Mini-Kompressor

Mini-Kompressoren sind Kolbenkompressoren ohne Kessel, die an einem 12-V-Anschluss betrieben werden können. Also zum Beispiel am „Zigarettenanzünder“ des Autos.

Ein Mini-Kompressor kann zum Aufblasen von Bällen, Schlauchbooten sowie Fahrrad- und Autoreifen verwendet werden.

Für die Nutzung von Druckluftwerkzeugen reicht die Leistung eines 12-V-Kompressors nicht.