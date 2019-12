Gerade in kleinen Räumen sind moderne Kompaktanlagen wunderbar, um für Musikgenuss zu sorgen oder eine Party zu beschallen. Durch ihre handlichen Formate sind sie außerdem so flexibel, dass sie mit nur wenigen Handgriffen auch in der Gartenhütte oder bei einer Garagenparty für Stimmung sorgen.

Kompaktanlagen sind eine komplette Stereoanlage, die zahlreiche Funktionen großer HiFi-Anlagen in sich vereint. Über Bluetooth oder USB können Daten von digitalen Quellen abgespielt werden, während gleichzeitig Radio über UKW oder DAB+ empfangen oder einfach eine CD eingelegt wird.

Moderne Musikanlagen sind oft so auf Internet, Streaming-Dienste und Apps ausgerichtet, dass vorhandene Datenträger wie CDs, Kassetten oder Schallplatten gar nicht mehr genutzt werden können. Gönnen Sie sich beispielsweise eine Kompaktanlage mit Kassettendeck oder Plattenspieler, um Ihre alten Schätze weiterhin hören zu können.

Gerade in kleineren Räumen sind Kompaktanlagen auch hinsichtlich der Klangqualität von Musik ihren großen Pendants der Stereoanlage oder Hifi-Anlage durchaus ebenbürtig. Der größte Vorteil, den wir in unserem Kompaktanlagen-Vergleich 2019 entdecken konnten, liegt allerdings in ihrer Flexibilität. Sie lassen sich schnell von einem Raum in einen anderen bringen, wobei eine Einrichtung im WLAN oder die Kombination mit Streaming-Anbietern nicht zwingend notwendig ist.

Feiern Sie eine 90er Party mit den CDs von damals, die Ihre Musikanlage in kompakter Bauform mühelos abspielt. Verzichten Sie parallel nicht auf Anschlüsse wie USB, zum Abspielen von MP3-Formaten, Kopfhörer-Anschlüsse oder Bluetooth-Schnittstellen. Fällt das Internet einmal aus, genießen Sie weiterhin Unterhaltung und Musik mit den analogen Fähigkeiten einer Kompaktanlage mit Bluetooth.

1. Die vorteilhaften Merkmale der Kompaktanlage entdecken Der grundsätzlich größte Unterschied kompakter Anlagen oder auch kompakter Mini-Stereoanlagen ist weder der Sound noch die detaillierte Ausstattung, sondern die handliche Bauweise. Wo bei herkömmlichen Stereoanlagen riesige Boxentürme und mehrere, große Abspieleinheiten miteinander verdrahtet und aufgestellt werden mussten, liefern die Mini-Anlagen große Funktionalität in kompakter Bauweise. » Mehr Informationen Meist bestehen sie aus einer zentralen Einheit, die beispielsweise aus einem Kassettendeck, CD-Spieler und eventuell sogar einem Plattenspieler besteht. Dazu ist häufig ein Verstärker integriert, der bei herkömmlichen Anlagen oft separat gekauft werden muss. Lautsprecher besitzen Kompaktanlagen selbstverständlich auch, diese sind allerdings wesentlich kleiner als bei großen HiFi-Anlagen. Die Unterschiede in der Qualität des Klangs werden Sie in Räumen mit weniger als 30 Quadratmetern kaum wirklich wahrnehmen, solange Sie die Anlage nicht voll aufdrehen. Moderne Kompaktanlagen mit Bluetooth lassen sich im Gegensatz zu einer reinen Radioanlage über die Schnittstelle mit diversen Medien verbinden, auf denen Musik gespeichert ist. Auch über einen USB-Anschluss besteht oft die Möglichkeit, Dateien im Format MP3 auf einen Stick zu spielen und über die Kompaktanlage als Audio-Vergnügen bei einer Party in der Gartenlaube zu genießen. Wer eine tolle Plattensammlung besitzt, kann seine Lieblinge aus Vinyl auch über eine Kompaktanlage mit Plattenspieler weiterhin genießen.

2. Kaufberatung: Wo Kompaktanlagen anderen Musik- und Radioanlagen überlegen sind Einfache Radios können meist neben einer Wecker-Funktion lediglich über eine USB-Schnittstelle Musik abspielen, was im Bad oder auch in der Küche durchaus seine Berechtigung besitzt. Wollen Sie aber neben UKW beispielsweise via Bluetooth Musik von Ihrem Smartphone abspielen, stößt das Gerät an seine Grenzen. Die Alternative dazu wäre ein modernes Internetradio, das wiederum im Gegensatz zur Musik-Kompaktanlage keine CDs, geschweige denn Kassetten oder LPs abspielen kann. » Mehr Informationen Grundsätzlich sind Kompaktanlagen in kleinen Räumen eine gute Möglichkeit, Musik von diversen Medien wiederzugeben. Große Säle lassen sich selbstverständlich mit den kleinen Boxen und ihrer Watt-Zahl nicht belustigen. Der größte Vorteil von Kompaktanlagen ist neben ihren vielen Anschlüssen und der Nutzung mit unterschiedlichen Datenträgern und Medien ihre Flexibilität. Da sie meist aus zwei handlichen Boxen und einem kompakten Tower bestehen, können sie von nur einer Person beispielsweise aus dem Büro in die Gartenhütte getragen werden. Nachdem Sie die Anlage an den Strom angeschlossen haben, ist sie sofort wieder einsatzbereit. Wenn die Gäste samt der ersten Musikwünsche kommen, können diese ihr Smartphone mit einer Musikanlage mit Bluetooth einfach verbinden und diese ohne Ihr Zutun abspielen. Selbst wenn das Internet großflächig ausfällt, stehen Ihnen mit einer Musik-Kompaktanlage immer noch das integrierte Funk-Radio, CDs und selbstverständlich USB-Schnittstellen zur Auswahl, damit die festliche Stimmung nicht abreißt. Achtung: Vorsicht beim Kauf extrem günstiger Kompaktanlagen im Internet. Oftmals zeigen die Bilder zwar Lautsprecher, aber in Wirklichkeit gehören diese gar nicht zum Lieferumfang. Lesen Sie ganz genau, was die Anbieter im Rahmen der Produktbeschreibung tatsächlich liefern wollen.

3. Die beste Kompaktanlage mit den richtigen Eigenschaften kaufen Stellen Sie sich ein paar wichtige Fragen, bevor Sie eine Kompaktanlage kaufen, egal ob im Internet oder bei Discountern wie Aldi und Lidl: » Mehr Informationen Welche Medien will ich abspielen? Brauche ich eine Kompaktanlage mit Kassette wirklich noch?

Will ich die Kompaktanlage über WLAN in mein Heimnetzwerk integrieren?

Macht es langfristig Sinn, eine Kompaktanlage bzw. Musikanlage mit Bluetooth oder eine Kompaktanlage mit USB-Schnittstelle nicht zu kaufen, nur weil sie wenige Euro teurer ist? Wir haben beim Vergleich verschiedener Kompaktanlagen-Tests festgestellt, dass gerade hinsichtlich der Anschlüsse und Verbindungsmöglichkeiten gilt: Mehr ist einfach mehr. Je mehr analoge Medien Sie abspielen können, desto variantenreicher lassen sich die Musik-Kompaktanlagen einsetzen. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass Ihre Kinder mit Ihren alten Hörspielkassetten besser einschlafen, wählen Sie eine Kompaktanlage mit einem Kompaktanlagen Kassettendeck. Im Kinderzimmer werden Sie allerdings auf eine Kompaktanlage mit Subwoofer verzichten können, was mit zunehmendem Alter der Kinder auch für Ihre Entspannung ein Vorteil sein kann. Es kann natürlich auch nie schaden, wenn Sie sich für eine Kompaktanlage mit Internetradio und der damit verbundenen Sendervielfalt entscheiden. Von einer Kompaktanlage mit DVD-Player raten wir Ihnen eher ab, da Filme über das Home-Entertainment rund um den Fernseher einfach mehr Sinn machen. Ein Eingang für den Kopfhörer, also die gute, alte Klinke, kann ebenfalls immer mal wieder ein Vorteil sein. Die Probanden der Kompaktanlagen-Tests haben überwiegend berichtet, dass ihre Kompaktanlagen über die Jahre hinweg „wandern“. Mal befinden sie sich in der Küche, mal im Home-Office, dann wieder in der Werkstatt oder Garage. Falls die Anlage nach diesem Werdegang wieder reaktiviert wird, um beispielsweise ganz bewusst die alten Vinyl-Platten zu hören, kann ein Anschluss für Kopfhörer dem Familienfrieden sehr dienlich sein. Welche speziellen Funktionen die für Sie beste Anlage in kompakter Form besitzen muss, sollten Sie auf Basis Ihrer analogen Musik-Quellen und der Nutzung moderner, digitaler Varianten ganz individuell entscheiden.

4. Kompaktanlagen-Test: Warum Kompaktanlagen für Kinder und Erwachsene langfristig eine Bereicherung sind Ob Sie sich nun für eine vertikale Kompaktanlage oder eine Kompaktanlage zur Wandmontage entscheiden – an einer Kompaktanlage ohne Lautsprecher wird niemand seine Freude haben. Doch die unterschiedlichen Typen von Stereoanlagen dieser Kategorie beeindrucken allesamt durch ihre Flexibilität und ihre Funktionalität. » Mehr Informationen Im Vergleich zu reinrassig internetbasierten, digitalen Anlagen oder Internetradios besitzen Kompaktanlagen viele Vorteile: ohne Internet oder WLAN nutzbar

für vielfältige Datenträger oder Quellen nutzbar

geringer Platzbedarf bei gutem Klang

unkomplizierte Installation / Inbetriebnahme nicht für große Räume geeignet Bei vertikalen Kompaktanlagen ist das CD-Fach nicht wie bei normalen Anlagen in einer Art Schublade oder oben auf dem Deckel eingebaut, sondern befindet sich an der Front. Sie sind daher aufgrund der reinen Größe des CD-Fachs häufig höher und gleichzeitig schmaler als die würfelförmigen Modelle mit horizontalen CD-Fächern. Damit Sie sich besser zwischen Kompaktanlagen mit DAB+ und Internet oder einer klassischen Stereoanlage ohne Anbindung ans World Wide Web entscheiden können, wollen wir sie an dieser Stelle hinsichtlich bestimmter Eigenschaften vergleichen. Eigenschaft Komapaktanlage internetfähig Stereoanlage klassisch Radio, CD, Kassette, USB ja ja Bluetooth, WLANT, DAB+ ja nein Mit Apps kompatibel ja nein

5. Zubehör nutzen und dadurch den Bedien-Komfort steigern Nachdem wir nun hinreichend sämtliche Arten der Nutzung und Kompatibilität von Kompaktanlagen beleuchtet haben, wollen wir auf das wohl wichtigste Zubehör der Musikanlagen zu sprechen kommen: die Fernbedienung. Wenn Sie nicht gerade die internetfähige Kompaktanlage über Ihr Smartphone steuern, dann ist eine Fernbedienung die perfekte Alternative. » Mehr Informationen Sie müssen das Sofa nicht verlassen, wenn beispielsweise das Telefon klingelt, während Sie gerade dem neuen Album Ihrer Lieblings-Rockband lauschen. Auch in der Werkstatt müssen Sie zum Senderwechsel oder einer Anpassung der Lautstärke nicht jedes Mal zu Anlage laufen, sondern können bequem via Fernbedienung die Signale senden. Die Reinigung und Pflege der kompakten HiFi-Anlagen gestaltet sich recht einfach. In Wohnräumen wird sich vermutlich von Zeit zu Zeit ein dezenter Staubfilm auf den Oberseiten der Anlage selbst und den Lautsprechern bilden. Diese können Sie mit Ihrem Staubtuch oder einem feuchten Lappen mit Leichtigkeit von Ihrer schwarzen oder weißen Kompaktanlage entfernen. Aber Achtung: Lassen Sie beim Putzen die Finger vom Innenraum des CD-Fachs. Auch hier können sich Verunreinigungen ansammeln. Diese sollten Sie allerdings durch das Einlegen und Abspielen einer sogenannten Reinigungs-CD entfernen. Sie riskieren ansonsten Schäden an der empfindlichen Technik des CD-Players.

6. Gibt es einen Kompaktanlagen-Testsieger der Stiftung Warentest? Die Stiftung Warentest hat sich im Test mit kompakten Mini-Stereoanlagen auseinandergesetzt, die Testergebnisse finden Sie auf der Homepage. Der Titel „Guter Sound ab 180,- Euro“ deutet bereits darauf hin, dass der Schwerpunkt des Vergleichs auf den Klang der Geräte abzielte. » Mehr Informationen

7. Wichtige Fragen und Antworten rund um Kompaktanlagen 7.1. Welche Marken und Hersteller bieten Kompaktanlagen an? Sie können zahlreiche, in der Musik-Szene äußerst bekannte Marken finden, die auch Kompaktanlagen mit sehr guter Klangqualität anbieten. Sony und Bose bieten Geräte in einem etwas höheren Preissegment an, ebenso Philips. Daneben liefern auch andere Hersteller wie Pioneer oder Yamaha tolle Designs und große Funktionalität. » Mehr Informationen Selbstverständlich gibt es eine Vielzahl unbekannter Anbieter, die oft mit besonders niedrigen Preisen locken. Bei starken und bekannten Marken genießen Sie allerdings den Vorteil vom Kundenservice der Hersteller über Support und verfügbare Ersatzteile. 7.2. Wie viel Watt braucht eine Kompaktanlage? Das hängt stark von dem Raum ab, in dem Sie die Anlage einsetzen wollen. Denn die Raumakustik, die Raumgröße, der Wandabstand bzw. die Aufstellung der Boxen beeinflussen das Hörerlebnis. Alle Anlagen im Vergleich verfügten mindestens über 2 x 6 Watt Nennleistung, was für kleine Räume durchaus genügt. Für Wohnzimmer hingegen empfehlen wir Ihnen eher keine dieser Micro-Anlagen, sondern Modelle mit mindestens 2 x 20 Watt und darüber hinaus. 7.3. Welche Kompaktanlage eignet sich für klassische Musik? Beim Genuss klassischer Musik kommt es sowohl auf nuanciert dargestellte Höhen als auch auf satte Tiefen an, wobei die facettenreichen Zwischentöne und einzelnen Instrumente möglichst klar erkennbar sein sollten. Da es sich beim Hören klassischer und jeder anderen Art von Musik um ein sehr individuelles Vergnügen handelt, sollten Sie es einfach ausprobieren. Probieren Sie im Fachhandel idealerweise zunächst den Klang der Anlage mit Kopfhörern aus und überprüfen im nächsten Schritt, ob das Gerät diesen Klang in ähnlicher Qualität in den Raum bringen kann.