Anstrengende Arbeitstage enden nicht selten im Fernsehsessel, indem man schon während des Krimis sanft einschläft. Wie schön wäre es, wenn Ihr Fernsehsessel Ihr Wohlbefinden nicht nur mit Bequemlichkeit und Komfort fördert? Wenn Sie während des Krimis oder bei guter Musik sanft massiert würden und nicht nur oberflächlich, sondern auch seelisch entspannen könnten? Ein Massagesessel mit Funktion sorgt für Wellness zu Hause.

Die Auswahl ist groß, für jeden ist etwas dabei: Massagesessel mit Heizfunktion für kalte Abende oder gezielte Erwärmung verspannter Muskulatur, Shiatsu-Massagesessel oder Massagesessel mit Hocker. Die meist schwarz oder weiß aussehenden Massagesessel aus Leder überzeugen nicht nur mit ihrer Funktionsvielfalt, sondern sehen auch optisch hervorragend aus. Auf einem Massagesessel mit Liegefunktion lässt es sich besonders gut entspannen.

Wenn Sie einen Massagesessel kaufen möchten, der für tiefe Entspannung sorgt und bei dem Sie die Füße hochlegen können, sind Sie bei uns richtig. Wir haben Tests studiert und präsentieren Ihnen eine Auswahl moderner Massagesessel. Wir verraten, worauf es beim Kauf ankommt.

1. Massagesessel sorgen für Entspannung

Ein Massagesessel, auch als Relaxsessel mit Massagefunktion bekannt, unterscheidet sich von herkömmlichen Relaxsesseln, z. B. dem berühmten Stressless-Sessel, durch die Massagefunktion. So können Sie in einem elektrischen Massagesessel nicht nur bequem liegen und entspannen, sondern zudem gezielt Ihre Muskulatur massieren lassen.

Dazu sind Massagesessel – gebraucht oder neu – mit verschiedenen Massagefunktionen ausgestattet. Sie können sowohl den Rücken, den Nacken, als auch die Beine oder Füße massieren. Punktuelle, partielle oder rotierende Massagearten imitieren dabei die Handgriffe eines Masseurs.

Sie haben neben der Wahl Ihres elektrischen Massagesessels zudem die Wahl der Massageart: Klopf-Massage, Knet-Massage, Roll-Massage, Shiatsu-Massage und Vibrations-Massage.

Ein Massagesessel mit Heizfunktion steigert das Wohlbefinden mit angenehmer Wärme, die die Muskulatur zusätzlich lockert. Praktisch ist, dass Sie für dieses Wellness-Programm nicht das Haus verlassen müssen. Sie setzen sich in Ihren Relaxsessel mit Massage und wählen auf der Fernbedienung die gewünschte Funktion.

Gegenüber herkömmlichen Relaxsesseln, wie dem Stressless-Sessel, haben elektrische Massagesessel Vor- und Nachteile:

Massagen jederzeit zu Hause möglich

Erholung und Entspannung durch verschiedene Funktionen

lösen Verspannungen und lindern Schmerzen

beugen Folgen der Verspannungen vor

Anwendung während des Lesens, beim Musik hören oder Fernsehen teurere Anschaffung

zusätzliche Kosten durch Stromverbrauch

höherer Platzbedarf

Verschiedene Typen von Massagesesseln

Wir haben Ihnen bereits einen Einblick in die Vielfältigkeit von Massagesesseln gegeben. Massagesessel mit Heizung, Massagesessel aus Leder bzw. Kunstleder, Massagesessel mit Aufstehhilfe oder Schlafsessel – für jedes Bedürfnis findet sich ein passender Massagestuhl. An dieser Stelle möchten wir Ihnen verschiedene Typen von Massagesesseln vorstellen, die sich in der Art der Massage unterscheiden.