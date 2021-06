Wenn im Frühling die Bäume wieder zu blühen beginnen, fällt damit der inoffizielle Startschuss für die Motorradsaison. In Deutschland besitzen über neun Millionen Menschen einen Motorradführerschein. Und obwohl das Unfallrisiko signifikant höher ist als bei den Pkw, treibt es die Zweirad-Fans nach draußen.

Die Wahl des richtigen Helms ist neben der richtigen Motorradbekleidung und dem eigenen Motorradzubehör ein wichtiger Faktor. Schließlich ist er der einzige Schutz für den Kopf, auf den sich der Motorradfahrer im Falle eines Unfalls verlassen können muss.

Neben dem Jethelm und dem Integralhelm gibt es den Klapphelm. Dieser ist nicht nur für Brillenträger eine große Hilfe, sondern auch im Falle eines Unfalls im Gegensatz zu den anderen Helmtypen schnell geöffnet, wenn Erste Hilfe geleistet werden muss.

Welcher der hier vorgestellten Helme der für Sie beste Klapphelm ist, verraten wir Ihnen in unserem Klapphelm-Vergleich 2021. Neben den häufig verwendeten Materialien und den verschiedenen Verschluss-Arten erfahren Sie in unserer Kaufberatung alles Wissenswerte rund um den Klapphelm.

Helmpflicht: Seit 1976 gilt in Deutschland laut dem ADAC für Motorradfahrer die Helmpflicht .

Den Motorradhelm gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen: als Jethelm, Rollerhelm, Crosshelm, Mopedhelm oder als Motocrosshelm. Allerdings sollte vor allem auf dem Motorrad für maximale Sicherheit zu einer der sichereren Arten gegriffen werden: dem Integralhelm und dem hier im Fokus stehenden Klapphelm.

Das Motorrad ist kein bloßes Fortbewegungmittel auf zwei Rädern – es ist Ausdruck eines Lebensgefühls, das mit Freiheit, Fernweh und Abenteuerlust assoziiert wird. Leider ist man aber auch auf keinem motorisierten Fortbewegungsmittel so schlecht geschützt wie auf einem Motorrad , trotz entsprechender Motorradbekleidung. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Motorradunfall ums Leben zu kommen, ist 14 Mal höher als bei einem Autounfall.

2. Das ist beim Kauf eines Klapphelms zu beachten

2.1. Das Material: Polycarbonat und Carbon schützen Kopf und Augen

Das Visier eines Klapphelms besteht in den meisten Fällen aus Polycarbonat – einem Kunststoff, der schlagresistent ist und bei einer Kollision nicht splittert. Dank einer weiteren Klarlackschicht ist das Visier auch bis zu einem gewissen Grad kratzfest.

Der Helm an sich besteht aus Thermoplast und bei manchen Arten auch zum Teil aus Carbon, was den Helm leichter und somit angenehmer zu tragen machen, ohne am Sicherheitsaspekt zu sparen.

Thermoplast steht für verschiedene Kunststoffmaterialien, die sich in einem gewissen Temperaturbereich verformen lassen. Die Außenschalen der Helme bestehen zum Großteil ebenfalls aus Polycarbonat oder Polyamid. Die Vor- und Nachteile von Thermoplast-Materialien haben wir hier zusammengefasst:

guter Schutz auch bei höheren Geschwindigkeiten

geringere Herstellungskosten Helmschale altert ohne Lackierung schneller und weist schnell deutliche Abnutzungsspuren auf

Alternativ wird bei manchen Helmen auch Carbon zur Herstellung genutzt. Natürlich hat auch dieses Material seine Vor- und Nachteile:

zuverlässiger Schutz bei hohen Geschwindigkeiten

trotz seines geringen Gewichts sehr stabil und bruchfest hohe Herstellungskosten – teurer in der Anschaffung

2.2. Verschlüsse & Sicherheit: Ratschen sind die modernsten

Was ist die ECE-22-05-Norm? Die ECE-22-05-Norm garantiert eine Helmherstellung nach aktuellen europäischen Sicherheitsstandards. Das Siegel dazu finden Sie in der Innenseite des Helms. Diese europäische Norm ist zwar keine zwingende Voraussetzung, um überhaupt Helme produzieren zu dürfen, allerdings sind Sie mit einem Helm, der nach der Norm hergestellt wurde, auf der sicheren Seite.

Der Verschluss des Helms ist genauso wichtig wie der Helm selbst, denn er garantiert überhaupt erst, dass der Helm zuverlässig schützt. Die drei häufigsten Verschlusstypen erläutern wir im Folgenden genauer:

Ratschenverschluss : Dieser Verschluss wird auch bei Snowboardbindungen und und Inline-Skates verwendet und zeichnet sich durch seine simple Handhabung aus. Hierbei wird eine Lasche in einen Verschluss geschoben und hält sich in diesem durch seine in eine Richtung aufgestellten Lamellen fest.

: Dieser Verschluss wird auch bei Snowboardbindungen und und Inline-Skates verwendet und zeichnet sich durch seine simple Handhabung aus. Hierbei wird eine Lasche in einen Verschluss geschoben und hält sich in diesem durch seine in eine Richtung aufgestellten Lamellen fest. Klickverschluss : Der Klickverschluss ist aus vielen Bereichen des täglichen Lebens bekannt. Hierbei wird das eine Ende in das andere Ende gesteckt und schließt damit direkt. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass der Anwender sich die Haut einklemmt. Dafür lässt sich dieser Verschluss auch mit Handschuhen gut öffnen und schließen.

: Der Klickverschluss ist aus vielen Bereichen des täglichen Lebens bekannt. Hierbei wird das eine Ende in das andere Ende gesteckt und schließt damit direkt. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass der Anwender sich die Haut einklemmt. Dafür lässt sich dieser Verschluss auch mit Handschuhen gut öffnen und schließen. Doppel-D-Verschluss: Bei diesem Verschluss wird das eine Ende durch zwei Ösen gefädelt, die wie zwei Ds aussehen. Der Verschluss hält zuverlässig, ist für manche Anwender aber eventuell zu kompliziert in der Handhabung.

Schwergewicht: Klapphelme sind mit 1,5 – 2 kg die Schwergewichte unter den Helmen.

2.3. Das Visier: Wählen Sie ein Modell mit Doppelvisier

Sonnenblenden sind als Bestandteil von Klapphelmen mittlerweile etabliert und ersparen dem Träger das Mitführen einer Sonnenbrille. Möglich macht das ein sogenanntes Doppelvisier. Es besteht aus dem großen durchsichtigen Hauptvisier und einem kleineren Sonnenvisier, das sich je nach Bedarf hoch- und herunterklappen lässt.

Das Visier muss außerdem dicht schließen, um Zugluft im Helm zu vermeiden. Gleichzeitig muss er aber dafür sorgen, dass der Helm über kleine Schlitze belüftet wird. Bei Integralhelmen sind die Pinlock-Visiere, auch Antibeschlagvisiere genannt, beliebt.