Leder ist ein hochwertiges Material, das einer guten Lederpflege bedarf. Nur so bleibt es weich, sauber und wird nicht brüchig. Im Alltag ist Leder weiter verbreitet als angenommen. Ob im Auto, als Ledersofa oder Lederjacke: Überall findet sich das Material mit dem besonderen Pflegeanspruch. Bei einer guten Behandlung des Leders lassen sich unschöne Verfärbungen, Flecken und Risse vermeiden und die Lebensdauer deutlich verlängern.

welche Leder-Arten existieren, welche Pflege wann sinnvoll ist und worauf Sie beim Kauf von Lederpflege achten sollten.

Eine regelmäßige Lederpflege verleiht Leder einen neuen Glanz, frischt die Farbe auf und schützt gleichzeitig das Material vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Streusalz und Sonne. Dadurch wird einem vorzeitigen Verschleiß vorgebeugt und das Leder bleibt länger in seiner Form.

3. Die verschiedenen Leder-Typen

Es gibt unzählige Lederarten. Sie unterscheiden sich nach der Tierart, von der das Leder stammt, nach Verwendungszweck (z. B. Schuhleder oder Möbelleder), nach Art der Gerbung und Art der Färbung. Lesen Sie auf oe24.at, welche Lederarten existieren:

3.1. Gedecktes Glattleder – wasserabweisend und oberflächenpigmentiert

Gedecktes Glattleder wird auch als oberflächenpigmentiertes oder zugerichtetes Glattleder bezeichnet. Das Leder besitzt eine wasserabweisende Schutz- und Farbschicht auf der Narbenseite.

3.2. Anilinleder – ungefärbtes oder gefärbtes Leder

Anilinleder ist gefärbtes oder ungefärbtes Leder. Dabei handelt es sich um ein offenporiges Glattleder ohne Farbschicht auf der Oberseite. Dadurch ist die natürliche Beschaffenheit des Hautmaterials noch erkennbar. Aufgrund der fehlenden Pigmentierung besitzen Anilinleder einen warmen und weichen Griff. Unterteilt wird dieses Leder noch in naturbelassenes Anilinleder und

3.3. Rauleder – geschliffenes und offenporiges Leder

Rauleder ist ein offenporiges und geschliffenes Leder mit Samtoberfläche. Dadurch besitzt das Leder einen angenehm warmen Griff und eine attraktive Struktur. Glattleder, das narbenseitig leicht angeschliffen ist, heißt Nubukleder. Bei Veloursleder handelt es sich um Rauleder aus dem Fleischspalt oder um die unbeschichtete Rückseite eines Lamm- oder Kuhfells oder Glattleders.

3.4. PU-Leder – wasserabweisendes Leder mit PU-Beschichtung

PU-Leder ist ein folienbeschichtetes Spaltleder, das mit einer wasserabweisenden und glänzenden Polyurethanbeschichtung in unterschiedlichen Optiken versehen ist. Einige Anbieter verwendeten diesen Begriff in der Vergangenheit für Material, das im Sinne der Deklarationspflicht kein Leder ist, z. B. mit PU beschichtetes Spaltleder und Kunstleder. Meist besaßen diese Materialien eine Antikoptik und eine glänzende Oberfläche. Durch ihre Instabilität kam es bereits nach kurzer Zeit zu Schäden am Material.