches Zubehör wie Feuchttücher in kleiner Größe, wir empfehlen diese für unterwegs.Unternehmen Sie mit dem Sprössling eine Einkaufstour, profitieren Sie von einem zusätzlichen Platzangebot für die Einkaufstüten.

Ebenso lässt sich Ihr Kind mithilfe des Kinderwagens problemlos in den Alltag integrieren. Lieben Sie beispielsweise Frühsport, können Sie sich einen Jogger anschaffen.

Hierbei handelt es sich um Kinderwagen mit Jogger- oder Buggyaufsatz. Diese eignen sich vorwiegend für sportliche Eltern, die beispielsweise mit dem Kinderwagen laufen gehen wollen. Zudem gibt es weitere Arten, die sich beispielsweise direkt für Spaziergänge im Gelände oder in der Großstadt eignen.

1.1. Der Kinderwagen als Must-have für junge Eltern

Durch seine zahlreichen Vorzüge gehört der Kinderwagen zur Basisausstattung für eine junge Familie. Bevor Sie einen Kinderwagen kaufen, sollten Sie die Rahmenbedingungen für das gewünschte Modell abstecken.

Kaufen Sie beliebte Kinderwagenmodelle direkt vom Hersteller, kann es zu langen Lieferzeiten kommen. Oftmals überschreiten diese ein bis zwei Monate. Damit Sie Ihren Wunschkinderwagen rechtzeitig bekommen, lohnt das frühe Bestellen.

Bei der Wahl des Kinderwagens sollten Sie den hauptsächlichen Verwendungszweck berücksichtigen. Dazu gilt es zu klären, ob Sie nur einen Erstlingskinderwagen möchten oder ein Modell für mehrere Altersstufen.

Letzteres erfordert einen Kombikinderwagen, der sich bis zum Ende der Wagenzeit für den Nachwuchs eignet.

Im Schnitt brauchen Kinder den Wagen bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr. Erst danach ist die Muskulatur Ihrer Sprösslinge ausreichend ausgeprägt, um längere Strecken zu Fuß zurückzulegen.

Bevor Sie sich Modelle von Kinderwagen aussuchen, können Sie eine Checkliste mit Ihren Bedürfnissen erstellen. Beispielsweise klären Sie folgende Fragen auf oe24.at: