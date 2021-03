Laser-Entfernungsmesser erlauben ein sehr exaktes und komfortables Messen der unterschiedlichsten Objekte, sei es zu Hause oder auf der Baustelle. Der Laser sorgt für eine sehr genaue Abstandsmessung und macht so Meterstab, Maßband und Zollstock obsolet.

Um Ihnen den Überblick über das Angebot zu erleichtern, haben wir in unserem Laser-Entfernungsmesser-Vergleich 2021 und unserer Kaufberatung die wichtigsten Kriterien zusammengestellt, auf die Sie achten sollten, wenn Sie einen Laser-Entfernungsmesser kaufen möchten. Wir erläutern unter anderem die wichtigsten Messarten und welche für Sie die richtige ist, sowie welche Reichweite und Messgenauigkeit empfehlenswert sind.

Laser-Entfernungsmesser-Tests zeigen: Auch zum Abmessen der tatsächlichen Wohnfläche Ihrer Wohnung können Sie das Gerät benutzen und so womöglich eine Mietminderung erzielen. Viele Lasermessgeräte messen Entfernungen hochgenau und sind somit den günstigeren Entfernungsmessern mit Ultraschall überlegen.

Das wichtigste Einsatzgebiet ist die Landvermessung, doch auch in anderen Zusammenhängen kann das Gerät nützlich sein, z. B. beim Golfen oder bei der Jagd. Auch beim Hausbau oder beim Renovieren leistet das Gerät gute Dienste , da sich damit bspw. sehr leicht bestimmen lässt, wie viel Fassadenfarbe oder Teppichboden benötigt wird.

2. Kaufkriterien für Laser-Entfernungsmesser 2.1. Reichweite und Messgenauigkeit Die meisten im Handel erhältlichen Modelle haben eine Reichweite zwischen 20 und 60 Metern, können aber auch sehr nahe Objekte in einem Abstand von ca. 5 cm bemessen. » Mehr Informationen

Laser-Entfernungsmesser messen grundsätzlich sehr genau. Laser-Entfernungsmesser-Testsieger kommen auf eine Messgenauigkeit von +/- 1,5 mm. Dies gilt z. B. für die Modelle der Bosch-Professional-GLM-Serie.

2.2. Der beste Laser-Entfernungsmesser ist wasserdicht

Einige Modelle sind hundert Prozent wasserdicht. Selbst bei starkem Regen müssen Sie sich mit einem wasserdichten Laser-Entfernungsgerät keine Sorgen machen, dass das Gerät Schaden leiden könnte. Somit sind solche Modelle, beispielsweise vom deutschen Hersteller Leica, ideal für die witterungsintensiven Bedingungen auf dem Bau geeignet.

Benötigen Sie keinen komplett wasserdichten Laser-Entfernungsmesser, sondern nur ein spritzwassergeschütztes Modell, werden Sie unter anderem bei Bosch fündig.

2.3. Für wenige Daten reicht der Messwertspeicher auf dem Gerät

Moderne Laser-Entfernungsmesser verfügen über verschiedene Möglichkeiten, die Messdaten zu speichern. Dabei lassen sich grundsätzlich die Speicherung direkt auf dem Gerät per Messwertspeicher und die Übertragung von Daten auf einen externen Speicher unterscheiden.

Wenn Sie relativ wenige Daten speichern möchten, reicht in der Regel ein Messwertspeicher aus. Wenn Sie eine große Menge an Daten speichern und damit später rechnen oder z. B. Grundrisse erstellen möchten, ist die externe Datenspeicherung per Bluetooth oder USB besser geeignet.

In folgender Tabelle sehen Sie die verschiedenen Methoden zur Datenspeicherung im Überblick: