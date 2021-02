Die Stiftung Warentest hat in der Ausgabe 07/2008 einen Laufrad-Test durchgeführt. Dabei wurde in vielen Modellen Schadstoffe festgestellt. Demnach befände sich häufig PAK in den Reifen und Weichmacher in Sattel und Lenkergummierung. Beides steht in Verdacht, auf Dauer Krebs zu verursachen.