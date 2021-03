Marderschutz mit Hochspannung

Marderschrecken mit Strom gelten als effektivster Schutz gegen Marder.

Im Lieferumfang enthalten sind Hochspannungsplättchen, welche an Stellen im Auto montiert werden, an denen sich die Tiere üblicherweise zu schaffen machen.

Die Plättchen geben bei Berührung einen Elektroschock ab , der allerdings sowohl für Mensch als auch Tier keine Gefahr darstellt.

Tipp: Lassen Sie die Hochspannungsplättchen in einer Werkstatt einbauen, denn die Platzierung dieser ist entscheidend, wenn es um den Schutz des Fahrzeugs geht.