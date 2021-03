Mithilfe eines Lockenstabes können Sie sich entscheiden: Darf es heute mehr Volumen sein oder sollen federnde Korkenzieherlocken Sie in Szene setzen? Das Stylingtool ist vielfältig einsetzbar.

Auch bei der Form des Lockenstylers haben Sie die Qual der Wahl: Lockenstäbe ohne Klemme, mit Klemme, in konischer oder Zylinder-Form, breit oder schmal. Für Anfänger eignet sich ein Lockenstab mit Klemme, so verrutscht die Haarsträhne nicht so schnell beim Eindrehen.

Wenn Sie einen Lockenstab kaufen, dann sagt der Preis nicht immer etwas über die Qualität aus. Auch günstige Lockenstäbe für unter 40 € können lang anhaltende Locken zaubern. Allerdings ist die Bedienung im höheren Preissegment oft benutzerfreundlicher.



Manchmal will man einfach mehr oder zumindest etwas anderes – aus glatten Haaren eine Lockenpracht werden zu lassen, ist Traum so mancher Frau. Vor allem zu besonderen Anlässen wie einer Hochzeit oder Geburtstagen bekommt der Lockenstab seinen Einsatz. Laut einer Statista Umfrage holten im Jahr 2016 sogar rund 2 Millionen Frauen das Stlyingtool mehrmals in der Woche aus dem Schrank.

Durch die Kaufberatung zu unserem Lockenstab-Vergleich 2021 werden Sie im Nu den besten Lockenstab für sich unter dem breiten Angebot finden können. Wir zeigen Ihnen, auf was Sie bei den Kaufkriterien wie Ausstattung, Frisurergebnis oder Handhabung achten sollten und wie Sie Ihren neu gewonnenen Styling-Partner richtig pflegen.

1. Ein konischer Lockenstab ermöglicht flexibles Styling Lockenstab ≠ Glätteisen Mit einem Glätteisen können Sie zwar auch Locken machen, allerdings werden diese durch die breitere, flachere Form der Heizfläche größer und kantiger. Ein Lockestab kann Ihnen dagegen kleine Locken zaubern. » Mehr Informationen Optisch können Sie auf den ersten Blick verschiedene Lockenstab-Typen unterscheiden. Es gibt kegelförmige, zylindrische oder welche, die dem Umriss eines Hammers gleichen und schwer in der Hand liegen. Viele ähneln dem Aussehen einer Warmluftbürste, aber diese dient als Ersatz für einen Haartrockner und Haarbürste, ist aber nicht zum Lockenmachen gedacht. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen zusammenfassenden Überblick über die drei wichtigsten Unterscheidungsmerkmale und für wen sich diese Produkte eignen. Lockenstab mit Klemme Klemme ist am Stabende befestigt

wie eine Art Clip-Verschluss

fixiert Haarlocke beim Eindrehen

meist zylinderförmiger Lockenstab Sie müssen die Strähne nicht mit einer Hand festhalten

sehr geeignet für Anfänger

Styling ist weniger flexibel

bei falscher Anwendung kann ein Knick in der Locke verbleiben konischer Lockenstab kegelförmiger Lockenstab

Heizfläche verjüngt sich zur Spitze hin

mit vorderem Teil des Lockenstabs können kleine Locken gemacht werden unterschiedlich große Locken möglich

Lockenpracht sieht dynamisch und natürlich aus

für Anfänger etwas schwieriger zu meistern automatischer Lockenstab durch Motor angetrieben, auch Curler genannt

Sie legen eine Strähne in das Locken-Gerät und sie wird automatisch eingezogen

quasi automatischer Lockendreher oder Lockenwickler

dieser Lockenstab eignet sich nicht für kurze Haare

verschafft langen Haaren Beach Waves

z. B. von BaByliss Sie verheddern sich nicht beim Aufwickeln, da Lockenstab selbstdrehend ist

2. Eine Keramikbeschichtung schützt Ihre Haare Der Lockenstab besteht nicht nur aus heißem Eisen – das würde Ihre Haare schlichtweg verbrennen. Die meisten Hersteller verwenden eine Keramikbeschichtung, da diese besonders gut wärmeleitfähig ist. » Mehr Informationen Sie Hitze wird gleichmäßig auf Ihre Haarsträhne übertragen und die Schuppenschicht jedes einzelnen Haares kann sich so rasch schließen. Geschieht dies nicht, würden Ihre Haare einen großen Feuchtigkeitsverlust erleiden. Wenn Sie einen antistatischen Lockenstab suchen, sollten Sie einen mit Keramik-Schicht wählen, der Keratin, Turmalin, Mineralien oder Lacke beigemischt wurden. Außerdem sollten Sie sich für einen Lockenstyler entscheiden, der entweder verschiedene Hitzestufen besitzt, oder aber eine konstante Temperatur von 185 °C verspricht. 185 °C wird als ideale Styling-Temperatur gehandelt. Allerdings sollten sehr feine Haare lieber mit einer geringeren Temperatur gelockt werden, um dauerhafte Haarschäden zu vermeiden. Ein digitales Display erhöht die Sichtbarkeit der eingestellten Temperatur und erleichtert Ihnen die Bedienung – bei einer stufenlosen Regulierung besteht immer etwas Unsicherheit bei der gewählten Temperatur. Hier finden Sie die Vor- und Nachteile einer verstellbaren Temperatureinstellung gegenüber einer nicht verstellbaren: individuell anpassbar

auch für sehr feines Haar geeignet

ideal für Anfänger – geringere Temperatur = geringere Verletzungsgefahr Sie müssen immer erst eine Temperatur wählen

3. Eine Cool-Tip-Spitze erhöht Ihre Sicherheit Ein Lockenstab arbeitet mit Hitze – es besteht somit Verbrennungs- und Brandgefahr. Darum sollte das Gerät über eine Abschaltautomatik verfügen. Diese schaltet den Heizstab aus, wenn er längere Zeit zwar an ist, aber nicht benutzt wird (Sie also keine Einstellungen verändern). » Mehr Informationen So wird verhindert, dass sich etwas entzündet, sollten Sie nach dem Gebrauch einmal vergessen, Ihren Lockenstab auszuschalten. In Lockenstab-Tests zeigte sich, dass eine Spitze aus hitzebeständigem Material während des gesamten Styling-Prozesses angenehm kühl bleibt. Dies beugt nicht nur Verbrennungen vor, sondern gibt Ihnen die Möglichkeit zusätzlichen Halts. Sie können die Hand, die die Haarsträhne hält, daran lehnen und so beide Hände samt Lockenstab stabilisieren. Die Stiftung Warentest hat bislang neben Glätteisen nur Haartrockner und Warmluftbürsten auf Ihre Sicherheit und Handhabung hin untersucht. Einen Lockenstab-Test suchen Sie hier vergeblich. Dafür bietet Ihnen unser Vergleich eine sehr gute Orientierungshilfe beim Kauf des richtigen Produktes.

4. Anfänger sollten einen Hitzeschutz-Handschuh mit dem Lockenstab verwenden Anfangs ist sie ein ständiger Begleiter: Die Angst vorm Verbrennen. Unabhängig davon, ob Ihr Lockenstab-Testsieger über eine Cool-Tip-Spitze verfügt oder nicht, empfehlen wir Ihnen die Benutzung eines Hitzeschutz-Handschuhs. Bei einigen Marken liegt ein solcher Handschuh dem Lockenstab bereits bei. » Mehr Informationen Vor allem den Tollpatschigen unter Ihnen raten wir notfalls zum nachträglichen Kauf des Hitzeschutzes für Ihre Finger. Wenn Sie Ihren Lockenstab öfter mit auf Reisen nehmen wollen, sollten Sie zudem auf eine Tasche oder einen Beutel zum Verstauen achten. So können Sie die Beschichtung besser vor Kratzern schützen. Auf weiteres Zubehör brauchen Sie nicht zu achten – eine Gebrauchsanweisung mit Tipps zum richtigen Einwickeln liegt jedem Artikel bei.

5. So bekommen Sie perfekte Locken: Benutzen Sie ein Hitzeschutzspray! Damit Ihre Locken auch den gesamten Tag über halten, sollten Sie sich unsere folgenden Tipps zu Herzen nehmen: » Mehr Informationen Geben Sie als Vorbereitung ein Hitzeschutzspray auf Ihr Haar. Dieses verhindert Hitzeschäden.

Geben Sie als Vorbereitung ein auf Ihr Haar. Dieses verhindert Hitzeschäden. Nun nehmen Sie Ihr Deckhaar zusammen und fixieren es mit einer oder mehrerer Haarspangen oben auf Ihrem Kopf. So können sie ungestört mit den unteren Haarsträhnen anfangen zu arbeiten.

mit einer oder mehrerer Haarspangen oben auf Ihrem Kopf. So können sie ungestört mit den unteren Haarsträhnen anfangen zu arbeiten. Die Haarsträhnen sollten nicht mehr als fünf cm breit sein – je dicker Ihr Haar ist, desto schmalere Strähnen sollten Sie wählen. Je weniger Haar Sie aufdrehen, desto definierter wird die Locke.

sein – je dicker Ihr Haar ist, desto schmalere Strähnen sollten Sie wählen. Je weniger Haar Sie aufdrehen, desto definierter wird die Locke. Lassen Sie die Haarsträhne ca. zehn Sekunden lang aufgewickelt und ziehen Sie dann den Stab heraus, während Sie das Haar in der Hand halten. So kann es schneller abkühlen und bleibt dabei in der gelockten Form.

und ziehen Sie dann den Stab heraus, während Sie das Haar in der Hand halten. So kann es schneller abkühlen und bleibt dabei in der gelockten Form. Wiederholen Sie dies Strähne für Strähne, bis Sie Ihren ganzen Schopf in Form gebracht haben.

Zum Schluss beugen Sie sich kopfüber vor und schütteln Sie Ihre Mähne durch. Wieder aufrecht, sprühen Sie nun noch etwas Haarspray auf die Locken, damit Sie sie den ganzen Tag über klingen lassen können.

6. Fragen und Antworten rund um Lockenstäbe Wenn Sie sich nun für einen Lockenstab entschieden haben, dann möchten Sie auch lange Freude an ihm haben. Im Folgenden erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihr Lockeneisen richtig pflegen, sondern auch, wie Sie sich alternativ Locken wickeln können – damit Ihr Haar nicht zu oft der großen Hitze ausgesetzt ist. » Mehr Informationen 6.1. Wie pflegt man den Lockenstab am besten? Wenn Sie ein Hitzeschutzspray oder einen Lockenschaum verwenden, dann lagern sich mit der Zeit immer mehr Rückstände dieser Produkte auf der Beschichtung des Lockenstabs ab. Darunter leidet vor allem die Wärmeleitfähigkeit bzw. die Wärmeverteilung, die dann nicht mehr gleichmäßig ist. Damit das Stylingergebnis nicht leidet, sollten Sie Ihr Lockeneisen regelmäßig reinigen. Führen Sie eine Reinigung nur durch, wenn das Gerät kalt ist und der Stecker nicht in der Steckdose steckt! Zuallererst sollten Sie alle restlichen Haare vom Stab entfernen. Benutzen Sie nun einen feuchten Lappen und wischen Sie über die Oberflächen und Heizfläche. Sollten hartnäckige Verschmutzungen auf dem Produkt verbleiben, können Sie eine schonende Seife verwenden. Achten Sie nach der Reinigung darauf, alle Seifenrückstände gründlich zu entfernen. Verwenden Sie keine alkoholischen Reinigungsmittel – diese greifen die empfindliche Beschichtung an. Reinigen Sie den Lockenstab nicht unter fließendem Wasser. Zu leicht könnten Sie so die Elektronik schädigen. 6.2. Wie kann man Locken haarschonend ohne hohe Temperaturen kreieren? Wenn Sie sich gegen eine Hitzeanwendung entscheiden, müssen Sie dennoch nicht auf einen lockigen Schopf verzichten. Allerdings beisitzen „kalt hergestellte“ Locken eine geringere „Haltbarkeit“. Anstatt eines Lockenstabes können Sie hierfür Alltagsgegenstände wie Haarbänder, Haarklammern oder Strohhalme verwenden. Bei der Verwendung eines Haarbandes wickeln Sie beispielsweise Ihr Haar in Strähnen um das Band herum. Waschen Sie abends Ihre Haare, gehen Sie anschließend wie beschrieben vor und gehen schlafen. Lösen Sie das Haarband am nächsten Morgen und Sie können Ihr lockiges Haar bestaunen! Damit es auch möglichst lange so bleibt, gehen Sie wie beim letzten Punkt für Lockenstab-Locken vor: Schütteln Sie Ihr Haar über Kopf aus und sprühen Sie es anschließend mit Haarspray ein. ELEHOT Lo­cken­stab (25 mm) , erhältlich ab 22,99 Euro, bewertet mit gut. Re­ming­ton CI9532 , erhältlich ab 28,99 Euro, bewertet mit gut. ELEHOT Lo­cken­stab 5 in 1 , erhältlich ab 39,99 Euro, bewertet mit gut. Babyliss 10mm Curling Wand , erhältlich ab 33,00 Euro, bewertet mit gut. Re­ming­ton Pro Big Curl CI5538 , erhältlich ab 21,93 Euro, bewertet mit gut. Rowenta CF2112 , erhältlich ab 14,99 Euro, bewertet mit gut. Braun Satin Hair 7 Colour Curler , erhältlich ab 74,89 Euro, bewertet mit befriedigend. Mehr Informationen » Von wie vielen unterschiedlichen Herstellern hat die Redaktion im Lockenstäbe-Vergleich Produkte ausgewählt? Wir haben für Sie insgesamt 7 Hersteller ausgewählt, darunter GHD, Remington, Cloud Nine, ELEHOT, Babyliss, Rowenta und Braun. Neben etablierten Marken möchten wir Sie auch auf Neueinsteiger aufmerksam machen. Mehr Informationen » Wie teuer sind die vorgestellten Lockenstäbe durchschnittlich? Gute Qualität muss nicht immer besonders teuer sein - dies beweist insbesondere unser Preis-Leistungs-Sieger . Somit können Sie bereits ab einen Lockenstab kaufen, welcher von der Redaktion ausgezeichnet wurde. Ansonsten beträgt der durchschnittliche Preis für Lockenstäbe 63,61 Euro. Mehr Informationen » Zu welchem der Lockenstab-Modelle gaben die Kunden die meisten Rezensionen ab? Unter den 12 Produkten aus dem Lockenstäbe-Vergleich kann sich der Re­ming­ton CI9532 aufgrund der besonders hohen Anzahl von 27142 Kundenrezensionen von der Konkurrenz abheben. Die Bewertung anderer Kunden ermöglicht es Ihnen, wertvolle Tipps im Umgang mit dem Produkt zu sammeln. Mehr Informationen » Welches ist die bestmögliche Note, die Produkte im Lockenstäbe-Vergleich erhalten können? Die bestmögliche Note, die 3 der 12 Produkte erhalten haben, ist die Note "SEHR GUT". Im Lockenstäbe-Vergleich erhielten folgende 3 Lockenstab-Modelle die Note "SEHR GUT": GHD Curve Creative Curl Wand pro­fes­sio­nel­ler Lo­cken­stab, Re­ming­ton Pearl Wand CI95 und Re­ming­ton Silk Lo­cken­stab CI96W1. Mehr Informationen » Aus welchen unterschiedlichen Modellen kann der Leser im Lockenstäbe-Vergleich wählen? Als Leser des Lockenstäbe-Vergleichs haben Sie die Möglichkeit, sich aus folgenden 12 Produkten das für Sie passende auszusuchen: GHD Curve Creative Curl Wand pro­fes­sio­nel­ler Lo­cken­stab, Re­ming­ton Pearl Wand CI95, Re­ming­ton Silk Lo­cken­stab CI96W1, Re­ming­ton PROluxe CI91X1, Cloud Nine The Wand, ELEHOT Lo­cken­stab (25 mm), Re­ming­ton CI9532, ELEHOT Lo­cken­stab 5 in 1, Babyliss 10mm Curling Wand, Re­ming­ton Pro Big Curl CI5538, Rowenta CF2112 und Braun Satin Hair 7 Colour Curler. Mehr Informationen » An welchen weiteren Produkten haben Kunden, die einen Lockenstab gekauft haben, noch Interesse gezeigt? Kunden, die zuvor Lockenstäbe gesucht haben, geben häufig auch Schlagwörter wie Dyson Lockenstab, Remington Lockenstab oder ghd-Lockenstab ein. Damit Sie das beste Produkt finden, haben wir für Sie in unserem Lockenstäbe-Vergleich sowie anderen thematisch passenden Vergleichen eine Anzahl an sehr guten Produkten zusammengestellt. Mehr Informationen » Lo­cken­stab Preis des Lo­cken­stabs Wär­me­ent­wick­lung Ab­schalt­au­to­ma­tik 1. GHD Curve Creative Curl Wand pro­fes­sio­nel­ler Lo­cken­stab 151,20 € +++ Ja 2. Re­ming­ton Pearl Wand CI95 25,99 € +++ Ja 3. Re­ming­ton Silk Lo­cken­stab CI96W1 25,89 € +++ Ja 4. Re­ming­ton PROluxe CI91X1 39,95 € +++ Ja 5. Cloud Nine The Wand 283,48 € +++ Ja 6. ELEHOT Lo­cken­stab (25 mm) 22,99 € +++ Ja 7. Re­ming­ton CI9532 28,99 € +++ Ja 8. ELEHOT Lo­cken­stab 5 in 1 39,99 € +++ Ja 9. Babyliss 10mm Curling Wand 33,00 € +++ Ja 10. Re­ming­ton Pro Big Curl CI5538 21,93 € +++ Ja 11. Rowenta CF2112 14,99 € +++ Nein 12. Braun Satin Hair 7 Colour Curler 74,89 € +++ Ja